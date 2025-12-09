तमन्ना भाटिया साकारणार व्ही शांताराम चित्रपटातील 'जयश्री' यांची भूमिका!
दिग्गज चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक व्ही शांताराम यांच्या बायोपिकमधून चित्रपटातील अभिनेत्री तमन्ना भाटियाची पहिली झलक समोर आली आहे.
Published : December 9, 2025 at 6:38 PM IST
मुंबई : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज व्यक्तिमत्त्व शांताराम राजाराम वणकुद्रे उर्फ व्ही शांताराम यांच्या जीवनकथेला मोठ्या पडद्यावर आणणाऱ्या 'व्ही शांताराम' या भव्य चित्रपटात आता 'जयश्री' या महत्वपूर्ण भूमिकेची पहिली झलक प्रेक्षकांसमोर आली आहे. तमन्ना भाटिया साकारत असलेली ही व्यक्तिरेखा व्ही. शांताराम यांच्या कलात्मक प्रवासात सहकलाकार ते जीवनसाथी असा झालेला सुंदर बदल दाखवणार करणार आहे.
तमन्नाच्या कामगिरीचं कौतुक : अभिनेत्री तमन्ना भाटियानं तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयातून वेगळी छाप पाडली आहे. बाहुबली सिनेमात तिनं साकारलेली अवंतिका ही भूमिका तिच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरली. तिनं विविध शैलीतील चित्रपटांत काम केलं असून अलीकडंच 'जीतेगा इंडिया' आणि 'अरनमनई 4' मधील तिच्या कामगिरीचंही मोठं कौतुक झालं.
जयश्री यांचे अनेक पैलू उलगडणार : नव्या पोस्टरमध्ये तमन्ना गुलाबी साडीत अत्यंत मोहक आणि सुसंस्कृत रूपात दिसत आहे. तिच्यातील कलात्मक माधुर्य, नाजूक भावभावना आणि त्या काळाचा सोज्वळपणा पोस्टरमधून स्पष्टपणे जाणवतो. यातून चित्रपटातील समृद्ध मांडणी, भव्य निर्मितीमूल्ये आणि ऐतिहासिक काळाची अप्रतिम मांडणी अधोरेखित होते. या चित्रपटातील 'जयश्री' ही फक्त व्ही शांताराम यांची पत्नी म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या आयुष्यातील पहिली प्रेरणा, कलाकृतींमागील मार्गदर्शक शक्ती आणि भावनिक पाठबळ म्हणून चित्रित केली जाणार आहे. अभिनयातील सहप्रवास ते नात्यातील गुंतागुंत, प्रेमाची कोमलता, संघर्ष आणि त्या काळातील चित्रपटविश्वाचा पडद्यामागचा पट या सर्वांचा वेध या भूमिकेतून घेण्यात येणार आहे.
प्रेक्षकांना बघायला मिळणार शांताराम आणि जयश्री यांचं नातं : निर्मात्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, जयश्री ही अत्यंत सूक्ष्म भावविश्व असलेली व्यक्तिरेखा आहे. तमन्ना भाटियाच्या नजाकतपूर्ण व्यक्तिमत्त्वामुळं त्या काळातील स्त्रीचं तेजस्वी अस्तित्व पडद्यावर प्रभावीपणे जिवंत होतं. तिच्या अभिव्यक्तींमधील खोली आणि सहजतेमुळं ही भूमिका अधिक उठून दिसते. यापूर्वी सिद्धांत चतुर्वेदी याच्या व्ही शांताराम यांच्या लूकनं प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली होती. त्यात आता तमन्नाच्या 'जयश्री'च्या पोस्टरनं या बायोपिकला भावनिक आणि कलात्मक दृष्टिकोनातून एक नवा आयाम मिळाला आहे. शांताराम आणि जयश्री यांचं नातं, त्यांचा संघर्षमय पण सुंदर प्रवास आणि त्यांच्यातील नाजूक संबंध प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत.
नवीन वर्षात प्रदर्शित होणार चित्रपट : राजकमल एंटरटेन्मेंट, कॅमेरा टेक फिल्म्स आणि रोअरिंग रिव्हर प्रॉडक्शन यांच्या निर्मितीतून, राहुल किरण शांताराम, सुभाष काळे आणि सरिता अश्विन वर्दे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा चित्रपट साकारला जात आहे. दिग्दर्शनाची धुरा अभिजीत देशपांडे यांनी सांभाळली आहे. 'व्ही. शांताराम' हा चित्रपट येत्या नवीन वर्षात प्रदर्शित होणार असून भारतीय सिनेमाच्या सुवर्णयुगातील अध्याय नव्या पिढीपर्यंत भावपूर्ण आणि भव्य मांडणीत पोहोचवणारा ठरणार आहे.
