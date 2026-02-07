'द राजा साब'पासून तर 'पराशक्ती'पर्यंत, 'हे' चित्रपट आणि वेब सीरीज या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये करेल धमाल...

ETV Bharat / entertainment

व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये ओटीटीवर काही चित्रपट आणि सीरीज रिलीज झाले आहेत, जे धमाकेदार आहेत.

Published : February 7, 2026 at 1:07 PM IST

हैदराबाद : फेब्रुवारीचा पहिला वीकेंड, व्हॅलेंटाईन डे सुरू आहे. आता लवकरच व्हॅलेंटाईन डेचा दिवस जवळ आला आहे. टॉप ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अनेक नवीन सीरीज आणि चित्रपट प्रेक्षकांना लवकरच पाहायला मिळणार आहे. या वीक ऑफ लव्हमध्ये चित्रपटप्रेमींना हॉरर कॉमेडीजपासून ते सायन्स फिक्शन थ्रिलर्सपर्यंत विविध शैलींमधील कथा पाहाता येईल. या आठवड्यात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांमध्ये 'द राजा साहब', 'नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स', 'किस किसको प्यार करूं 2' आणि इतर समाविष्ट आहेत. चला नेटफ्लिक्स, प्राइम व्हिडिओ, जिओहॉटस्टार आणि झी5वर या आठवड्यात येणारे चित्रपट आणि मालिका पाहूया.

द राजा साहब :

रिलीज तारीख: 6 फेब्रुवारी

कुठे पाहायचे: जिओहॉटस्टार

कलाकार: प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधी अग्रवाल, बोमन इराणी, रिद्धी कुमार, जरीना वहाब

मारुती दिग्दर्शित, 'द राजा साहब' हा राजा साहबच्या कथेभोवती फिरणारा एक काल्पनिक हॉरर कॉमेडी चित्रपट आहे. राजा साहब त्यांच्या आजीची, गंगाम्मा यांची काळजी घेतो, जी अल्झायमरनं ग्रस्त आहे आणि तिच्या हरवलेल्या पती कनकाराजूच्या वियोगामुळं ती खूप निराश आहे. यानंतर राजा साहब त्यांना शोधण्यासाठी हैदराबादला जातो. तो यानंतर एका झपाटलेल्या हवेलीत पोहोचतो. यानंतर या चित्रपटाची कहाणी एक वेगळं वळण घेते.

नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स

प्रकाशन तारीख : 6 फेब्रुवारी

कुठे पाहायचे: झी 5

कलाकार: मॅथ्यू थॉमस, रोशन शानवास, सारथ सभा, मीनाक्षी उन्नीकृष्णन, मेरिन फिलिप, विष्णू अगस्त्य

'नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स' हा एक हॉरर कॉमेडी चित्रपट आहे, जो नौफल अब्दुल्ला यांनी दिग्दर्शित केला आहे, त्यांनी या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शनात पदार्पण केलं आहे. हा चित्रपट श्याम नावाच्या एका तरुण मुलाची कथा सांगतो, ज्याच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव आहे. घरात समस्या असूनही, तो धन्यावर प्रेम करतो आणि त्याचे जीवन चांगले बनविण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचा अनेक इच्छा आहेत. नेल्लिकम्पॉयिल या छोट्या गावात रहस्यमय घटनांच्या अफवा पसरल्या, ज्यामुळं श्याम आणि त्याचे मित्र गावातील प्राचीन मिथकामागील सत्य उलगडण्यासाठी तपास करतात.

किस किसको प्यार करूं 2 :

प्रकाशन तारीख: 6 फेब्रुवारी

कुठे पाहायचे: जिओहॉटस्टार

कलाकार: कपिल शर्मा, मनजोत सिंग, हिरा वारिना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, सुशांत सिंग

'किस किसको प्यार करूं 2' हा एक विनोदी चित्रपट आहे, जो अनुकुल गोस्वामी यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. हा चित्रपट मोहनची कथा सांगतो, जो फक्त त्याच्या खऱ्या प्रेमाशी, सानियाशी लग्न करू इच्छितो. मात्र गैरसमज आणि अपघातांच्या मालिकेमुळं, त्यांचे जीव वाचवण्यासाठी त्याला इतर तीन महिलांशी लग्न करण्यास भाग पाडले जाते. आपले गुप्त विवाह लपवण्याच्या प्रयत्नात, तो वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये, ओळखींमध्ये आणि कुटुंबांमध्ये अडकतो, ज्यामुळं सतत अशांतता निर्माण होते. जेव्हा सत्य शेवटी बाहेर येते, तेव्हा त्याचे हेतू लक्षात आल्यानंतर त्याच्या बायका त्याला माफ करतात. मोहन अखेर सानियाशी लग्न करणार आहे, मात्र त्याला कळते की त्याच्या आईनं गुप्तपणे पाचवे लग्न देखील ठरवले आहे, ज्यामुळं तो घाबरून पळून जातो.

