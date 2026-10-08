'नाना धाकट्या भावासारखे पाठीशी खंभीर उभे राहिले'; अमोल पालेकरांना अश्रू अनावर, दीड दिवसांपूर्वी शेवटचा झाला कॉल
ज्येष्ठ अभिनेते नटसम्राट म्हणून ओळख असलेल्या नाना पाटेकर यांनी गुरुवारी वयाच्या 75व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.
Published : October 8, 2026 at 10:32 AM IST
पुणे - ज्येष्ठ अभिनेते नटसम्राट म्हणून ओळख असलेल्या नाना पाटेकर यांनी गुरुवारी वयाच्या 75व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. हृदयविकाराच्या झटक्यानं गोव्यात निधन झाल्याची माहिती त्यांचा मुलगा मल्हार पाटेकर यांनी दिली. त्यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या बातमीवर बोलताना ज्येष्ठ अभिनेते-दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांना अश्रू अनावर झाले.
"नाना माझ्या पाठीशी नेहमी एका धाकट्या भावासारखे उभे राहिले. त्याच्या जाण्यानं आतून खूप काही गमावल्यासारखं आणि तुटल्यासारखं वाटतंय. अगदी खरं सांगायचं तर काय बोलावं हेच सुचत नाहीये. मी अजूनही या धक्क्यातून सावरलेलो नाही," असं सांगताना अमोल पालेकर यांना अश्रू अनावर झाले.
"सकाळी सकाळी ही बातमी कळली आणि मी पूर्णपणे सुन्न झालो. अवघ्या दीड दिवसापूर्वीच आमचं फोनवर बोलणं झालं होतं. माझ्या नव्या नाटकाच्या प्रयोगाला ते येऊ शकले नव्हते, म्हणून 'पुढच्या प्रयोगाला मी नक्की येईन' हे सांगण्यासाठी त्यांनी स्वतःहून फोन केला होता आणि आज अचानक ते निघून गेले. ते जेव्हा जेव्हा मला फोन करायचे, तेव्हा सुरुवातीला 'राम राम' करायचे आणि शेवटी 'दुरूनच पाया पडतो रे' असं म्हणून फोन ठेवायचे," अशी आठवण सांगताना अमोल पालेकर यांना रडू कोसळलं.
"आयुष्यात मी जेव्हा जेव्हा नानांना हाक मारली, तेव्हा ते माझ्या पाठीशी धाकट्या भावासारखे खंबीर उभे राहिले," असं अमोल पालेकर म्हणाले.