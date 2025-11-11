धर्मेंद्र यांच्यानंतर आता ज्येष्ठ अभिनेता प्रेम चोप्रा रुग्णालयात दाखल, प्रकृतीबद्दल आली माहिती समोर...
ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीच्या बातमीनंतर ज्येष्ठ अभिनेता प्रेम चोप्रा यांना लीलावती रुग्णालयात दाखल केलं गेलं आहे. आता त्यांच्या प्रकृतीबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 11:29 AM IST
मुंबई - सोमवारपासून चित्रपटरसिकांनाअनेक दुःखद बातम्या मिळाल्या आहेत. आधी ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याबाबतची बातमी समोर आली. त्यानंतर आता ज्येष्ठ अभिनेता प्रेम चोप्रा यांना मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. 90 वर्षीय प्रेम चोप्रा यांना हृदयविकाराच्या समस्येमुळं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्या जावयानं त्यांच्या रुग्णालयात दाखल झाल्याच्या बातमीला पुष्टी दिली आहे. दरम्यान प्रेम चोप्रा यांचे जावई विकास भल्ला यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की "हे सर्व वयाशी संबंधित आहे आणि एक नियमित प्रक्रिया आहे. काळजी करण्यासारखं काहीही नाही."
प्रेम चोप्रा यांची प्रकृतीबद्दल दिली माहिती : तसेच रुग्णालयानं प्रेम चोप्रा यांच्या प्रकृतीबद्दल अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. यामध्ये सांगण्यात आलं आहे, 'प्रेम चोप्रा यांना दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या कुटुंबातील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नितीन गोखले यांच्या देखरेखीखाली लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांना हृदयविकार आणि विषाणूजन्य संसर्ग आणि फुफ्फुसांचा संसर्ग देखील आहे. आता मी त्याच टीममध्ये उपचार करणारा डॉक्टर आहे, ते आयसीयूमध्ये नाहीत. ते त्याच्या खोलीत वॉर्डमध्ये आहे, त्यांची प्रकृती गंभीर नाही.' सध्या अनेकजण प्रेम चोप्रा यांच्या प्रकृतीबद्दल प्रार्थना करत आहेत.
अभिनेता प्रेम चोप्रा यांच्याबद्दल... : प्रेम चोप्रा यांनी अनेक वर्षांपासून चित्रपटसृष्टी काम केलं आहे. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये खलनायकाची भूमिका साकारली आहे. त्यांचा अभिनय अनेकांना आवडतो. त्यांचा विशेष संवाद "प्रेम नाम है, प्रेम चोप्रा" आजही व्हायरल आहे. त्यांच्या संवादफेकीचे असंख्या चाहते आहेत. त्यांनी चित्रपटसृष्टीत 'बॉबी', 'उपकार,' 'प्रेम नगर', 'दुनिया', 'मर्द', 'क्रांती', 'नगिना', 'फूल और अंगार', 'वो कौन थी?' आणि इतर चित्रपटांमध्ये खलनायकीचे विविधांगी कंगोरे दाखवले. चरित्र भूमिकांमध्येही त्यांनी प्रभाव पाडला. तसेच आतापर्यंत शेवटचे ते रणबीर कपूरच्या 'अॅनिमल' चित्रपटामध्ये दिसले होते. या चित्रपटामध्ये त्यांनी दलबीर दोडमलची भूमिका केली होती. हा चित्रपट खूप गाजला. या चित्रपटानं जगभरातात 900 कोटींहून अधिक कमाई केली होती.
हेही वाचा :