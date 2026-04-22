‘पती पत्नी और वो दो’मधील पहिलं गाणं ‘रूप दी रानी’ प्रदर्शित!
‘पती पत्नी और वो दो’मधील, गुरु रंधावा आणि हीर यांच्या आवाजातील, ‘रूप दी रानी’ गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 4:56 PM IST
हैदराबाद : बी आर फिल्म्सचा 'पती पत्नी और वो' हा 1978 साली प्रदर्शित झाला होता आणि त्यातील संजीव कुमार, विद्या सिंह आणि रंजीता यांच्या अभिनयानं धमाल उडवून दिली होती. त्यानंतर 2019 साली त्या पिक्चरचा त्याच नावानं सीक्वेल आला होता, ज्यात कार्तिक आर्यन, भूमी पेडणेकर आणि अनन्या पांडे यांच्या भूमिका होत्या. हाही चित्रपट चांगला चालला. आता पती पत्नी यांच्यामध्ये दोन जणी येणार आहेत 'पती पत्नी और वो' पुढील भागात, ज्याचं नाव आहे 'पती पत्नी और वो दो'. या नवीन चित्रपटात आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी आणि रकुल प्रीत सिंग दिसणार असून आता मनोरंजन द्विगुणित होणार आहे.
‘पती पत्नी और वो दो’मधील पहिलं गाणं रिलीज : ‘टी-सीरिज’ आणि ‘बी.आर. स्टुडिओज’ प्रस्तुत ‘पती पत्नी और वो दो’ या चित्रपटातील पहिलं गाणं ‘रूप दी रानी’ प्रदर्शित झालं असून, या जोशपूर्ण आणि खेळकर देसी गाण्यानं प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या गाण्यात आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी आणि रकुल प्रीत सिंग यांची रंगतदार उपस्थिती पाहायला मिळते. चित्रपटाच्या मनोरंजक वातावरणाची झलक देणारे हे उत्साही नृत्यगीत गुरु रंधावा आणि हीर यांनी गायलं आहे. इंदीवर यांनी गीतलेखन केलं असून, तनिष्क बागची यांनी संगीतबद्ध केलं आहे. गाण्यातील नृत्यरचना बॉस्को लेस्ली मार्टिस यांनी साकारली आहे. आकर्षक ठेका, सणसुदीचा माहोल आणि लक्षवेधी हुक स्टेपमुळं हे गाणे लग्नसोहळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असल्याची झलकही मिळते. रंगतदार दृश्य मांडणी आणि उत्सवी ऊर्जा यामुळं ‘रूप दी राणी’ हे गाणे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढवते.
‘पती पत्नी और वो दो’ चित्रपटाबद्दल : गुलशन कुमार, बी.आर. चोप्रा आणि टी-सीरिज प्रस्तुत, टी-सीरिज फिल्म्स आणि बी.आर. स्टुडिओज निर्मित ‘पती पत्नी और वो दो’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मुदस्सर अजीज यांनी केलं आहे. भूषण कुमार, रेनू रवि चोप्रा आणि कृष्ण कुमार हे निर्माते असून, जुनो चोप्रा यांनी सर्जनशील निर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. मनोरंजन, इमोशन आणि धमाल यांचा संगम असलेला ‘पती पत्नी और वो दो’ हा चित्रपट 15 मे 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.