ETV Bharat / entertainment

दहीहंडी उत्सवात वीर पहाडियानं 'अंडी बंडी' या गाण्यावर केलं नृत्य...

अभिनेता वीर पहाडियानं 'अंडी बंडी' गाण्यावर डान्स करून दहीहंडीच्या उत्सवाला धमाकेदार बनवलं आहे.

Dahi Handi festival 2026
दहीहंडी उत्सव 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 'मराठी मुलगा' वीर पहाडियानं आपल्या मातृभाषा मराठीतून दहीहंडीच्या उत्सवात रंगत आणली आणि त्यानं 'अंडी बंडी' या गाण्यावर जबरदस्त डान्स केला आहे. जेव्हा अभिनेता वीर पहाडियानं मुंबई आणि ठाणे शहरातील कार्यक्रमाला हजेरी लावली, तेव्हा दहीहंडीच्या उत्सवात अधिकच उत्साह निर्माण झाला. मातृभाषेचा सन्मान करत, 'मराठी मुलगा' वीरनं मराठीत उपस्थितांना संबोधित केल्यानंतर, त्यावेळी सर्वांमध्ये जोश निर्माण झाला. अनेकजण तो बोलत असताना त्याला प्रोत्साहित करत होते. कार्यक्रमादरम्यान त्यानं म्हटलं की, "तुमच्या मराठी सुपुत्राला पाठिंबा द्या." वीरच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून चाहत्यांनी टाळ्या वाजवल्या आणि शिट्ट्या देखील मारल्या. यावेळी उत्साहात अनेक गाणी देखील वाजविण्यात आली.

'प्रेम कीटाणु' वीर पहाडियाचा आगामी चित्रपट : उत्सवाच्या वातावरणात, वीरनं त्याच्या आगामी 'प्रेम कीटाणु' या चित्रपटासाठी चाहत्यांना प्रेम आणि पाठिंब्याचा वर्षाव करण्याचे आवाहन केलं. या चित्रपटातील लोकप्रिय गाणं 'अंडी बंडी'वर त्यानं धमाकेदार डान्स केल्यानंतर , उत्साह अधिकच वाढला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, वीरच्या मराठीतला संवादामुळं महाराष्ट्रातील जनता देखील खुश झाली आहे. दरम्यान दहीहंडीचे रंग, चाहत्यांचा उत्साह आणि वीरच्या दमदार शैलीनं हा कार्यक्रम अधिकच विशेष बनला.

Veer Pahariya
वीर पहाडिया (ETV Bharat)

वीर पहाडियाच्या चित्रपटाबद्दल : वीर पहाडियाचा 'प्रेम कीटाणु' हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटामध्ये कॉलेजमधील धमाल, मैत्री आणि जीवनातील आनंदानं भरलेल्या गोष्टी दाखविण्यात येणार आहे. दरम्यान या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांमध्ये सध्या प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दहीहंडीच्या वेळी वीर त्याच्या चाहत्यांशी जोडला गेला, आता हा चित्रपट प्रेक्षकांना किती आवडेल हे काही दिवसात समजेल. वीर पहाडियाबद्दल सांगायचं झालं तर त्यानं 'स्काई फोर्स'द्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटामध्ये त्यानं अक्षय कुमार आणि सारा अली खानबरोबर काम केलं. या चित्रपटामधील त्याचा अभिनय अनेकांना आवडला होता. त्याचा हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 24 जानेवारी 2025 रोजी रिलीज झाला होता.

हेही वाचा :

  1. गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लनचा व्हिडिओ पाहून वीर पहाडिया बसला धक्का...
  2. कॉमेडियन प्रणित मोरेला मारहाण करणाऱ्या दहा-बारा जणांविरोधात गुन्हा
  3. वीर पहाडियावर विनोद करणं पडलं महागात, चाहते बनून आलेल्या गुंडांनी स्टँड-अप कॉमेडियनला केली मारहाण...

TAGGED:

VEER PAHARIYA
VEER DANCED TO ANDI BANDI SONG
DAHI HANDI FESTIVAL
वीर पहाडिया
VEER PAHARIYA DANCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.