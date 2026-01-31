व्हॅलेंटाईननिमित्त होईल 'हे' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दाखल, पाहा यादी...
व्हॅलेंटाईन्स डे दरवर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. आता 2026च्या व्हॅलेंटाईन्स डे निमित्त काही चित्रपट रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 11:33 AM IST
मुंबई : व्हॅलेंटाईन्स डे लवकरच येतोय. हे निमित्त साधून व्हॅलेंटाईन्स वीकमध्ये अनेक रोमँटिक चित्रपट देखील प्रदर्शित होत आहेत. आता 24 वर्षे जुना रोमँटिक अॅक्शन चित्रपट 'ये दिल आशिकाना' रि- रिलीज होणार आहे. 2002 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अभिनेत्री अरुणा इराणी यांचे पती कुकू कोहली यांनी केलं होतं. करण नाथ आणि जीविधा शर्मा स्टारर या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर ठीक कमाई केली होती. या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप हिट ठरली होती. चित्रपटाचे शीर्षक गीत 'ये दिल आशिकाना' आजही लोकप्रिय आहे. दरम्यान दिग्दर्शक कुकू कोहली यांनी चित्रपटाच्या चाहत्यांसाठी ही आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. या व्हॅलेंटाईन्स डेला कोणते चित्रपट प्रदर्शित होतील याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
ये दिल आशिकाना : या चित्रपटाचं शीर्षक गीत गायलेले स्टार पार्श्वगायक कुमार सानू यांनी 30 जानेवारी रोजी चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित होण्याबद्दल माहिती दिली होती. या दिग्गज पार्श्वगायकानं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर चित्रपटाचं पोस्टर शेअर करत लिहिलं, 'कुकू कोहली फिल्म्सचा 2002चा ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'ये दिल आशिकाना' परत आला आहे, यावेळी एका नवीन संपादनासह आणि एका नवीन गाण्यासह. अपडेट्ससाठी संपर्कात रहा.' अहवालांनुसार, हा चित्रपट 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी व्हॅलेंटाईन्स डेच्या पूर्वसंध्येला प्रदर्शित होत आहे.
'ओ' रोमियो : या व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त प्रदर्शित होणाऱ्या सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक म्हणजे विशाल भारद्वाजचा 'ओ'रोमियो'. यात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट वेदना, हिंसाचार आणि भावनांनी भरलेल्या प्रेमकथेवर आधारित आहे. चित्रपटामध्ये शाहिद कपूर उस्त्रा नावाच्या गुंडाची भूमिका करत आहे. ट्रेलरमध्ये असं दाखवण्यात आलं आहे की, तो मुंबईच्या अंधाऱ्या जगात धोकादायक मार्गांवरून जात आहे. या चित्रपटाचं संगीत देखील जोरदार असणार आहे. विशाल भारद्वाज पुन्हा एकदा गुलजार आणि अरिजीत सिंगबरोबर काम करत आहेत. 'ओ रोमियो' 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होईल.
तू या मैं : 'तू या मैं' हा चित्रपट व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. शनाया कपूर आणि आदर्श गौरव अभिनीत, बेजॉय नंबियार दिग्दर्शित, हा चित्रपट भय आणि जगण्यासाठी संघर्षाचे मिश्रण आहे. ही कहाणी दोन कंटेंट क्रिएटर्सभोवती फिरते, जे सहकार्य आणि साहसासाठी भेटतात. शनाया मिस व्हॅनिटीची भूमिका करते, तर आदर्श 'ए' नावाच्या आत्मविश्वास असणाऱ्या निर्मात्याची भूमिका करतो. जेव्हा त्यांना एका धोकादायक मगरीचा सामना करावा लागतो, तेव्हा त्यांचा मजेदार प्रवास दुःस्वप्नात बदलतो. स्विमिंग पूलमध्ये अडकल्यानंतर आणि जखमी झाल्यानंतर, ते आपापले जीव वाचवण्यासाठी संघर्ष करतात. हा चित्रपट आजच्या सोशल मीडिया युगात सेट केला आहे. चित्रपट आधुनिक आणि वेगवान वाटतो. 'तू या मैं' अशा जोडप्यांसाठी आहे, ज्यांना सामान्य रोमँटिक चित्रपटापेक्षा काहीतरी रोमांचक हवं आहे. हा चित्रपट कलर येलो आणि भानुशाली स्टुडिओज निर्मित असून 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
दो दीवाने शहर में, एक कोमल और सच्ची प्रेम कहानी : हा चित्रपट प्रेमकहाणीवर आधारित आहे. या चित्रपटात मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलं आहे. रवी उदयवार दिग्दर्शित या चित्रपटाचा टीझर हा अनेकांना आवडला आहे. या चित्रपटाची कहाणी छोट्या क्षणांवर आधारित आहे. हे जोडपे स्कूटर चालवतं, एकत्र जेवतं आणि गप्पा मारण्यात आणि हसण्यात वेळ घालवतं. ते परिपूर्ण नाहीत आणि तरीही त्यांचे जीवन समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 'दो दीवाने शहर में' चित्रपटाचे निर्माते चं वर्णन अपूर्ण प्रेमकथा म्हणून केलंय. संजय लीला भन्साळी आणि झी स्टुडिओज निर्मित हा चित्रपट 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
'वर वधू': ओडिया सिनेमाचा रोमान्स आणि नाट्य : 'वर वधू' हा ओडिया चित्रपट व्हॅलेंटाईन्स डेला एक प्रादेशिक वळण देणारा आहे. या चित्रपटात सलेंद्र सामंते आणि शिवानी संगीता मुख्य भूमिकेत आहेत. टीझरमध्ये कौटुंबिक आणि भावनिक प्रवास दाखवण्यात आला आहे. कथा प्रेम, लग्न आणि बदलत्या नातेसंबंधांवर केंद्रित आहे. कोर्ट वेडिंगची दृश्यं आणि शक्तिशाली संवाद भावनिक प्रवासाकडे संकेत देतात. हा चित्रपट विश्वरंजन यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होईल.