व्हॅलेंटाईन डे 2026: डेटिंग करूनही चित्रपटसृष्टीतील 'हे' स्टार्स सिंगल, पाहा यादी...
अक्षय खन्ना, कार्तिक आर्यन, प्रभास आणि चित्रपटसृष्टीत असे अनेक स्टार्स आहेत, ज्यांनी अनेक वेळा डेटिंग करूनही ते अजूनही अविवाहित आहेत.
हैदराबाद : चित्रपटांव्यतिरिक्त, स्टार्स त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळं अनेकदा चर्चेत असतात. त्यांच्या डेटिंग, नातेसंबंध आणि ब्रेकअपच्या बातम्या अनेकदा समोर येतात. हे सर्व असूनही, असे सेलिब्रिटी आहेत, जे त्यांचे प्रेम गमावूनही अजूनही सिंगल आहेत. आज आम्ही अशा स्टार्सबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, ज्यांनी आतापर्यंत लग्न केलं नाही.
अक्षय खन्ना : अभिनेता अक्षय खन्ना हा बॉलिवूडमधील काही अशा स्टार्सपैकी एक आहे, ज्यांनी नेहमीच त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य प्रसिद्धीपासून दूर ठेवलं आहे. 1990 च्या दशकापासून, त्यांचे नाव अधूनमधून डेटिंगच्या अफवांशी जोडले गेले, मात्र त्यांनी कधीही उघडपणे त्यांच्या नात्यांबद्दल चर्चा केलेली नाही. अक्षय खन्ना अविवाहित राहतो आणि अभिनय आणि वैयक्तिक शांततेला प्राधान्य देतो.
कार्तिक आर्यन : गेल्या काही वर्षांत कार्तिक आर्यनचे नाव अनेक सुंदरींशी जोडले गेले आहे. सोशल मीडियापासून ते चित्रपटसृष्टीपर्यंत त्याच्या डेटिंगच्या अफवा वारंवार चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. तसेच कार्तिकनं कधीही सार्वजनिकरित्या कोणत्याही नात्याची कबुली दिली नाही. सध्या तो अविवाहित आहे आणि त्याच्या करिअरला प्राधान्य देत आहे.
आदित्य रॉय कपूर : 'आशिकी 2'पासून आदित्य रॉय कपूर बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरबरोबरच्या नात्यामुळं बऱ्याच काळापासून चर्चेत राहिला. त्यानंतरही त्यांचे नाव अनेक अभिनेत्रींबरोबर जोडण्यात आले . आदित्यचे नाव सारा अली खानसोबतही जोडले गेले होते. त्यानं नेहमीच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मौन बाळगले आहे.आदित्य सध्या अविवाहित आहे आणि त्याच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
अर्जुन कपूर : अर्जुन कपूर हा मलायका अरोराला बऱ्याच दिवसांपासून डेट करत होता. हे नाते बराच काळ सार्वजनिक राहिले, मात्र नंतर दोघांचे ब्रेकअप झाले. ब्रेकअपनंतर अर्जुन कपूरनं उघडपणे स्वतःला अविवाहित घोषित केले आणि सांगितले की, तो सध्या स्वतःवर आणि त्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
टायगर श्रॉफ : टायगर श्रॉफ आणि दिशा पटानी हे अनेक वर्षांपासून बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक होते. ब्रेकअपनंतर टायगरनेही स्वतःला अविवाहित घोषित केले. टायगर आपला बहुतेक वेळ चित्रपट, अॅक्शन प्रशिक्षण आणि फिटनेससाठी घालवतो, तर त्याचे वैयक्तिक आयुष्य खाजगी ठेवतो.
प्रभास : साऊथ अभिनेता प्रभास अजूनही अविवाहित आहे. तो अभिनेत्री अनुष्का शेट्टीमुळं अनेकदा चर्चेत आला होता. त्यानं नेहमीच स्पष्ट केलं आहे की, त्यांच्यात फक्त चांगली मैत्री आहेत. मुलाखतींमध्ये, प्रभासनं वारंवार सांगितले आहे की, त्याला लग्न करण्याची घाई नाही. तो योग्य वेळेची आणि योग्य व्यक्तीची वाट पाहत आहे.
