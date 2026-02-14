ETV Bharat / entertainment

व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त 'हे' बॉलिवूड रोमँटिक संवाद तुम्हाला प्रेमात करणार मदत

व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त तुम्हाला तुमच्या मनातील भावना आपल्या जोडदाराबरोबर व्यक्त करायच्या असेल तर हे 10 रोमँटिक संवाद एकदा नक्की वाचा.

Valentine's Day 2026
व्हॅलेंटाईन्स डे 2026 (पोस्टर)
Published : February 14, 2026 at 2:41 PM IST

हैदराबाद : व्हॅलेंटाईन्स डे आज म्हणजेच 14 फेब्रुवारी रोजी अनेकजण साजरा करत आहेत. अनेक जोडपे या दिवशी आपल्या जोडीदाराला खुश करण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्ट करत आहेत. हा दिवस प्रत्येक जोडप्यासाठी खूप विशेष आहे. जर तुम्ही आज तुमचे प्रेम कबूल करण्यास तयार असाल पण तुमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्द सापडत नसतील, तर काळजी करू नका, बॉलिवूडमधील असे काही चित्रपट आहेत, ज्यातील संवाद खूप प्रसिद्ध आहे. या अद्भुत संवादांनी तुमचे प्रेम तुम्ही जिंकू शकता. आज तुम्ही तुमच्या प्रेमाला जिंकण्यासासाठी थोडे फिल्मी संवाद करा, ज्यामुळं समोरची व्यक्ती ही खुश होईल.

व्हॅलेंटाईन्स डे साजरा करण्याची योजना आखत असताना, येथे काही रोमँटिक संवाद आहेत...

1. "मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ इसलिए जन्मा हूं कि तुमसे प्यार कर सकूं, और तुम सिर्फ इसलिए कि एक दिन मेरी बन जाओ" - आमिर खान (दिल चाहता है) (2001)

2. "जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता" - करीना कपूर (जब वी मेट- 2007)

3. "प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो" - शाहरुख खान (कल हो ना हो-2003)

4. "हम एक बार जीते हैं... एक बार मरते हैं... शादी भी एक बार होती है, और प्यार... एक ही बार होता है" - शाहरुख खान -( कुछ कुछ होता है 1998)

5. "इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलने की साजिश की है" - शाहरुख खान ( ओम शांति ओम 2007)

6. "कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है" - शाहरुख खान (ओम शांति ओम (2007)

7. "लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेड़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों को आता है" - रणबीर कपूर (ऐ दिल है मुश्किल 2016)

8. "हम से बचकर जाओगे कैसे, अपने दिल से हम निकलोगे कैसे, हम वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे" - आमिर खान (फना 2006)

9. 'तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की ज़रूरत नहीं है. मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूं" - अमीषा पटेल (कहो ना प्यार है 2000)

10. "दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं चाहते, कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है, कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती, ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं" - शाहरुख खान - (कभी खुशी कभी गम 2001)

