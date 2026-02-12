व्हॅलेंटाईन 2026 : या प्रेमाच्या हंगामात नेटफ्लिक्सवर 'हे' टॉप के-ड्रामा पाहा...
व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये तुम्ही आपल्या जोडीदारबरोबर रोमँटिक ड्रामा पाहून आपला दिवस चांगला करू शकता. आता आम्ही तुमच्यासाठी एक यादी तयार केली आहे. यावर एक नजर टाका...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 12, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद : व्हॅलेंटाईन वीक सुरू आहे. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर रोमँटिक ड्रामा पाहण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुमच्यासाठी काही के-ड्रामा घेऊन आलो आहोत. दरम्यान के-ड्रामाना त्यांच्या दमदार कहानी आणि प्रेमळ पात्रांमुळं जगभरात प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आहे. के-ड्रामाची क्रेझ इतका आहे की, सोशल मीडियावर अनेकदा नवीन आलेल्या सीरीजबद्दल यूजर्स चर्चा करताना दिसतात.
'कॅन दिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?': जर तुम्ही अद्याप कोरियन रोमँटिक ड्रामाचा आनंद घेतला असाल, तर तुम्ही 'कॅन दिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?' ही 2026 ची ट्रेंडिंग कोरियन सीरीज तुम्ही पाहू शकता. त्याची तुलना 'सैयारा' आणि 'तेरे इश्क में' सारख्या बॉलिवूड चित्रपटांशी केली जात आहे. ही रोमँटिक कॉमेडियन सीरीज आहे. यामध्ये जू हो-जिन (किम सेओन-हो) हा बहुभाषिक असतो, तो एका रिअॅलिटी डेटिंग शोसाठी ट्रान्सलेटेर म्हणून काम करतो. डेटिंग शोमध्ये दोन प्रमुख स्टार्स, एक जपानी आणि एक कोरियन, एकत्र जगाचा प्रवास करणाऱ्यांवर केंद्रित करतात. प्रेम कसे भाषेच्या अडथळ्यांना पार करू शकते, यात दाखविण्यात आलं आहे.
'व्हेन लाईफ गिव्ह्स यू टँजेरिन्स' : 2025मध्ये आलेली 'व्हेन लाईफ गिव्ह्स यू टँजेरिन्स' यात पार्क बो-गम आणि आययू हे कलाकार आहे. ही सीरीज आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम के- ड्रामापैकी एक मानली जाते. जेजू बेटावर सेट केलेली ही सीरीज दोन व्यक्तींचा भावनिक प्रवास आहे. दोन मित्र कसे आयुष्यभराचे भागीदार बनतात आणि मरेपर्यंत एकमेकांवर प्रेम करतात हे या सीरीजमध्ये दाखविण्यात आलं आहे. या सीरीजमध्ये नक्की जुन्या आठवणी या जागा होतात. आता हा ड्रामा तुम्ही आपल्या जोडीदाराबरोबर व्हॅलेंटाईनला पाहू शकता.
'जिनी, मेक अ विश' : 2025चा रोमँटिक कॉमेडी के-ड्रामा 'जिनी, मेक अ विश' ही प्राचीन जादू आणि आधुनिक कथा आहे. ही कहाणी एका इब्लिस नावाच्या खोडकर, दुष्ट जिनीबद्दल आहे, ज्याला मानवांबरोबर सहवास करण्यास नकार दिल्यानं नरकात हद्दपार करण्यात आले. यानंतर त्याची शिक्षा स्वीकारण्यापूर्वी, इब्लिस देवाशी एक करार करतो, तो मानवांना तीन इच्छा देऊन त्यांची अयोग्यता सिद्ध करेल, प्रत्येक अपूर्ण इच्छा त्यांच्या आत्म्याला नरकात पाठवेल असं यात तो म्हणतो. या सीरीजमध्ये सुझी का-यंगची भूमिका साकारते, यात ती अशी स्त्री आहे, जी तिच्या मनोरुग्ण प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत शांत जीवन जगते. तिला एक जादुई दिवा सापडतो, जो जीनीला (किम वू-बिन) त्याच्या हजार वर्षांच्या झोपेतून जागृत करतो. जीनी तिच्या तीन जीवन बदलणाऱ्या इच्छा पूर्ण करण्याचे वचन देतो.
'क्रॅश लँडिंग ऑन यू' : 'क्रॅश लँडिंग ऑन यू' हे एक असा ड्रामा आहे, जो खूप विशेष आहे. ह्युन बिन आणि सन ये-जिन अभिनीत, हा ड्रामा युन से-री नावाच्या एका दक्षिण कोरियन महिलेची कथा सांगते, जी पॅराग्लायडिंग अपघातानंतर चुकून उत्तर कोरियामध्ये पोहोचते. तिथे तिची भेट कॅप्टन री जेओंग-ह्योकशी होते, जो तिला लपून घरी परतण्यास मदत करतो. वाटेत ते प्रेमात पडतात. युन से-री आणि उत्तर कोरियन कॅप्टन री जेओंग-ह्योक यांच्यातील प्रेमकहाणी आणि केमिस्ट्री तुम्हाला खिळवून टाकेल.
'माय डेमन' : सॉन्ग कांग आणि किम यू जंग स्टारर 'माय डेमन' हा कोरियन ड्रामा खूप विशेष आहे. यामध्ये सॉन्ग कांग एका शैतानच्या भूमिकेत आहे. या ड्रामामध्ये तो, सॉन्ग जेओंग गु-वोनची भूमिका करतो, जो 200 वर्षांपासून पृथ्वीवर राहत आहे. या सीरीजची कहाणीत दो दो-ही (किम यू जंग) जिओंग गु-वॉन (सॉन्ग कांग) नावाच्या शैतानशी जुळते आणि त्याच्याशी करार विवाह करते. तेव्हा तिच्या आयुष्यात मोठे बदल होतात. शैतानची शक्ती ही दो दो-हीमध्ये जाते, त्यामुळं तो तिच्याशी लग्न करण्यासाठी तयार होतो. स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी तो दो दो-हीजवळ राहतो, मात्र त्याला तिच्यावर प्रेम होते आणि तो तिला तिच्या शत्रूपासून वाचवत असतो. आता पुढं काय होणार याबद्दल जाणून घेण्यासाठी हा ड्रामा तुम्ही पाहू शकता.