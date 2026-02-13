या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये किस डेनिमित्त जोडीदारबरोबर ऐका 'ही' विशेष गाणी, पाहा यादी...

ETV Bharat / entertainment

व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये 13 फेब्रुवारी रोजी किस डेट साजरा केला जातो. आता या विशेष दिवशी आम्ही काही गाण्याची यादी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.

Published : February 13, 2026

हैदराबाद : व्हॅलेंटाईन वीक हा सुरू असून अनेक जोडपे आपल्या जोडीदाराला खुश करण्यासाठी खूप प्रयत्न करत असतात. 14 फेब्रुवारी हा दिवस प्रत्येक जोडप्यांसाठी विशेष असतो. आता 13 फेब्रुवारी रोजी किस डेट हा साजरा केला जात आहे. व्हॅलेंटाईन वीकमधील प्रत्येक दिवस हा अनेक जोडपे साजरे करतात. आता किस डेनिमित्त तुम्ही एक अशी गोष्ट करू शकता, ज्यामुळं तुमच्या जोडीदाराच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य येईल आणि हा दिवस तुमचा सुंदर जाईल.

जुम्मा चुम्मा दे दे : मुकुल एस. आनंद दिग्दर्शित 'हम' हा चित्रपट खूप दमदार होता. या चित्रपटामध्ये अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा, दीपा साही आणि किमी काटकर यांच्या विशेष भूमिका होत्या. हा चित्रपट 1 फेब्रुवारी 1991 रिलीज झाला होता. या चित्रपटाचे निर्माते रोमेश शर्मा आहे. 'हम' चित्रपटामधील 'जुम्मा चुम्मा दे दे' इतक गाजलं होतं की, अनेक ठिकाणी हेच गाणं ऐकायला मिळत होतं. या गाण्यात अमिताभ बच्चन आणि किमी काटकर हे स्टार्स आहेत. या दोघांची गाण्यातील केमिस्ट्री ही अनेकांना आवडली होती. 'जुम्मा चुम्मा दे दे' गाण्याला संगीत प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा यांनी दिलं होतं. दरम्यान या गाण्याला अनेकांनी पसंत केलं होतं. हे गाणं गीतकार आनंद बक्षी यांनी लिहिलंय. तसेच भारतीय हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'हम' हा ॲक्शन चित्रपट आहे.

होंठ रसीले तेरे : 2007मध्ये प्रदर्शित झालेला 'वेलकम' हा चित्रपट खूप कॉमेडी होता. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, रणजीत, कतरिना कैफ, फिरोज खान आणि परेश रावल हे कलाकार आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. या चित्रपटामधील प्रत्येक गाणी खूप लोकप्रिय झाली होती. 'वेलकम'मधील 'होंठ रसीले तेरे' गाणं खूप दमदार आहे. यामध्ये मलायका अरोरा, नाना पाटेकर आणि अनिल कपूर हे कलाकार आहेत. या गाण्यामधील मलायका डान्स खूप धमाकेदार आहे. 'होंठ रसीले तेरे' गाण्याला आनंद राज आनंद, शंकर महादेवन आणि श्रेया घोषाल यांनी गायलं आहेत. या गाण्याला संगीत आनंद राज आनंद यांनी दिलंय. 'होंठ रसीले तेरे'चे बोल इब्राहिम अश्क यांनी लिहिले आहे. याशिवाय चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनीस बज्मी यांनी केलंय.

जुम्मे की रात : सलमान खान आणि जॅकलिन फर्नांडिस स्टारर 'किक' चित्रपट हा बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला होता. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 25 जुलै 2014 रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन साजिद नाडियाडवाला यांनी केलं. दरम्यान या चित्रपटामधील 'जुम्मे की रात' हे गाणं अनेकांना पसंत आलं होतं. या गाण्यात सलमान खान आणि जॅकलिन फर्नांडिस यांनी जबरदस्त डान्स केला होता. हे गाणं मिका सिंग आणि पलक मुच्छल यांनी गायलं आहे. याला संगीत हिमेश रेशमिया यांनी दिलंय. या गाण्याचे बोल कुमार आणि शब्बीर अहमद यांनी लिहिले आहेत.

एक चुम्मा तू मुझको : 'छोटे सरकार' हा चित्रपट 1996मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत गोविंदा आणि शिल्पा शेट्टी हे कलाकार दिसले होते. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन विमल कुमार यांनी केलं होतं. 'छोटे सरकार'मधील 'एक चुम्मा तू मुझको' हे गाणं खूप लोकप्रिय झालं होतं. या गाण्याला संगीत आनंद-मिलिंद यांनी दिलं होतं. तसेच गाणं हे उदित नारायण यांनी गायलं होतं. 'एक चुम्मा तू मुझको' गाणं गोविंदा आणि शिल्पा शेट्टी यांच्यावर चित्रित करण्यात आले आहे. या गाण्याचे बोल गीतकार राणी मलिक यांनी लिहिले आहे.

'लिप टू लिप': 'कट्टी बट्टी' चित्रपटातील 'लिप टू लिप' हे गाणे इमरान खान आणि कंगना राणौत यांच्यावर चित्रित करण्यात आले आहे. हे गाणं उत्साही आणि रोमँटिक आहे. 'लिप टू लिप' हे गाणं रितू पाठक आणि निखिल डिसूझा यांनी गायलं असून याचे संगीतकार शंकर,एहसान आणि लॉय आहेत. हे गाणं यशराज स्टुडिओमध्ये शंतनू हुडलीकर, अभिषेक खंडेलवाल आणि मानसी तारे यांनी रेकॉर्ड केलंय. या गाण्याचे बोल हे कुमार यांनी लिहिले आहे. 'कट्टी बट्टी' हा चित्रपट 18 सप्टेंबर 2015 आला होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला होता. 'कट्टी बट्टी' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन निखिल अडवाणी यांनी केलंय.

