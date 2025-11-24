बॉलिवूडचा 'ही-मॅन' काळाच्या पडद्याआड, ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे 89व्या वर्षी निधन
बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन झाले आहे. अनेक दिवसांपासून त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती.
मुंबई : ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन झालं आहे. वयाच्या 89 वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय. "ही-मॅन" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मेंद्र यांच्या निधनानं देशभरात शोककळा पसरली आहे. धर्मेंद्र बऱ्याच काळापासून आजारी होते. त्यांना काही दिवसांपासून मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. उपचारानंतर त्यांना घरी पाठवण्यात आलं होतं, घरीच त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. 'आयएएनएस'च्या वृत्तानुसार धर्मेंद्र यांचं निधन झालं आहे, त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार पवन हंस स्मशानभूमीत केले जाणार आहेत. धर्मेंद्र यांचे पूर्ण नाव धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल होतं. त्यांचा जन्म 8 डिसेंबर 1935 रोजी पंजाबमधील नसराणी गावात झाला.
धर्मेंद्र यांना श्वसनाचा त्रास होत होता : धर्मेंद्र यांना 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी नियमित तपासणीसाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. 10 नोव्हेंबर रोजी त्यांची प्रकृती बिघडली. अशा स्थितीत त्यांचं संपूर्ण कुटुंब त्यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचलं होतं. हेमा मालिनी, सनी देओल, ईशा देओल, करण देओल, राजवीर देओल आणि अभय देओल हे सर्वजण पोहोचले होते.
धर्मेंद्र यांची 65 वर्षांची कारकीर्द : 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून धर्मेंद्र यांनी अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर 1961 मध्ये आलेल्या "बॉयफ्रेंड" या चित्रपटात ते सहाय्यक अभिनेत्याच्या भूमिकेत दिसले. धर्मेंद्र 65 वर्षे अभिनयात सक्रिय राहिले, त्यांनी असंख्य हिट, सुपरहिट आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले. त्यांनी शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), फूल और पत्थर (1966), जुगनू (1973), आणि यादों की बारात (1973) यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केलं.
धर्मेंद्र यांचे चुंबन चर्चेत : 2023 मध्ये आलेल्या 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या चित्रपटातील त्यांच्या भूमिकेची खूप चर्चा झाली. या चित्रपटात त्यांनी शबाना आझमींना किस केलं होतं. या किसची खूप चर्चा झाली. 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' या चित्रपटातही ते दिसले होते.
धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट : धर्मेंद्र 89 व्या वर्षीही काम करत होते. त्यांच्या निधनानंतर, त्यांचा शेवटचा चित्रपट या वर्षी प्रदर्शित होणार आहे. धर्मेंद्र यांनी "21" या चित्रपटात भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात ते अगस्त्य नंदाच्या वडिलांची भूमिका साकारणार आहेत. हा चित्रपट 25 डिसेंबर 2025 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल.
धर्मेंद्र यांचे वैयक्तिक आयुष्य : धर्मेंद्र यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झाल्यास त्यांनी दोन लग्न केली आहेत. त्यांचे पहिले लग्न प्रकाश कौर यांच्याशी झालं. त्यांच्यापासून त्यांना 4 अपत्य आहेत. सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल आणि अजिता देओल अशी त्यांची नावं आहेत. यानंतर धर्मेंद्र यांचं दुसरं लग्न अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्याशी झालं. धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांना दोन मुली आहेत. ईशा देओल आणि अहाना देओल अशी त्यांची नावं आहेत.
