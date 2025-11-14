ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन, वाचा सविस्तर
ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री कामिनी कौशल यांनी वयाच्या ९८ वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 3:31 PM IST
मुंबई - ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं आता निधन झालं आहे. त्या ९८ वर्षांच्या होत्या असं म्हटलं जात आहे. त्याचं निधन वयाशी संबंधित आजारांमुळं झालंय. त्या देशातील सर्वात वयस्कर जिवंत अभिनेत्री असून त्यांनी अनेक चित्रपटामध्ये काम केलंय. आता त्याच्या निधनाच्या बातमीची पुष्टी देण्यात आली आहे. सूत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार "कामिनी कौशल यांच्या कुटुंबाला सध्या गोपनीयतेची आवश्यकता आहे. त्यांनी त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याची विनंती केली आहे." दरम्यान कामिनी कौशल यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात सात दशकांहून अधिक काळ झाली आहेत. त्यांचा पहिला चित्रपट 'नीचा नगर' (१९४६) हा होता.
कामिनी कौशल यांचं निधन : त्यांनी या चित्रपटासाठी कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार जिंकला. याशिवाय त्या पाम डी'ओर जिंकणाऱ्या पहिल्या आणि एकमेव अभिनेत्री आहे. या चित्रपटासाठी त्यांना मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिव्हल पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांनी 1946 ते 1963 या काळात 'दो भाई' (1947), 'शहीद' (1948), जिद्दी (1948), 'नदिया के पार' (1948), 'पारस' (1949), 'शबनम' (1949), 'नमुना' (1949), 1950 (1950), 'आरजू' (1950), जेब्रो (1950), या चित्रपटांमध्ये प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. याशिवाय त्यांनी 'बडे सरकार' (1957), 'नाईट क्लब' (1958), 'जेलर' (1958) आणि 'गोदान' (1963)मध्येही काम केलं आहे. तसेच 'शहीद' (1965), 'दो रास्ते' (1969), 'प्रेम नगर' (1974), 'महा चोर' (1976), आणि 'अनहोनी' (1973) सारख्या चित्रपटांसाठी त्यांचं खूप कौतुक करण्यात आलं होतं.
कामिनी कौशल यांच्याबद्दल : दरम्यान लाहोरमध्ये उमा कश्यप म्हणून जन्मलेली कामिनी एका उच्चशिक्षित कुटुंबातून असून त्यांचे वडील शिवराम कश्यप हे एक प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी लाहोरमध्ये वनस्पतिशास्त्र विभागाची स्थापना केली. यानंतर ते भारतीय वैज्ञानिक समुदायातील एक प्रमुख व्यक्ती होते. कामिनीचे बालपण घोडेस्वारी, भरतनाट्यम, पोहणे आणि हस्तकला यासह विविध कौशल्ये शिकण्यात गेले. त्यांनी रेडिओ नाटके आणि नाट्यगृहांमध्ये देखील भाग घेतला, ज्यामुळं त्यांना नैसर्गिक अभिनय आणि आवाज मोड्युलेशन कौशल्ये विकसित करण्यास मदत झाली.