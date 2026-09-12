पूनम ढिल्लन आणि पद्मिनी कोल्हापुरे यांनी 'सिंटा'ची कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे हलवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप उपासना सिंग यांनी केला...
सिने आणि टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनचा अध्यक्ष पूनम ढिल्लन आणि उपाध्यक्षा पद्मिनी कोल्हापुरे यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यात आली आहे. आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद : सिने आणि टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनचा (CINTAA) एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत पूनम ढिल्लन, पद्मिनी कोल्हापुरे, उपासना सिंग आणि कुनिका मान यांसारख्या अभिनेत्री मुंबई पोलीसांच्या ऑफिसच्या बाहेर ओरडताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये महिला पोलिस शांत राहण्यासाठी त्यांना म्हणताना दिसत आहे. व्हिडिओत सिंटाच्या अध्यक्षा पूनम ढिल्लन, पद्मिनी कोल्हापुरे आणि समितीच्या इतर सदस्या, अभिनेत्री उपासना सिंग आणि कुनिका सदानंद, एकमेकांशी वाद घालताना दिसत आहेत. एक महिला पोलीस अधिकारी शांतपणे त्यांना समजून सांगत आहे.
पद्मिनी कोल्हापुरे आणि पूनम ढिल्लन यांच्यावर झाला आरोप : मात्र यावेळी परिस्थिती चिघळताना पाहून पोलीस अधिकारी दोन्ही पक्षांवर संतापते. कुनिकानं आरोप केला की, सिंटाची महत्त्वाची कागदपत्रे आणि फायली कार्यालयातून घेऊन अध्यक्षा पूनम ढिल्लन यांच्या गाडीत ठेवण्यात आल्या आहेत. व्हिडिओत कुनिका अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे यांना प्रश्न विचारते, यानंतर दोन्ही अभिनेत्री स्वतःचा बचाव करत असल्याच्या दिसत आहेत. तसेच यावेळी काही पोलीस आणि जमाव तिथे उपस्थित आहे. दरम्यान एका महिला पोलीस अधिकाऱ्यानं यावेळी म्हटलं, "तुमच्याशी अशा प्रकारे बोलत आहे, ते पाहून मला वाईट वाटत आहे. आम्ही झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांशीसुद्धा अशा प्रकारे बोलत नाही. किमान तुमच्या प्रतिष्ठेचा तरी विचार करा. लोक तुम्हाला पाहत आहेत. तुम्ही तुमच्या मतावर ठाम आहात आणि आमचे ऐकत नाही आहात. जर कोणी दुसरे असते, तर आम्ही कानशिलात मारली असती. आम्ही तुमचा आदर करत आहोत."
11 जणांनी राजीनामा दिला : ऑगस्ट महिन्यात, समितीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांविरुद्ध तक्रार करत CINTAAच्या 11 सदस्यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला. पूनम ढिल्लन आणि पद्मिनी कोल्हापुरे यांनी समितीला माहिती न देता अनेक मोठे निर्णय घेतले असल्याचे आरोप त्यांनी एका पत्रात केले होते. तसेच, या दोघींनी आपल्या वैयक्तिक ईमेल ॲड्रेसवरून अधिकाऱ्यांना ईमेल पाठवल्याचं देखील त्यांच्यावर आरोप आहे. या दोन्ही अभिनेत्री कोणाचं मत न घेता स्वतःच्या मर्जीनं वागत असल्याचा देखील म्हटलं जात आहे. समितीचे सदस्य त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असून शेवटी, 50% पेक्षा जास्त सदस्यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आणि पुनर्निवडणुकीची मागणी केली.