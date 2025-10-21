ETV Bharat / entertainment

हास्य अभिनेता असरानी यांचं निधन: निर्माते के सी बोकाडियांसह 'या' दिग्गजांनी वाहिली श्रद्धांजली!

दिग्गज विनोदी अभिनेते गोवर्धन असरानी यांचं सोमवारी 84 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळं सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे.

ASRANI DEATH NEWS 2025
अभिनेते असरानी (File Photo)
Published : October 21, 2025 at 5:51 PM IST

मुंबई : ‘हम अँग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं’ हा डायलॉग अजरामर करणारे दिग्गज विनोदी अभिनेते असरानी काळाच्या पडद्याआड गेले. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज आणि लोकप्रिय विनोदी अभिनेते गोवर्धन असरानी यांचं सोमवारी वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन झालं. मागील काही महिन्यांपासून ते वयोमानानुसार उद्भवलेल्या आजारांनी त्रस्त होते. त्यांच्या पाच दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेकविध लोकांबरोबर काम केलं आणि महत्वाचं म्हणजे त्या सर्वांबरोबर त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांच्या निधनानंतर प्रसिद्ध निर्माते के सी बोकाडिया, असरानी यांचे स्नेही आणि प्रसिद्ध ऍक्शन डायरेक्टर मोहन बग्गड तसंच हल्लीच त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अभिनेत्री एकता जैन यांनी ईटीव्ही प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याकडं शोक व्यक्त करत शोकसंदेश पाठवले.

...पण त्यांच्या जागी दुसऱ्या कोणालाही घेणार नाही : "असरानी साहेबांविषयी ऐकून मन अत्यंत व्यथित झालं. आम्ही एकत्र कितीतरी चित्रपट केलेत. मी आतापर्यंत 60 ते 70 चित्रपट केले आहेत, त्यापैकी सुमारे 20 ते 25 चित्रपट आम्ही एकत्र केले होते. आमची ‘संस्कार’ नावाची एक मालिका लवकरच प्रसारित होणार आहे, ज्यात असरानी साहेबांची महत्त्वाची भूमिका होती. त्या मालिकेचं शूटिंग या महिन्यात 9 तारखेला सुरू होणार होतं. 7 तारखेला असरानींचे भाऊ आमच्याकडं आले आणि म्हणाले की ते आजारी असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. मी लगेच त्यांना भेटायला गेलो. मी भाऊ यांना सांगितलं की आपण शूटिंग पुढं ढकलू, रद्द करू. पण त्यांच्या जागी दुसऱ्या कोणालाही घेणार नाही. भाऊ जेव्हा असरानी साहेबांना भेटायला गेले आणि त्यांना याबद्दल सांगितलं. तेव्हा असरानीजी म्हणाले, “बोकाडियाजींना सांगा, मी लवकर बरा होईन आणि सर्वप्रथम तुमचंच शूटिंग करीन.” पण दुर्दैवानं, आज ते आपल्यात नाहीत. देव त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. ते एक अतिशय उत्तम माणूस आणि अप्रतिम कलाकार होते," अशी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध निर्माते के.सी. बोकाडिया यांनी दिली.

असराणी माझ्यासाठी मोठ्या भावासारखे : "असरानीजी आता आपल्यात नाहीत, ही अत्यंत दुःखद गोष्ट आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मनाला खूप वेदना झाल्या. ते माझे जुने आणि अतिशय जिवलग मित्र होते. आम्ही एकत्र काम करण्यास सुरुवात केली तेव्हा मी खूप तरुण होतो. आम्ही अनेक प्रकल्पांमध्ये एकत्र काम केलं. नंतर ते निर्माते झाले, मग दिग्दर्शक, आणि एका चित्रपटात त्यांनी नायकाची भूमिकाही साकारली. आम्ही अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. ‘शोले’ मधील त्यांचा 'तो' प्रसिद्ध सीन तर अमर झाला आहे. आजही तो सीन सर्वांच्या मनात घर करून आहे. असरानीजी माझ्यासाठी मोठ्या भावासारखे होते. अतिशय उमदे, प्रेमळ आणि उदार मनाचे व्यक्तिमत्त्व. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. धन्यवाद," अशी भावनिक प्रतिक्रिया ऍक्शन डायरेक्टर मोहन बग्गड यांनी दिली.

