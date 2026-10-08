ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अक्षय कुमारपासून ते पंतप्रधान मोदींपर्यंतच्या मान्यवरांनी केला शोक व्यक्त
अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकांरासह मान्यवरांनी त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 1:50 PM IST
हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता नाना पाटेकर यांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. ते गोव्यातील त्यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते. त्यांचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टी आणि त्यांच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. त्यांच्या जाण्याने क्रीडा, राजकारण आणि मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रांवर शोककळा पसरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शोक व्यक्त केला आहे.
रजनीकांत : नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर रजनीकांत यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये अभिनेत्यानं लिहिलं, 'माझे प्रिय मित्र नानाजी आता आपल्यात नाहीत यावर माझा विश्वास बसत नाही. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो.'
I can’t believe my dear friend Nanaji is no longer with us. My deepest condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace.— Rajinikanth (@rajinikanth) October 8, 2026
Still can’t believe Nana is not among us. We never worked together, but we always shared a very special bond that went back many years. Fearless, full of life, he always did what he wanted to do. That’s how I’ll always remember him. Will miss you, Nana. 🙏 https://t.co/L2fsbUDAq2— Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 8, 2026
सनी देओल : सनी देओलनं देखील सोशल मीडियावर नाना पाटेकर यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत लिहिलं, 'माझा अजूनही विश्वास बसत नाही, की नाना आता आपल्यात नाहीत. आम्ही कधीही एकत्र काम केलं नाही, पण आमचे नाते खूप खास होते आणि ते अनेक वर्षांपासून टिकून होते. एक निर्भय आणि उत्साही व्यक्ती, त्यांनी जे ठरवले ते नेहमीच केले. मी त्यांना नेहमी असेच लक्षात ठेवीन. तुमची आठवण येईल, नाना.'
Absolutely shocking!!! They don’t make men like you anymore. So deeply rooted no matter how high you rose. Unapologetically yourself, fiercely honest and a master of your craft. There was only one Nana. There will never be another. Rest in peace Bhau... Cinema won't be the same without you.— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 8, 2026
सुनील शेट्टी : 'वेलकम'सह अनेक चित्रपटांमध्ये नाना पाटेकर यांच्यासोबत काम केलेल्या अभिनेता सुनील शेट्टीन लिहिलं, 'खरोखरच अप्रतिम!!! तुमच्यासारखी माणसे आता मिळत नाहीत. तुम्ही कितीही उंचीवर पोहोचलात तरी, तुम्ही नेहमी तुमच्या मुळाशी जोडलेले राहिलात. निर्भीड, निस्वार्थी, स्पष्टवक्ते आणि आपल्या कलेतील माहीर. नाना एकच होते. त्यांच्यासारखे दुसरे कोणीही होणार नाही. भाऊ, तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो... तुमच्याशिवाय सिनेमा पूर्वीसारखा राहणार नाही.'
BHAU . NANA SAHEB . INSANELY HONEST AND INTENSE. LOVE AND RESPECT FOR EVER . AUM SHANTI 🙏— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) October 8, 2026
परेश रावल :
'वेलकम' चित्रपटात नाना पाटेकर आणि परेश रावल यांनी उत्कृष्ट काम केलं होतं. परेश त्यांच्या खूप जवळचे होते. अभिनेत्याच्या निधनावर परेश यांनी लिहिलं, 'भाऊ, नानासाहेब, अत्यंत प्रामाणिक आणि उत्कट, नेहमीच प्रिय आणि आदरणीय. ओम शांती."
