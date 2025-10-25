सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश शाह यांचं निधन : 74 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

ETV Bharat / entertainment

सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेते सतीश शाह यांचं मुंबईत आज दुपारी निधन झालं. त्यांच्या निधनानं बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे.

Actor Satish Shah Passes Away
हास्य अभिनेते सतीश शाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 4:40 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 6:53 PM IST

मुंबई: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश शाह यांचं वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन झालं. सतीश शाह यांनी शनिवारी दुपारी 2:30 वाजता मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. सतीश शाह यांनी अनेक चित्रपटात केलेल्या विनोदी भूमिका गाजल्या. किडनी विकारामुळे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतल्याची माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली आहे.

चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी दिली माहिती : ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांनी 'जाने भी दो यारो', 'साराभाई विरुद्ध साराभाई', 'मैं हूं ना' आणि 'ओम शांती ओम' या सारख्या चित्रपटांमध्ये उत्कृष्ट अभिनय केला. त्यांचे शनिवारी वयाच्या 74 व्या वर्षी मुंबईत निधन झालं. चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी सोशल माध्यमात पोस्ट शेयर करत दिवंगत अभिनेते सतीष शाह यांचा फोटो शेअर केला. त्यांनी त्यांच्या मृत्यूचं कारण स्पष्ट करणारा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे.

या व्हिडिओत त्यांनी, 'मी तुमच्यासोबत एक दुःखद बातमी शेअर करू इच्छितो, आमचे मित्र, महान अभिनेते, सतीश शाह यांचं मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे निधन झालं आहे. काही काळापूर्वी ते घरी अचानक आजारी पडले, त्यांना शिवाजी पार्क इथल्या हिंदुजा रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र उपचार सुरू असताना त्यांचं निधन झालं आहे. त्यांचं पार्थिव वांद्रे इथल्या त्यांच्या निवासस्थानी आणलं जाणार आहे'.

जॉनी लिवर यांनी व्यक्त केला शोक : सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश शाह यांचं निधन झाल्यानं बॉलिवूडवर शोककळा पसरली. त्यांचे सहकलाकार जॉनी लिवर यांनी सतीश शाह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. याबाबत जॉनी लिवर यांनी सोशल माध्यमात पोस्ट शेयर केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी, "आपण एका महान कलाकाराला आणि ४० वर्षांहून अधिक काळापासूनच्या माझ्या सर्वात जवळच्या मित्राला गमावल्याचं सांगताना खूप दुःख होत आहे. विश्वास बसत नाहीये - दोन दिवसांपूर्वीच मी त्यांच्याशी बोललो होतो. सतीश भाई, तुमची खरोखरच आठवण येईल. चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमधील तुमचं मोठं योगदान कधीही विसरलं जाणार नाही," असं नमूद करुन शोक व्यक्त केला आहे.

चतुरस्त्र अभिनेता, कला क्षेत्रातील मार्गदर्शक दुवा निखळला - फडणवीस : चतुरस्त्र अभिनेते म्हणून सतीश शाह यांनी सिने, नाट्यसृष्टीत आपला वेगळा असा अमिट ठसा उमटवला आहे. सहज-सुंदर अभिनायातून साकारलेल्या भूमिकांच्या रुपांमध्ये ते रसिकांच्या मनात चिरंतन राहतील, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. सतीश शाह यांनी चित्रपट सृष्टी, रंगभूमी आणि दूरचित्रवाणी या तीनही माध्यमांत काम करताना रसिकांची दाद मिळवली. विनोदी, सहज-सुंदर, निखळ मनोरंजनात्मक भूमिका ते चरित्र अभिनेता अशी त्यांची वाटचाल राहिली. निखळ आणि भूमिकांना न्याय देणारा प्रामाणिक अभिनेता म्हणून त्यांची ओळख होती. मराठी चित्रपट सृष्टीच्या गौरवात भर घालणाऱ्या दादा कोंडके यांच्या चित्रपटात त्यांनी भूमिका वठवून मराठी रसिकांचीही दाद मिळवली. शाह यांच्या निधनामुळे कला क्षेत्राची हानी झाली आहे. या क्षेत्रातील पिढ्यांना जोडणारा एक मार्गदर्शक दुवा निखळला आहे. शाह यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि त्यांच्या चाहत्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत, या सर्वांना हा आघात सहन करण्याची ताकद मिळो, अशी प्रार्थना करून, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

०००

Last Updated : October 25, 2025 at 6:53 PM IST

