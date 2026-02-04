व्हॅलेंटाईन डे 2026 : मराठी चित्रपटसृष्टीतील 'या' जोडप्यामध्ये प्रेम कधी फुललं याबद्दल घ्या जाणून...
व्हॅलेंटाईन डे हा दिवस 14 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. आता आम्ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील काही जोडप्यांची प्रेमकहाणी तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 4:25 PM IST
मुंबई - आता लवकरच व्हॅलेंटाईन डे येणार आहे. हा दिवस प्रत्येक जोडप्यांसाठी विशेष असतो. 14 फेब्रुवारी रोजी अनेकजण आपल्या जोडीदारासाठी काहीतरी विशेष करून हा दिवस साजरा करतात. आता मराठी चित्रपटसृष्टीत अशी काही जोडपे आहेत, ज्यांची प्रेमकहाणी परीकथेप्रमाणे आहे. आता आम्ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील अशा जोडप्याच्या प्रेमकहाणीबद्दल सांगणार आहोत, ज्या तुम्हाला नक्कीच आवडेल. मराठी चित्रपटसृष्टीत काही खऱ्याखुऱ्या, मनाला भिडणाऱ्या प्रेमकथा आहेत, बालपणीच्या प्रेमिकांपासून ते सेटवर प्रेमात पडलेल्या सहकलाकारांपर्यंतच्या कथा आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
सचिन पिळगावकर आणि सुप्रिया सबनीस : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोडपे सचिन पिळगावकर आणि सुप्रिया सबनीस यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांची जोडी मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. या स्टार्सची पहिली भेट 'नवरी मिळे नवऱ्याला' (1984)च्या सेटवर झाली. त्यावेळी सुप्रिया यांचं वय हे 17 वर्षांचे होते. तसेच सचिनचे वय हे 27 वर्षांचे होते.'नवरी मिळे नवऱ्याला' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सचिन पिळगावकर करत होते. दरम्यान 'नवरी मिळे नवऱ्याला' चित्रपटाच्या शूटिंग आधीचं सचिनच्या आईनं सुप्रियाला एका कार्यक्रमात पाहिले होते, त्यावेळी त्या सुप्रियापासून खूप प्रभावित झाल्या होत्या. त्यांनी सचिनला सुचवले होते की, सुप्रिया त्यांच्यासाठी एक योग्य जोडीदार असेल, यानंतर सचिन हे सुप्रियाबद्दल विचार करू लागले होते. त्यांनी 'नवरी मिळे नवऱ्याला' या चित्रपटासाठी सुप्रियाला निवडले. सचिननं अभिनेत्रीला प्रपोज करण्यासाठी शूटिंगच्या अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट पाहिली, कारण त्यांना भीती वाटत होती की, जर तिनं प्रपोजल नाही स्वीकारलं आणि त्यानंतर ती मध्येच चित्रपट सोडेल, यामुळं त्यांनी थोडी वाट पाहिली. शूटिंग संपल्यानंतर त्यांनी आपल्या मनामधील गोष्ट सांगितली आणि सुप्रियाला प्रपोज केलं. यावर अभिनेत्रीनं सचिनचं हे प्रपोजल लगेच स्वीकारले नाही, तिनं थोडा वेळ मागितला. यानंतर शेवटी अभिनेत्रीनं होकार दिला. या जोडप्यानं 1985 मध्ये लग्न केलं. आता ते जवळपास 40 वर्षांपासून एकत्र आहेत. त्यांनी अनेक मराठी चित्रपटांसाठी एकत्र काम केलं आहे .
