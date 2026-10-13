अमेरिकेची संधी आणि एका तरुणाच्या स्वप्नांची गोष्ट; ‘कोलंबस’चे पोस्टर प्रदर्शित
‘कोलंबस’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. हा चित्रपट चित्रपटगृहांत लवकरच दाखल होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 3:58 PM IST
मुंबई : नवीन प्रदेशांचा शोध घेण्याची जिद्द, अज्ञाताच्या दिशेनं झेप घेण्याचे धाडस आणि आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या संधींचा शोध हीच खऱ्या अर्थानं प्रगतीची सुरुवात असते. ‘कोलंबस’ हे नाव उच्चारताच डोळ्यांसमोर येतो, तो नवनवीन प्रदेशांचा शोध घेणारा खलाशी ख्रिस्तोफर कोलंबस! त्याच्या नावाशी जोडलेली शोधयात्रेची संकल्पना आता एका वेगळ्याच रूपात मराठी रुपेरी पडद्यावर अवतरणार आहे. कारण, आगामी ‘कोलंबस’ हा चित्रपट केवळ एका तरुणाची गोष्ट सांगणार नसून, परिस्थितीच्या मर्यादा ओलांडून आयुष्याला नवी दिशा देण्याची संधी शोधणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाच्या प्रवासाचा वेध घेणार आहे.
चित्रपट कधी होणार रिलीज : शिक्षण पूर्ण करूनही नोकरी मिळवण्यासाठी करावी लागणारी धडपड, सरकारी भरतीची प्रतीक्षा आणि भविष्याविषयी मनात निर्माण होणारी अनिश्चितता हे आजच्या तरुणांसमोरील ज्वलंत प्रश्न आहेत. विशेषतः सरकारी नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या असंख्य तरुणांच्या संघर्षाचे प्रतिबिंब ‘कोलंबस’मध्ये पाहायला मिळणार आहे. एका छोट्याशा गावात राहणाऱ्या तरुणाच्या आयुष्यात अनपेक्षितपणे अमेरिकेची संधी येते आणि त्याच्या आयुष्याची दिशाच बदलण्याची शक्यता निर्माण होते. या अनपेक्षित वळणावर आधारित चित्रपटाचे टीझर पोस्टर नुकतेच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आले. रंजक कथानक आणि दमदार कलाकारांची मांदियाळी असलेला हा चित्रपट येत्या 11 डिसेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.
‘कोलंबस’ चित्रपटाबद्दल : एस. एस. आर. फिल्म्स प्रस्तुत ‘कोलंबस’ या चित्रपटाची निर्मिती सतीश नाईक, रोहित गुप्ता आणि सनोबर लाकडावाला यांनी केली आहे. रवींद्र शिवाजी यांनी दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली असून, गौरव कुलकर्णी यांनी छायालेखन केलं आहे. रोहन पाटील आणि सुयश जाधव यांनी संकलन केलं आहे. वैभव शिरोळे यांनी संगीत दिग्दर्शन, तर रोहित नागभिडे यांनी पार्श्वसंगीताची जबाबदारी पार पाडली आहे. चैतन्य पिसाळ यांनी लेखनासोबत क्रिएटिव्ह दिग्दर्शनही केलं आहे. आनंद शिंदे आणि कैलास वाघमारे यांच्या आवाजातील गाणी चित्रपटाची संगीतमय बाजू अधिक खुलवणार आहेत. मुकुंद हंगेकर यांनी कार्यकारी निर्माता म्हणून काम पाहिले आहे. या चित्रपटात अंकुर वाढवे, रोहित माने, ‘सातारचा बच्चन’ म्हणून ओळखले जाणारे किरण माने, सिमरन खेडकर, अश्विनी भांडे, प्रसाद माने, हेमंत शिंदे, चंद्रकांत मोकल आणि संस्कार हिरे हे कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकांत दिसणार आहेत. त्यांच्या अभिनयातून ग्रामीण भागातील जीवन, तरुणांच्या आकांक्षा आणि परिस्थितीशी दोन हात करताना निर्माण होणाऱ्या गंमतीजमती पडद्यावर अनुभवायला मिळतील.
तीन फूट उंची असलेल्या कैलासची कहाणी: पश्चिम महाराष्ट्रातील एका गावात राहणारा कैलास हा या चित्रपटाचा केंद्रबिंदू आहे. अवघी तीन फूट उंची असलेल्या कैलासचे व्यक्तिमत्त्व वेगळे असले, तरी त्याची स्वप्ने मात्र मोठी आहेत. शिक्षक बनून विद्यार्थ्यांना घडवण्याची त्याची मनापासून इच्छा आहे. मात्र, शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळं निर्माण झालेली परिस्थिती आणि सरकारी शिक्षक भरतीचा अभाव यांसारख्या अडथळ्यांमुळे त्याच्या स्वप्नपूर्तीच्या मार्गात अनेक प्रश्न उभे राहतात. शिक्षण असूनही अपेक्षित संधी न मिळाल्यानं त्याच्या आयुष्याचा प्रवास वेगळे वळण घेतो. अशातच कैलाससमोर थेट अमेरिकेतून एक अनपेक्षित संधी चालून येते. गावाच्या सीमांमध्ये अडकलेले त्याचे आयुष्य आता सातासमुद्रापार जाण्याच्या शक्यतेशी जोडले जाते. मात्र, ही संधी त्याच्यासाठी नेमकी काय घेऊन येते? त्याच्या आयुष्यात कोणती नवी समीकरणे तयार होतात? त्याच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळतात की त्याच्यासमोर आणखी आव्हाने उभी राहतात? या प्रश्नांची उत्तरे चित्रपटाच्या रंजक कथानकातून उलगडणार आहेत.
स्वप्नपूर्तीची धडपड : नावाप्रमाणेच नव्या शक्यतांचा शोध घेणारा ‘कोलंबस’ प्रेक्षकांना एका वेगळ्या प्रवासावर घेऊन जाण्यास सज्ज झाला आहे. बेरोजगारीसारख्या गंभीर विषयाला मनोरंजनाची जोड देत, एका सामान्य तरुणाच्या असामान्य परिस्थितीची गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातून थेट अमेरिकेपर्यंत पोहोचणाऱ्या कैलासच्या प्रवासात विनोद, संघर्ष, अनपेक्षित घटना आणि स्वप्नपूर्तीची धडपड यांचा किती रंगतदार संगम पाहायला मिळतो, याची उत्सुकता आता प्रेक्षकांना लागली आहे.