Few actors possessed the intensity, individuality and unmistakable presence that Shri Nana Patekar Ji had. He brought remarkable versatility and creativity to every role and gave us characters that will be remembered for generations. He was also admired for his frank and forthright views, never hesitating to express what he believed in. Shri Nana Patekar’s contribution to Hindi and Marathi cinema was immense. His passing leaves a deep void. My condolences to his family, friends and countless admirers. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
पंतप्रधान मोदी :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाना पाटेकर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी लिहिलं, "श्री नाना पाटेकरजी यांच्यासारखी तीव्रता, वेगळेपण आणि प्रभावी उपस्थिती फार कमी कलाकारांमध्ये आढळते. त्यांनी प्रत्येक भूमिकेत अद्भुत विविधता आणि सर्जनशीलता आणली, ज्यामुळं आपल्याला पिढ्यानपिढ्या स्मरणात राहतील अशी पात्रे मिळाली. त्यांच्या स्पष्ट आणि रोखठोक मतांसाठीही ते प्रशंसनीय होते, ते आपले मत मांडायला कधीही कचरले नाहीत. हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत श्री नाना पाटेकर यांचे योगदान अफाट आहे. त्यांच्या निधनानं एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना, मित्रांना आणि असंख्य चाहत्यांना माझ्या संवेदना. ओम शांती.'
Really saddened by the news of Nana ji’s passing. He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own. I feel fortunate that we got to work together in Welcome, and then again more recently in Housefull 5. There are so many memories from those sets that I’ll always hold close. Nana ji was truly one of a kind. It’s hard to believe you’re gone. Thank you for all the memories. You will be missed more than words can say. 🙏— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026
अक्षय कुमार : 'वेलकम'सारख्या सर्वकालीन ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये नाना पाटेकर यांच्यासोबत काम केलेल्या अक्षय कुमारला या अभिनेत्याच्या निधनामुळं तीव्र दुःख झालं आहे. नानांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त करताना अक्षयनं त्याच्या एक्स हँडलवर लिहिलं, 'नानाजींच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. ते त्या निवडक कलाकारांपैकी एक होते, ज्यांना लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी फार काही करण्याची गरज नव्हती. त्यांचा आवाज, त्यांचा गांभीर्यभाव, प्रत्येक अभिनयातील त्यांचा प्रामाणिकपणा... त्यांची शैली अद्वितीय आणि खास होती. मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की, आम्हाला 'वेलकम' आणि अलीकडेच 'हाऊसफुल 5'मध्ये एकत्र काम करण्याची संधी मिळाली. त्या सेटवरील माझ्या अनेक आठवणी आहेत, ज्या मी कायम जपून ठेवीन. नानाजी खरोखरच अद्वितीय होते. तुम्ही आता आपल्यात नाहीत यावर माझा विश्वास बसत नाही. त्या सर्व आठवणींसाठी धन्यवाद. तुमची उणीव जाणवेल."
YES, everybody knows nobody is immortal .. But I still can’t believe this can so suddenly happen to a man , as strong as him .. I hate his heart for failing him and I feel like killing GOD for killing the GOD of acting , NANA PATEKAR .— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 8, 2026
Goodbye Nana, can’t ever forget what you brought to Ab Tak Chappan , Bhoot and the Attacks of 26/11 🙏🙏🙏 https://t.co/PImStMteVO— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 8, 2026
राम गोपाल वर्मा : ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी आपले दुःख व्यक्त करताना लिहिलं, 'हो, सर्वांना माहीत आहे की कोणीही अमर नाही... पण त्यांच्यासारख्या कणखर व्यक्तीसोबत असे अचानक घडू शकते यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नाही... ज्या हृदयाने त्यांचा विश्वासघात केला, त्याचा मला तिरस्कार वाटतो आणि अभिनयाचा देव, नाना पाटेकर यांना आपल्यापासून हिरावून घेतल्याबद्दल मला खुद्द देवालाच ठार मारावेसे वाटते.'
