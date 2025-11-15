'निर्धार'मधील 'वंदे मातरम...' गाणं प्रदर्शित, चित्रपट कधी होणार रिलीज जाणून घ्या...

Bihar Election Results 2025

'निर्धार' चित्रपटामधील 'वंदे मातरम...' गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. आता हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Published : November 15, 2025 at 1:00 PM IST

Choose ETV Bharat

मुंबई : तरुणाईवर आधारलेले चित्रपट हे अनेकांना खूप आवडतात. अशाच तरुणाईची गोष्ट 'निर्धार' या आगामी मराठी संगीतप्रधान चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. 'निर्धार' या शीर्षकातच काहीतरी सांगायचे असल्याचे संकेत देणारा, हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज आहे. मनोरंजनासोबतच प्रबोधन करीत तरुणाईला नवी दिशा देण्याचेही काम करणारा हा चित्रपट येत्या २८ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटातील युथफूल गाणं नुकतेच प्रदर्शित केले गेले आहे. आता या चित्रपटामधील हे गाणं अनेकांना खूप आवडलं आहे.

'निर्धार' गाणं रिलीज : निर्मात्या पद्मजा वालावलकर यांनी जयलक्ष्मी क्रिएशनच्या बॅनरखाली 'निर्धार' चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाचे लेखन दिनानाथ वालावलकर यांनी केलं असून, दिग्दर्शन दिलीप भोपळे यांनी केलंय. 'निर्धार'मधील 'वंदे मातरम...' हे आजच्या तरुणाईच्या उत्स्फूर्त भावना व्यक्त करणारे गाणं प्रदर्शित झालंय. लेखक-गीतकार दिनानाथ वालावलकर यांनी लिहिलेले हे गाणे लयश्री वेणुगोपाल आणि ओंकार सोनावणे यांनी गायलं आहे. संगीत दिग्दर्शन आणि संगीत, संगीत संयोजन राज जनार्दन पादारे यांनी केलं आहे. अर्थपूर्ण शब्दरचना आणि कर्णमधूर संगीत हे या गाण्याचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. निसर्गरम्य लोकेशन्स आणि प्रसंगानुरूप सिनेमॅटोग्राफी ही या गाण्याची जमेची बाजू आहे. कथेच्या प्रवाहाशी एकरूप होणारे हे गाणे महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आहे.

'निर्धार' चित्रपटामधील स्टार कास्ट : पिकल एंटरटेनमेंट वितरक असलेल्या 'निर्धार'मध्ये डॉ. गिरीश ओक, पल्लवी पटवर्धन, सौरभ गोगटे, प्रज्ञा केळकर, मिलिंद ऊके, उमेश बोळके, अभिनव कुरणे, जान्हवी सावंत, ऋतुजा कनोजिया, अभय पाटील, श्रेयस मोहिते, दिनानाथ वालावलकर, युवराज झुगर, केतकी पाटील, पल्लवी प्रसाद, आनंद पाटील, सुरेंद्र केतकर, विद्या डांगे, एन. डी. चौगुले, कोमल रणदिवे हे कलाकार आहेत. सिनेमॅटोग्राफी अतुल सुपारे यांनी केली आहे. नृत्य दिग्दर्शन संग्राम भालकर यांनी केलंय. कला दिग्दर्शन विकी बिडकर यांनी केलं असून, निर्मिती व्यवस्थापन कैलास भालेराव यांचे आहे. राहुल पाटील या चित्रपटाचे सहदिग्दर्शक आहे.

