ज्येष्ठ अभिनेता मुश्ताक खान यांचं वयाच्या 56व्या वर्षी कर्करोगामुळं निधन, 'या' स्टार्सनं वाहिली श्रद्धांजली...
ज्येष्ठ अभिनेता मुश्ताक खान यांचं निधन झाल्यामुळं चित्रपटसृष्टीमधील कलाकारांना मोठा धक्का बसला आहे. आता अनेकांनी अभिनेत्याला सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 10:47 AM IST
हैदराबाद : 'गदर' आणि 'वेलकम'सारख्या चित्रपटांमधील भूमिकांमुळं लोकप्रिय झालेले मुश्ताक खान यांचं 24 सप्टेंबर रोजी निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. दरम्यान अनेक चित्रपट कलाकारांनी अभिनेत्याला श्रद्धांजली वाहिली आहे. सनी देओल, अनीस बज्मी , राजपाल यादव, अनुपम खेर आणि इतर सेलिब्रिटींनी मुश्ताक खान यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. अभिनेता मुश्ताक खान यांचं गुरुवारी निधन झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला. यांचे जवळचे मित्र आणि कॉमेडियन सुनील पालनं त्यांच्या निधनाची बातमी दिली. मुश्ताक खान बऱ्याच काळापासून कर्करोगाशी झुंज देत होते. मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.
मुश्ताक खान यांचं निधन : मुश्ताक खान यांच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीचा भाग असलेल्या मुश्ताक खान यांनी बऱ्याच चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. दरम्यान मुश्ताक खान यांनी 2001मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'गदर: एक प्रेम कथा' या ब्लॉकबस्टर चित्रपटात काम केलं होतं. या चित्रपटात सनी देओलनं 'तारा सिंग'ची आयकॉनिक भूमिका साकारली होती, तर मुश्ताक खान यांनी तारा सिंगचा जवळचा मित्र 'गुल खान'ची भूमिका केली होती.
मुश्ताक खान यांचं काम : या चित्रपटात अमिषा पटेल (सकीना), अमरीश पुरी (अशरफ अली) आणि उत्कर्ष शर्मा (चरनजीत) यांच्याही प्रमुख भूमिका होत्या. मुश्ताक खान यांनी नंतर 'गदर 2'मध्येही 'गुल खान'ची भूमिका पुन्हा साकारली. या चित्रपटाद्वारे सनी आणि ते दोन दशकांहून अधिक काळानंतर पुन्हा एकत्र दिसले होते. तसेच मुश्ताक खान यांनी चित्रपटांव्यतिरिक्त दूरदर्शन आणि रंगभूमी अशा विविध माध्यमांमध्ये काम केलंय. ते 'दिल है की मानता नहीं', 'वॉन्टेड', 'आशिकी', 'क्रांतीवीर', 'सडक', 'हम हैं राही प्यार के', 'राजा', 'मुझसे शादी करोगी', 'वेलकम', 'ओह माय गॉड!', 'स्त्री' आणि 'स्त्री 2' यांसारख्या अनेक लोकप्रिय चित्रपटांचा भाग राहिले आहेत.
अभिनेता सनी देओल : दरम्यान या अभिनेत्याची आठवण काढताना सनी देओलनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मुश्ताक खान यांच्या निधनाची बातमी ऐकून दुःख झाले. ते एक उत्तम माणूस आणि उत्कृष्ट अभिनेता होते. त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात गोड आठवणी आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. या कठीण प्रसंगी त्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो.'
अभिनेता राजपाल यादव : राजपाल यादवनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आज दुपारी मी मुश्ताक भाईंना भेटायला गेलो आणि त्यांच्याशी बोललो. त्यांनी मला पाहिले, माझ्याशी शेकहॅन्ड केले आणि आम्ही जे काही बोललो ते ऐकून त्यावर प्रतिक्रिया दिली. ज्या व्यक्तीला मी फक्त दोन तासांपूर्वी भेटलो आणि शेकहॅन्ड केले, ती व्यक्ती आता आपल्यात नाही, यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नाही. आपण सर्व देवाच्या निर्णयापुढं नतमस्तक होतो. मुश्ताक भाई एक लोकप्रिय व्यक्ती आणि अभिनेते होते, आहेत आणि नेहमीच राहतील. जड अंतःकरणानं मी तुम्हाला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.'
दिग्दर्शक अनीस बज्मी : 'वेलकम'चे दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर अभिनेत्याचा एक फोटो शेअर केला. फोटोसोबत त्यांनी लिहिलं, 'मुश्ताक भाई (माझे बाळू) यांच्या निधनानं धक्का बसला आणि शब्द सुचत नाहीत. एक खरोखरच विलक्षण कलाकार आणि एक सुंदर आत्मा. अल्लाह त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना शक्ती देवो.'
दिग्दर्शक अनिल शर्मा : दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिलं, 'आपण एकत्र कितीतरी क्षण घालवले. आपण एकत्र कितीतरी चित्रपट केले. अरेरे... मुश्ताक भाई इतक्या लवकर निघून गेले... त्यांच्याबद्दल ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे. देव त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे अथांग दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो.'
अभिनेता अनुपम खेर : अभिनेता अनुपम खेर यांनीही त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर करून मुश्ताक खान यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिलं, 'मुश्ताक खान साहेबांसोबत काम करताना अनेक सुंदर आठवणी तयार झाल्या. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून ते सर्व दिवस पुन्हा जिवंत झाले. त्यांचे पुत्र मोहसिन आणि संपूर्ण कुटुंबाप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना.'
अभिनेता रझा मुराद : अभिनेता रझा मुरादनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट करून मुश्ताक खान यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. रझा मुराद यांनी मिश्ताक खानसोबतचा एक फोटोही शेअर केला आहे. या फोटोसोबत त्यांनी लिहिलं , 'आपण एक मित्र गमावला आहे, आपण एक अनमोल व्यक्ती गमावली आहे. आपण अफाट आवाका असलेला एक अष्टपैलू अभिनेता गमावला आहे. अत्यंत चांगला माणूस गमावला आहे. त्यांच्या उदात्त आत्म्यास शांती लाभो. आमीन.'
अभिनेत्याच्या मृत्यूवर संजय मिश्रानं दिली प्रतिक्रिया : तसेच 'वेलकम' या चित्रपटात मुश्ताक खानबरोबर काम केलेले संजय मिश्रा यांनी मीडियाशी बोलताना अभिनेत्याच्या जाण्याबद्दल दु:ख व्यक्त केलंय. अभिनेत्यानं म्हटलं, "मी ऐकले होते की त्यांची तब्येत बिघडली होती पण ते निघून जातील असे वाटले नव्हते... ही खूप दुःखद बातमी आहे."