गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लनचा व्हिडिओ पाहून वीर पहाडिया बसला धक्का...

तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लनचा कॉन्सर्टमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आता हा व्हिडिओ पाहून वीर पहाडियासह काही सोशल मीडिया यूजर्सला धक्का बसला आहे.

Veer Pahariya, Tara Sutaria and Ap Dhillon
वीर पहाडिया, तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लन (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 11:55 AM IST

1 Min Read
मुंबई - अभिनेता वीर पहाडिया आणि त्याची गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया शुक्रवारी रात्री मुंबईत एपी ढिल्लनच्या कॉन्सर्टमध्ये सहभागी झाले होते. आता या शोमधील अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मात्र एका व्हायरल क्लिपनं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलंय. व्हिडिओमध्ये, एपी ढिल्लन वीर पहाडियाची गर्लफ्रेंड ताराला स्टेजवर बोलावताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये तारा सुतारिया काळ्या सुंदर ड्रेसमध्ये असल्याची दिसत आहे. दरम्यान स्टेजवर तारा सुतारिया पाऊल ठेवताच, 'एक्सक्यूज' गाणारा एपी ढिल्लन तिला मीठी मारतो आणि तिच्या गालाची किस घेतो. यानंतर व्हिडिओमध्ये तारा आणि एपी ढिल्लन स्टेजवर नाचताना दिसत आहेत. दोघेही स्टेजवर खूप मजा करत आहेत.

तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लनचा व्हायरल व्हिडिओ : दरम्यान व्हिडिओमध्ये 'स्काय फोर्स' फेम अभिनेता वीर पहाडिया देखील दिसत आहे. तारा आणि एपी ढिल्लन स्टेजवर एकत्र असल्यानंतर वीर एपीच्या काही गाण्यांवर लिप-सिंक करतानाही दिसला. दरम्यान या व्हिडिओची सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहे. एका यूजरनं या व्हिडिओबाबत पोस्टमध्ये लिहिलं, 'वीर हा अस्वस्थ आणि तणावग्रस्त असल्याचा दिसत आहे.' दुसर्‍या एकानं लिहिलं, 'तारा आणि तिचा बॉयफ्रेंड अस्वस्थ दिसत आहेत... एपीनं अंतर राखणे समजून घेतले पाहिजे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'दुसऱ्याच्या मीठीत गर्लफ्रेंडला पाहणे यासाठी धाडस लागते, मी सलाम करतो भाऊ.'

वीर पहाडियाचं प्रेम : आता व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर अनेक कमेंट्स देत आहेत. यापूर्वी देखील तारा सुतारियानं एपी ढिल्लनच्या पुण्यातील कॉन्सर्टमध्ये हजेरी लावली होती. दरम्यान तारानं यावर्षी ऑगस्टमध्ये इंस्टाग्रामवर वीर पहाडियाबरोबर तिच्या नात्याबद्दलची माहिती दिली होती. तसेच अलीकडेच एका मुलाखातीत वीर पहाडियानं सांगितलं होतं की, "मला आनंद आहे की, आम्ही आमच्या पहिल्या भेटीपासून आमचे प्रेम हे उघडपणे स्वीकारले. आम्ही कुठेही असलो तरीही आमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मागे पाहात नाहीत." दरम्यान अनेकदा हे जोडपे बाहेर जाताना दिसताना स्पॉट होतात, याशिवाय तारा आणि वीर हे सोशल मीडियावर एकामेंकाबरोबर फोटोही चाहत्यांबरोबर शेअर करतात. तसेच एपी ढिल्लनच्या कॉन्सर्टमध्ये बॉलिवूड स्टार्स संजय दत्त देखील आला होता.

संपादकांची शिफारस

