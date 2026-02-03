ETV Bharat / entertainment

व्हॅलेंटाईन डे 2026 निमित्त 'या' विशेष रोमँटिक चित्रपटांची यादी...

व्हॅलेंटाईन डे हा दिवस लवकरच येणार आहे. आता या विशेष प्रसंगी प्रेक्षकांनी आम्ही सुचविलेले काही चित्रपट आपल्या जोडीदाराबरोबर पाहायला पाहिजे. संपूर्ण यादी येथे पाहा...

valentines day 2026
व्हॅलेंटाईन डे 2026 (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 11:33 AM IST

मुंबई - व्हॅलेंटाईन डे 14 फेब्रुवारी रोजी अनेक जोडपे साजरा करतात. हा दिवस प्रत्येक जोडप्यासाठी विशेष असतो. आता सध्या प्रेम आणि नातेसंबंधांबद्दलच्या चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे सोशल मीडिया आणि डेटिंग अ‍ॅप्सचं युग Gen - z ला खूप आवडते. जर या पिढीला प्रेमाचा खरा अर्थ समजून घ्यायचा असेल तर, त्यांनी मिलेनियल पिढीतील रोमँटिक चित्रपट पाहावेत. आजच्या जगात, नाती लवकर तयार होतात आणि तुटतात. यामुळं Gen - zनं असे चित्रपट पाहायला पाहिजे जिथे प्रेम हळूहळू फुलते, भावनांना वेळ दिला जातो आणि नाती खोलवर जाणवतात. म्हणूनच आजच्या पिढीतील रोमँटिक चित्रपट तितकेच प्रभावी ठरत आहेत. आज, आम्ही Gen zसाठी प्रेमात पाडणाऱ्या मिलेनियल पिढीतील टॉप रोमँटिक चित्रपटांची यादी तयार केली आहे.

कुछ कुछ होता है' (1998): 1998मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला करण जोहरचा रोमँटिक चित्रपट 'कुछ कुछ होता है'नं प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्श केला आहे. हा चित्रपट मैत्री आणि प्रेमातील बारीक रेषा सुंदरपणे दर्शविते. राहुल, अंजली आणि टीनाची कहाणी Gen-zला शिकवते की, प्रत्येक नाते लगेच रोमँटिक असण्याची गरज नाही. कधीकधी, मैत्री हा सर्वात मजबूत पाया असतो. या चित्रपटात शाहरुख खान, काजोल आणि राणी मुखर्जी मुख्य भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडला होता.

'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' (1995): 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' चित्रपट रिलीज होऊन 30 वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. हा चित्रपट पडद्यावर प्रदर्शित झाल्यानंतर यानं खूप कमाई केली होती. आताही राज आणि सिमरनची कहाणी लोकांना आकर्षित करते. हा चित्रपट दाखवतो की, छोटे क्षण, प्रवास आणि विश्वास हे नाते टिकवतात. Gen-zसाठी, हा चित्रपट 'स्लो रोमान्स, आयुष्यभराची प्रेमकथा' आहे.

'मोहब्बतें' (2000 ) : आदित्य चोप्राचा रोमँटिक संगीतमय चित्रपट 'मोहब्बतें' तरुणांना प्रेरणा देतो. शाहरुख खानचे पात्र हा संदेश देते की, प्रेम स्वीकारल्यामुळं नाते मजबूत होतात. Gen-zसाठी, हा चित्रपट भावनिक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचे महत्त्व अधोरेखित करेल. खरे प्रेम नेहमीच शिस्त, भीती आणि कठोरतेवर विजय मिळवते. हा चित्रपट तुम्हाला तुमच्या कॉलेज प्रेमाची आठवण करून देईल.

'हम दिल दे चुके सनम' (1999): 1999 मधील सर्वात रोमँटिक चित्रपट, 'हम दिल दे चुके सनम' हा प्रेम आणि भावनांची एक खोलवरची हृदयस्पर्शी कहाणी आहे. सलमान खान, ऐश्वर्या राय आणि अजय देवगण अभिनीत, भावनिक चित्रपट खूप विशेष आहे. हा रोमँटिक चित्रपट प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी दिग्दर्शित केला आहे.

'वीर-जारा' : 'वीर-जारा' (2004) आणि 'हम आपके हैं कौन' (1994) हे दोन्ही चित्रपट Gen-zला शिकवतात की, प्रेम फक्त प्रणय नाही, तर कुटुंब आणि जबाबदारीबद्दल देखील आहे. 'वीर-जारा' प्रेम आणि निष्ठा दर्शवते. या चित्रपटामध्ये शाहरुख खान आणि प्रीती झिंटा यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलं आहे.

'जब वी मेट' (2007) : गीत (करीना कपूर) आणि आदित्य (शाहिद कपूर) यांची कहाणी आजच्या Gen-zशी सर्वात जास्त जुळणारी आहे. इम्तियाज अलीचा रोमँटिक चित्रपट 'जब वी मेट' शिकवते की, इतर कोणाशीही जोडण्यापूर्वी स्वतःशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप गाजली आहेत.