त्यांची अचानक झालेली एक्झिट अजूनही पटत नाही : "असरानीजींबद्दलची बातमी ऐकून मन खूप व्यथित झालं. सध्या दिवाळी सुरू आहे. अशा आनंदाच्या काळात त्यांच्याबद्दल ही बातमी ऐकून धक्का बसला. मी त्यांच्यासोबत ‘खली बली’ या चित्रपटात काम केलं आहे तसंच त्यांच्याशी वैयक्तिक ओळखही होती. त्यामुळं त्यांच्या निधानाची बातमी मनावर खूप खोलवर घाव करून गेली. त्यांच्यासोबत काम करणं ही एक अविस्मरणीय अनुभूती होती. कारण त्यांनी मला खूप काही शिकवलं. ‘खली बली’च्या शूटिंगदरम्यान आमचं बृजेन्द्र कला आणि असरानीजींसोबत अनेक कॉमिक सीन होते. त्यांच्या विनोदी टायमिंगमुळं कधी कधी जुळवून घेणं कठीण जायचं, पण असरानीजी अतिशय संयमानं सांगायचे. “या सीनमध्ये तू असं कर, त्याच्याशी असं वाग, माझ्याशी असं,” म्हणजे दृश्य अधिक प्रभावी बनेल. त्या सीनचं संपूर्ण शूटिंग खूप सुंदर झालं. मला त्यातून खूप काही शिकायला मिळालं. प्रत्येक सीनच्या आधी ते नेहमी रिहर्सल करायचे आणि प्रेमानं म्हणायचे, “असं कर बेटा, असं केलंस तर अजून चांगलं दिसेल.” मग तो सीन रजनीश दुग्गलसोबत असो वा इतर कोणासोबत, अगदी छोटा संवाद असला तरी ते कलाकारांना मार्गदर्शन करायचे. ते वेळेचे अतिशय पक्के आणि शिस्तप्रिय होते. आज खरंच शब्द सुचत नाहीत. त्यांची अचानक झालेली एक्झिट अजूनही पटत नाही. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. ॐ शांती," असं म्हणत अभिनेत्री एकता जैन यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

350-400 चित्रपटात बजावली भूमिका : असरानी यांनी पुण्याच्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया मधून अभिनय आणि फिल्म मेकिंगचं तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण घेऊन मनोरंजनसृष्टीत काम करणं सुरु केलं. पाच दशकांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत असरानी यांनी 350-400 हून अधिक चित्रपटांत काम केलं. ‘चुपके चुपके’, ‘अभिमान’, ‘गोलमाल’, ‘राजा बाबू’, ‘हेरा फेरी’, ‘हलचल’, ‘मालामाल वीकली’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी आपल्या अद्वितीय विनोदशैलीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांच्या अभिनयात हलकेफुलके विनोद, निरागस चेहरेपट्टी आणि अप्रतिम टायमिंग यांचा संगम दिसत असे. नजीकच्या काळात ते 'यमला पगला दिवाना फिर से', 'बंटी और बबली २', 'ड्रीम गर्ल २' या चित्रपटातून दिसले होते. तसंच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या काजोल अभिनित 'द ट्रायल सिझन २' मध्ये त्यांची महत्वपूर्ण भूमिका आहे.

असराणी यांनी केलं होतं दिग्दर्शक म्हणून काम : काही हिंदी चित्रपटांमध्ये जसं की ‘चला मुरारी हीरो बनने’ आणि ‘सलाम मेमसाब’मध्ये असरानी यांनी मुख्य नायकाची भूमिका साकारली होती, तसंच त्यांचं दिग्दर्शनही केलं होतं. त्यांनी एकूण सहा चित्रपटांचं दिग्दर्शनही केलं होतं. असरानी यांनी ‘द लायन किंग’ या चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्तीत ‘झाझू’ या पात्रासाठी आपला आवाज दिला होता. असरानी यांनी केवळ विनोदी नव्हे तर गंभीर आणि चरित्रप्रधान भूमिका सुद्धा साकारल्या. त्यांनी अनेक गुजराती व पंजाबी चित्रपटांतही काम केले. हिंदी सिनेमातील विनोदी अभिनयाला नवा आयाम देणारे असरानी हे नाव कायम लक्षात राहील.

