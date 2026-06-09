ETV Bharat / entertainment

लैंगिक छळाचे खोटे आरोप करणाऱ्या शिल्पा शिंदेला उपासना सिंग यांनी दिला पाठिंबा...

शिल्पा शिंदेनं निर्मात्यावर लैंगिक छळाचे खोटे आरोप केल्यानंतर उपासना सिंग यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

shilpa shinde and Upasana Singh
शिल्पा शिंदे आणि उपासना सिंग (IANS - ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेत्री शिल्पा शिंदेला 'भाभीजी घर पर हैं' या शोमधून खूप लोकप्रियता मिळाली. तिनं छोट्या पडद्यावर अंगूरी भाभीची भूमिका केली होती. शिल्पानं हा शो मध्येच सोडला. तिनं शोच्या निर्मात्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केले होते. यानंतर शिल्पानं नुकतेच यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तिनं म्हटलं आहे की, "निर्मात्यावरील लैंगिक छळाचे आरोप खोटे केले होते." या खुलास्यानंतर शिल्पा शिंदेला खूप ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. आता अभिनेत्री उपासना सिंगनं यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. उपासना सिंगनं शिल्पा शिंदेला पाठिंबा देत म्हटलं आहे की, 'ती कोणत्या प्रकारची मुलगी आहे हे मला माहीत आहे. जर शूटिंगदरम्यान एखाद्या स्पॉट बॉयचा अपघात झाला, किंवा कोणाचे मूल आजारी झाले तर, तसेच कोणाला आर्थिक मदतीची गरज असेल, तर शिल्पा नेहमीच मदत करणारी पहिली व्यक्ती असायची. मी तिला सर्वांना मदत करताना पाहिलं आहे. ती खूप हळव्या मनाची व्यक्ती आहे.'

शिल्पा शिंदेनं खोटे आरोप केले होते : यानंतर तिनं पुढं सांगितलं की, 'तिच्या समस्या, तिची आर्थिक परिस्थिती आणि ज्या परिस्थितीत तिनं हा निर्णय घेतला, या सर्वांचा विचार केला गेला पाहिजे. तिनं योग्य गोष्ट केली मी याबद्दल म्हणत नाही, मी फक्त तिनं तो निर्णय कोणत्या परिस्थितीत घेतला याबद्दल सांगत आहे.' भारती सिंगच्या पॉडकास्टवर शिल्पा शिंदेनं कबूल केलं होतं की, तिनं शोच्या निर्मात्यावर केलेले लैंगिक छळाचे आरोप खोटे होते. ही गोष्ट जशी समोर आली त्यानंतर तिला अनेकजण ट्रोल करू लागले होते. तिच्याबद्दल सोशल मीडियावर हिना खाननं एक पोस्ट शेअर करून शिल्पाला चांगलचं सुनावली होतं. दरम्यान शिल्पानं हेही सांगितलं होतं, "माझ्यावर करारावर सही करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. यानंतर माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. माझा इतका छळ झाला की, मला हे करावे लागले. आज मी सांगत आहे की, मी निर्मात्यावर केलेले लैंगिक छळाचे आरोप खोटे होते. माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता."

शिल्पा शिंदेवर जोरदार टीका: तसेच ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर हिना खाननं शिल्पा शिंदेवर जोरदार टीका केली. तसेच चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी शिल्पानं चुकीचं केल्याचं म्हटलं आहे. सध्या शिल्पा 'भाभीजी घर पर हैं' या मालिकेत काम करत आहे. ही मालिका अत्यंत कॉमेडी आहे. या मालिकेत शिल्पा शिंदे व्यतिरिक्त रोहिताश्व गौर, सानंद वर्मा, योगेश त्रिपाठी असे अनेक स्टार्स आहेत.

हेही वाचा :

TAGGED:

UPASANA SINGH SUPPORTED HER
शिल्पा शिंदे
SEXUAL HARASSMENT AGAINST PRODUCER
SEXUAL HARASSMENT
SHILPA SHINDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.