ज्युनियर एनटीआर : दक्षिण भारतीय सुपरस्टार ज्युनियर एनटीआर हे नाना पाटेकर यांच्या अभिनयाचे चाहते होते. अभिनेत्याच्या आकस्मिक निधनाबद्दल त्यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी आपल्या इंस्टाग्राम हँडलवर लिहिले, 'भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या नाना पाटेकर सरांच्या निधनानं मी अत्यंत दुःखी झालो आहे. त्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिकेत एक अनोखा प्रामाणिकपणा आणि सखोलता होती. त्यांचा अभिनय कधीही कृत्रिम वाटला नाही, उलट, ते पडद्यावर उलगडणारे वास्तविक जीवनच वाटायचे. ते एक उल्लेखनीय कलाकार होते आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान पिढ्यानपिढ्या स्मरणात राहील. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. ओम शांती."
रवी किशन :
भोजपुरी अभिनेता रवी किशन यांनी लिहिलं, 'नटसम्राट' आता आपल्यात नाहीत. नाना पाटेकर यांच्या निधनानं कलाविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या एका मोठ्या चाहत्या असलेल्या माझ्या मित्राशी पूर्वी झालेल्या संभाषणात, त्यांनी सांगितले होते की, ते माझ्या गोरखपूर शहरात येतील आणि मी त्यांना फिरवेल. महादेव त्यांना आपल्या चरणी स्थान देवो.
रितेश देशमुख : रितेश देशमुखनं देखील दु:ख व्यक्त करत आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आज शब्द थिजले आहेत, काळजावर जणू वीज कोसळली आहे. नाना गेले... या एका वाक्याने मन सुन्न, निःशब्द झाले आहे. तुम्ही अभिनयाचे आकाश होतात, ज्याला तुलनेची सीमा नव्हती. तुमच्या अनोख्या शैलीने रसिकांच्या हृदयात तुम्ही अढळ घर केले. कधी पडद्यावरचा तेजस्वी नायक, कधी अंगावर शहारे आणणारा खलनायक, तर कधी गंभीर चेहऱ्यामागचा खट्याळ विनोद, प्रत्येक रंग तुमच्या अभिनयात खुलून आला. पडद्यावर तुम्ही हीरो होतात, पण पडद्यामागे त्याहूनही मोठे. तुमच्या संस्थेतून वाहत राहिली माणुसकीची निरंतर धारा.'ब्लफमास्टर' आणि 'हाउसफुल 5' मध्ये तुमच्यासोबत पडदा वाटून घेतला, हे माझे भाग्य. पण एका मराठी चित्रपटात तुमच्यासोबत काम करणे, ही अपूर्ण ओढ आयुष्यभर उरी राहील. तुमचे बोल, तुमच्या गप्पा, पाठीवरची ती कौतुकाची थाप, सोबत केलेले ते खळखळते हसू, ही माझी करी कमाई. कुटुंबीयांना, आप्तेष्टांना आणि लाखो चाहत्यांना माझी मनःपूर्वक सांत्वना. खरच आज एका युगाचा अस्त झाला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली.'
I am shocked beyond words. Feels like a truck has hit me. Deeply saddened to learn of the passing of Nana Patekar ji. An actor par excellence, incomparable to anyone, he carved his place in people’s hearts with his own unique style and brand of acting. There wasn’t a role or a character he couldn’t perform. He aced it all — a larger-than-life hero, a terrifying villain or be it his poker-faced comedy. He was a hero off screen too, and worked tirelessly through his charity for the good of the people. I had the privilege of sharing screen space with him in Bluffmaster and Housefull 5, but working with him in a Marathi film will forever remain my unfulfilled desire. My heartfelt and deepest condolences to his family, loved ones, and the millions of his well-wishers. Truly, the end of an era. Thank you for your wisdom, your chats with me, the pat on my back, the shared laughter and for enriching me as a person. Rest in glory !!!!— Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2026
'याव्यतिरिक्त, मराठी अभिनेता अशोक सराफ साऊथ सुपरस्टार आणि आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, तुकाराम मुंडे, 'वनवास'चे दिग्दर्शक अनिल शर्मा आणि अनेक प्रमुख राजकीय व्यक्तींनीही अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.