पराशक्ति :

प्रकाशन तारीख: 7 फेब्रुवारी

कुठे पाहायचे: झी 5

कलाकार: शिवकार्तिकेयन, रवी मोहन, अथर्व, श्रीलीला, कुलप्पुली लीला, प्रकाश बेलावाडी

1960च्या दशकात घडणारा हा चित्रपट तामिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या हिंदी विरोधी चळवळीत अडकलेल्या दोन भावांची कथा सांगतो. चेझियान एका अतिरेकी विद्यार्थी गटाचे नेतृत्व करतो, परंतु एका निषेधात त्याच्या मित्राच्या दुःखद मृत्यूनंतर तो गट सोडून जातो. त्याचा धाकटा भाऊ चिन्नादुराईच्या शिक्षणासाठी निधी देण्यासाठी तो रेल्वेमध्ये एक क्षुल्लक नोकरी स्वीकारतो. सुरुवातीला निश्चिंत, चिन्नादुराई भाषा धोरणांमुळं सामान्य लोकांना होणाऱ्या नुकसानाची राजकीय जाणीव करून घेतो आणि चळवळीत सामील होतो. भावांचे मार्ग एकमेकांपासून वेगळे होतात आणि नंतर एकमेकांशी जोडले जातात, कारण त्यांना कळते की त्यांचा लढा प्रतिष्ठा, ओळख आणि भविष्यासाठी त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी आहे.

ट्रांसफॉर्मर्स वन :

प्रकाशन तारीख: 6 फेब्रुवारी

कुठे पाहायचे: नेटफ्लिक्स

व्हॉइस कलाकार: ख्रिस हेम्सवर्थ, ब्रायन टायरी हेन्री, स्कारलेट जोहानसन, कीगन-मायकेल की, स्टीव्ह बुसेमी

'ट्रान्सफॉर्मर्स वन' हा हॅसब्रोच्या ट्रान्सफॉर्मर्स खेळण्यांच्या मालिकेवर आधारित एक अ‍ॅनिमेटेड सायन्स फिक्शन अ‍ॅक्शन चित्रपट आहे. सायबरट्रॉनच्या रोबोटिक जगात, मित्र ओरियन पॅक्स आणि डी-16 यांना कळते की, त्यांचा शासक, सेंटिनेल प्राइमनं राजाशी विश्वासघात केला आहे आणि त्याच्या प्रजेवर अत्याचार केला आहे. सत्य कळल्यानंतर, ते बंडात सामील होतात. डी-16 सत्तेचा लोभी होतो, त्याचे नाव बदलून मेगाट्रॉन ठेवतो आणि सेंटिनेलला मारतो, तर ओरियन पवित्र शक्तीनं ऑप्टिमस प्राइम म्हणून पुनर्जन्म घेतो. ऑप्टिमस मेगाट्रॉनला पराभूत करतो आणि सायबरट्रॉनला ऊर्जा पुनर्संचयित करतो, ज्यामुळं ऑटोबॉट्सची निर्मिती होते. मेगाट्रॉन पळून जातो, डिसेप्टिकॉन बनवतो आणि युद्ध घोषित करतो, ज्यामुळं पूर्वीच्या मित्रांमध्ये एक संघर्ष सुरू होतो.

डेथ व्हिस्परर 3 :

प्रकाशन तारीख: स्ट्रीमिंगवर आधीच उपलब्ध

कुठे पाहायचे: नेटफ्लिक्स

कलाकार: नादेच कुगिमिया, डेनिस जेलिल्चा कपुआन, नैचा नीना जेसिका पडोवन, काजभांडित जैदी

'डेथ व्हिस्परर 3' ज्याला टी योड 3 म्हणूनही ओळखले जाते, हा एक थाई अलौकिक भयपट आहे, ज्याचं दिग्दर्शन नारित युवाबून यांनी केलं आहे, जो निर्माता म्हणून दिग्दर्शनात पदार्पण करत आहे. हा चित्रपट 1800 च्या दशकात जन्मलेल्या एका सूडबुद्धीच्या आत्म्याची कहाणी सांगतो, ज्याला एका दुःखद शापानंतर तुरुंगात टाकण्यात आले होते, परंतु नंतर दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान ती जागी होते आणि ती गावावर हल्ला करते. दशकांनंतर, 1978 मध्ये, आत्म्याचे दुष्ट अस्तित्वात राहते. जेव्हा युवा यी गूढपणे गायब होते, तेव्हा तिचे कुटुंब एक पूजा करतात आणि यानंतर त्यांना माहित होते की धोकादायक आत्म्यानं तिला जंगलात नेले आहे. भयानक इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून, भावंडे तिला वाचवण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा प्राचीन काळ्या आत्म्याचा सामना करण्यासाठी फक्त चांदीच्या घंट्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जंगलात जातात.

रिलेशनशिफ गोल्स :

रिलीज तारीख: स्ट्रीमिंगवर आधीच उपलब्ध

कुठे पाहायचे: अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ

कलाकार: केली रोलँड, क्लिफ "मेथड मॅन" स्मिथ, रॉबिन थेडे, अ‍ॅनी गोंझालेझ, डेनिस हेसबर्ट

रिलेशनशिप गोल्स हा लिंडा मेंडोझा दिग्दर्शित एक रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट आहे. हा चित्रपट लिआ कॅल्डवेल या टीव्ही निर्मात्याची कथा सांगतो, जी न्यूयॉर्कच्या सर्वात लोकप्रिय मॉर्निंग शोचे नेतृत्व करणारी पहिली महिला बनण्याच्या मार्गावर आहे. जेव्हा तिचा एक्स बॉयफ्रेंड, जॅरेट रॉय, पुन्हा समोर येतो आणि या पदासाठी स्पर्धा करू लागतो, तेव्हा गोष्टी गुंतागुंतीच्या होतात.

