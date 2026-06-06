वरुण धवन स्टारर 'है जवानी तो इश्क होना है'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर किती केली कमाई जाणून घ्या...
डेव्हिड धवन दिग्दर्शित 'है जवानी तो इश्क होना है' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चांगली कमाई करत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 12:27 PM IST
हैदराबाद : बॉलिवूड अभिनेता वरुण धवन अभिनीत 'है जवानी तो इश्क होना है' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली सुरुवात केली आहे. या चित्रपटामध्ये रोमँटिक कॉमेडी दाखविण्यात आली आहे. हा चित्रपट 5 जून रोजी प्रदर्शित झाला. पहिल्या दिवशी, 'है जवानी तो इश्क होना है' या चित्रपटानं 9,081 शोजमधून 7.50 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली. यामुळं भारतातील एकूण 'ग्रॉस' कमाई 9 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. परदेशात या चित्रपटानं एकूण 2 कोटी रुपयांची 'ग्रॉस' कमाई केली असून, त्यामुळं त्याची जगभरातील एकूण 'ग्रॉस' कमाई 11 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या चित्रपटाला IMDb वर 7.3 चे रेटिंग आहे, जे कोणत्याही चित्रपटासाठी चांगली मानली जाते.
'है जवानी तो इश्क होना है' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : या चित्रपटाची कहाणी एका अशा माणसाभोवती फिरते, ज्याला वडील होण्याची इच्छा असते, मात्र त्याची पत्नी आई बनण्यासाठी नकार देते. तिला तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करायचं असते. या मतभेदामुळं, हे जोडपे घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतात. न्यायालय त्यांना सहा महिन्यांचा वेळ देते, यानंतर तो मुलगा परदेशात जातो. इथूनच कथेला खरा ट्विस्ट मिळतो. तो मुलगा परदेशात एका मुलीच्या प्रेमात पडतो. यानंतर ज्यावेळी घटस्फोटाची तारीख येते, त्यावेळी त्याची पत्नी ही गरोदर राहते. ही बातमी जेव्हा ती आपल्या पतीला देते, त्यावेळी त्याला मोठा धक्का बसतो. या चित्रपटामध्ये वरुण धवन, पूजा हेगडे आणि मृणाल ठाकुर यांनी जबरदस्त अभिनय केला आहे.
'है जवानी तो इश्क होना है' स्टार कास्ट : तसेच या चित्रपटामध्ये राकेश बेदी, मौनी रॉय, मनीष पॉल, कुब्रा सैत, जिमी शेरगिल, अली असगर आणि इतर कलाकारांच्या विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन वरुण धनवचे वडील डेव्हिड धवन यांनी केलं आहे. हा चित्रपट त्यांचा शेवटाचा असून त्यांनी चित्रपटसृष्टीतून आता निवृत्ती घेतली आहे. तसेच या चित्रपटापासून वरुण धवनला खूप अपेक्षा आहेत. दरम्यान 'पेड्डी' चित्रपटाला सोशल मीडियावर जान्हवी कपूरच्या भूमिकेमुळं ट्रोल केलं जात आहे. आता हा चित्रपट इतक्या ट्रोलिंगनंतर कशी कमाई करेल हे पाहणं लक्षणीय ठरणार आहे.