रितेश देशमुख आणि जिनिलिया डिसूझा : बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडपे रितेश देशमुख आणि जिनिलिया डिसूझा यांची प्रेमकहाणी खूप गोड आहे. या जोडप्यांची पहिली भेट 2002मध्ये 'तुझे मेरी कसम'च्या सेटवर झाली. पहिल्यांदा अभिनेत्रीला वाटले की, रितेश एका मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा असल्यानं गर्विष्ठ असेल, मात्र जेव्हा तिनं त्याच्याबरोबर बोलन सुरू केलं, त्यानंतर तिला जाणवलं की, तो खूप नम्र आहे. आधी या जोडप्यांमध्ये चांगली मैत्री झाली, यानंतर 9 वर्षे रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर त्यांनी 3 फेब्रुवारी 2012 रोजी लग्न केलं. त्यांना रियान आणि राहिल ही दोन मुले आहेत. या जोडप्यांनी अनेक हिंदी आणि मराठी चित्रपटांसाठी एकत्र काम केलं आहे. या जोडप्याचा विवाह पारंपरिक महाराष्ट्रीय आणि ख्रिश्चन पद्धतीनं करण्यात आला होता.
सुबोध भावे आणि मंजिरी भावे : अभिनेता सुबोध भावे आणि मंजिरी भावे यांची प्रेम कहाणी एका परीकथेप्रमाणे आहे. अभिनेता दहावीत असताना त्यांना आठवीत असणारी मंजिरीला पसंत आली होती. त्यांनी मंजिरीला आठवीत असतानाच प्रपोज केलं. यानंतर तिनं 4 दिवसांचा वेळ घेतला आणि शेवटी होकार दिला. या जोडप्यांनी एकमेकांना 10 डेट केलं. यानंतर मंजिरी उच्च शिक्षणासाठी कॅनडाला गेली होती. शेवटी 12 जुलै 2001 रोजी या जोडप्यानं लग्न केलं. आता हे जोडपे मुंबईत राहतात आणि त्यांना कान्हा आणि मल्हार ही दोन मुले आहेत. सध्या मंजिरी भावे या टीव्ही प्रोड्युसर म्हणून काम करतात. याशिवाय सुबोध भावे हे मराठी चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत.
उमेश कामत आणि प्रिया बापट : मराठी चित्रपटसृष्टीतील उमेश कामत आणि प्रिया बापट सर्वात सुंदर जोडप्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. ही मराठी सिनेसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय आणि लाडकी जोडी आहे. 'आभाळमाया' या मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान या दोघांचे मैत्री झाली. प्रियाला उमेश हा खूप आवडत होता. तिनं अभिनेत्याला प्रपोज केलं, मात्र तिला होकार देण्यासाठी अभिनेत्यानं थोडा वेळ घेतला. यानंतर उमेश होकार दिला. या जोडप्यानं काही वर्ष एकामेंकाना डेट केलं, यानंतर त्यांनी 5 ऑक्टोबर 2011 रोजी विवाह केला. या जोडप्यानं अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं आहे.
अशोक सराफ आणि निवेदिता जोशी : अशोक सराफ आणि निवेदिता जोशी हे मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडप्यापैकी एक आहे. या जोडप्यानं अनेक अडचणींचा सामना करून लग्न केलं.'अशी ही बनवाबनवी'च्या सेटवर अशोक सराफ आणि निवेदिता जोशी यांच्यात प्रेम फुललं. सचिन पिळगांवकर यांना त्यांच्या प्रेमाविषयी जाणीव झाली. मात्र कहाणीमध्ये एक वेगळ वळन आलं, अशोक सराफ यांना लग्न करायचे नव्हते. कारण त्यांच्याबरोबर एक अपघात झाला होता. या अपघात त्यांना खूप दुखापत झाली होती. यामधून ते हळुहळू सावरत होते. मात्र निवेदिता यांना अशोक सराफशी लग्न करायचे होते. तसेच निवेदिताची आई या लग्नाच्या विरोधात होत्या. कारण अशोक सराफ आणि निवेदिता यांच्यात 18 वर्षांचा ऐज गॅप होता. लग्नाच्या वेळी निवेदिता या 25 वर्षांच्या होत्या तर अशोक 43 वर्षांचे होते. याकाळात सचिन पिळगांवकर यांनी या दोघांना एकत्र आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केला. त्यांनी निवेदिता यांच्या आईची समजूत काढली आणि शेवटी 27 जून 1989मध्ये या दोघांचे लग्न गोव्यातील एका मंदिरात झालं. अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांच्या सहजीवनाला 35 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.