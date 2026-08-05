अभिनेता प्रदीप रावत यांचे गाजलेले 5 भारतीय चित्रपट...
अभिनेता प्रदीप रावत यांचं निधन झालं आहे. आज आम्ही तुम्हाला त्यांच्या 5 गाजलेले भारतीय चित्रपटांबद्दल आम्ही सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 2:24 PM IST
हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रावत यांचं निधन झाल्यानं अनेकांना धक्का बसला आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी 5 ऑगस्ट रोजी आल्यानंतर त्यांचे चाहते खूप दु:खी झाले 'लगान' चित्रपटातील त्यांचे सहकलाकार यशपाल शर्मा यांनीही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. संपूर्ण चित्रपटसृष्टी त्यांच्या निधनामुळं शोकामध्ये आहे. सेलिब्रिटी आणि चाहते सोशल मीडियावर भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहेत. सुमारे 150 चित्रपटांमध्ये काम केलेले प्रदीप रावत हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांनी मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाळी, इंग्रजी, ओडिया आणि बंगाली चित्रपटांमध्येही काम केलंय. त्यांचे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'लगान' आणि 'गजनी' हे चित्रपट सुपरहिट होते. या दोन्ही चित्रपटांमध्ये आमिर खान हा मुख्य भूमिकेत होता. या चित्रपटांमुळं त्यांना चित्रपटसृष्टीत मोठी ओळख मिळाली. प्रदीप रावत यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये मुख्य आणि सहाय्यक खलनायकाच्या भूमिका साकारल्या, त्यांचा अभिनय प्रेक्षकांना खूप पसंत होता. प्रदीप यांचा शेवटचा हिंदी चित्रपट 'छावा' ठरला. दरम्यान आज आम्ही या अभिनेत्याच्या अशा काही चित्रपटांबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, जे खूप विशेष ठरले.
सरफरोश : 1999मध्ये आलेल्या आणि आमिर खानची मुख्य भूमिका असलेल्या 'सरफरोश' या चित्रपटात, अभिनेता प्रदीप रावत यांनी 'सुलतान दीप' नावाच्या एका खतरनाक खलनायकाची भूमिका साकारली. 'सरफरोश' हा आमिर खानच्या कारकिर्दीतील यशस्वी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो.
गजनी : तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार सूर्या यांची मुख्य भूमिका असलेल्या 'गजनी' 2005 या तमिळ चित्रपटात प्रदीप रावत यांनी खलनायकाची भूमिका साकारली. त्यांचं 'गजनी धर्मात्मा' हे पात्र खूप गाजलं होतं. विशेष म्हणजे, त्यांनी साकारलेल्या याच पात्राचे नाव चित्रपटाला देण्यात आले होते. हा एक ब्लॉकबस्टर चित्रपट ठरला.
गजनी : नऊ वर्षांनंतर, प्रदीप रावत पुन्हा एकदा आमिर खानबरोबर स्क्रिनवर दिसले. हा चित्रपट 'गजनी' होता, यात त्यांनी खलनायकाच्या भूमिका साकारली होती. ए.आर. मुरुगाडोस दिग्दर्शित 'गजनी'च्या हिंदी आवृत्तीमध्ये, प्रदीप यांनी 'गजनी धर्मात्मा' या निर्दयी आणि भयानक खलनायकाची भूमिका साकारली. याच चित्रपटानंतर प्रदीप यांनी चित्रपटसृष्टीत एक मोठी जागा निर्माण केली. त्यांच्या 'गजनी'च्या भूमिकेनं प्रेक्षकांच्या मनात धडकी भरवली होती.
'छत्रपती' (तेलुगू) : प्रदीप रावत यांनी केवळ हिंदी आणि तमिळच नव्हे, तर तेलुगू चित्रपटांमध्येही खलनायक म्हणून आपली छाप पाडली. प्रभासच्या 'छत्रपती' या चित्रपटात त्यांनी 'रसूल भाई' (रस बिहारी) या क्रूर आणि धोकादायक मुख्य खलनायकाची भूमिका साकारली. एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित या चित्रपटात ते विशाखापट्टणम बंदरावरील एक शक्तिशाली आणि हिंसक डॉन म्हणून दिसले, जो स्थानिक लोकांवर अत्याचार करत असे. 'छत्रपती' हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, ज्यानं राजामौली, प्रभास आणि प्रदीप या तिघांच्याही मोठी कीर्ति मिळून दिली.
बच्चन (कन्नड) : सुपरस्टार सुदीप यांची मुख्य भूमिका असलेल्या 'बच्चन' या कन्नड सायकॉलॉजिकल ॲक्शन चित्रपटात प्रदीप रावत यांनी 'मंत्री मधुसूदन' या खलनायकाची भूमिका साकारली. प्रदीप यांच्यासोबतच आशिष विद्यार्थी आणि पी.व्ही. शंकर हे देखील या चित्रपटात नकारात्मक भूमिकेत दिसले.
सर्वोत्कृष्ट खलनायकासाठी पुरस्कार : हिंदी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम व्यतिरिक्त, प्रदीप रावत यांनी 'नाईटफॉल' (इंग्रजी), 'एसीपी रणवीर' (ओडिया), 'हिरो 420' (बंगाली), 'क्रॅक फायटर' (भोजपुरी), 'ह्रस्व दीर्घ' (नेपाळी) आणि 'धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज: चॅप्टर 1' (मराठी) यांसारख्या इतर भाषांमधील चित्रपटांतही काम केलंय. त्यांनी आपल्या अभिनयासाठी अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत.