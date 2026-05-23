वरुण धवन अभिनीत 'है जवानी तो इश्क होना है'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
वरुण धवनचा चित्रपट 'है जवानी तो इश्क होना है'चा ट्रेलर हा प्रदर्शित झाला आहे. आता हा ट्रेलर अनेकांना आवडत आहे.
Published : May 23, 2026 at 3:56 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता वरुण धवन, मृणाल ठाकूर आणि पूजा हेगडे अभिनीत प्रमुख भूमिका असलेल्या 'है जवानी तो इश्क होना है' या रोमँटिक-ड्रामा चित्रपटाचा मनोरंजक आणि रोमँटिक ट्रेलर 23 मे रोजी प्रदर्शित करण्यात आला. या चित्रपटात वरुण धवन दोन सौंदर्वती अभिनेत्रीबरोबर रोमान्स करताना दिसत आहे. हा ट्रेलर चित्रपटाची संपूर्ण कथा प्रभावीपणे मांडतो. वरुणला या चित्रपटामध्ये दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर अनेकांना यामधील वरुणचा अभिनय आवडला आहे. चित्रपटाचे कथानक पती, त्याची पत्नी आणि 'दुसरी स्त्री' यांच्याभोवती फिरते. 'है जवानी तो इश्क होना है'च्या ट्रेलरमध्ये कसा आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'है जवानी तो इश्क होना है' ट्रेलर प्रदर्शित : 'है जवानी तो इश्क होना है'चा ट्रेलर 3 मिनिटे 15 सेकंदांचा आहे, तरीही तो सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. ट्रेलरची सुरुवात एका रोमँटिक दृष्यापासून सुरू होते, पण काही क्षणातच त्याचे स्वरूप बदलते आणि कथा थेट न्यायालयात पोहोचते. या चित्रपटात, वरुण आणि मृणाल यांनी विवाहित जोडप्याची भूमिका साकारली आहे, तर पूजा हेगडेनं 'दुसरी स्त्री' म्हणजेच प्रेयसीची भूमिका निभावली आहे. दरम्यान ट्रेलरमध्ये असं दाखविण्यात आलंय की, मृणाल तिच्या पतीविरुद्धची तक्रार करते की, तो तिच्यावर खूप प्रेम करतो. न्यायालयात, वरुण न्यायाधीशांना सांगतो की, त्याला वडील व्हायचे आहे. त्यानंतर, पूजा हेगडे ही वरुणच्या आयुष्यात त्याची प्रेयसी म्हणून प्रवेश करते. ती एका प्रतिष्ठित, पण गुंडगिरीच्या कुटुंबातून आलेली असते. अभिनेता जिमी शेरगिल यानं पूजाच्या भावाची भूमिका केली आहे. कथेची सुरुवात मुंबईत होते आणि कालांतरानं ती लंडनला वळते. वरुण लंडनमध्ये आपल्या प्रेयसीबरोबर मौजमजा करण्यात मग्न असतानाच, त्याची पत्नी 'बनी', जिची भूमिका मृणालनं साकारली आहे, तिथे अचानक दाखल होते आणि त्याला धक्का देते.
'है जवानी तो इश्क होना है' चित्रपटाची स्टारकास्ट : 'बनी' पुन्हा एकदा आयुष्यात आल्यानंतर वरुणची खरी अग्निपरीक्षा सुरू होते. वरुणची पत्नी आणि प्रेयसी या दोघीही एकाच वेळी गर्भवती झाल्या असतात. या दोन्ही मुलांचा पिता वरुण असतो. याहूनही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, या दोघींची प्रसूती एकाच रुग्णालयात होणार असल्याचं निश्चित होते. दरम्यान, या चित्रपटामध्ये वरुण धवन, पूजा हेगडे आणि मृणाल ठाकूर यांच्या व्यतिरिक्त मनीष पॉल, चंकी पांडे आणि राकेश बेदी यांसारख्या कलाकार आहेत. तसेच चित्रपटामध्ये मौनी रॉय वरुण धवनच्या नकली आईच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला असून, हा चित्रपट नक्कीच 'ब्लॉकबस्टर' ठरेल, असा अंदाज नेटकरी वर्तवत आहेत. 'है जवानी तो इश्क होना है' चित्रपटाचे दिग्दर्शन वरुण धवनचे वडील आणि ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते डेव्हिड धवन यांनी केलंय. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 5 जून रोजी रिलीज होणार आहे.