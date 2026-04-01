अक्षय कुमार सासू डिंपल कपाडियासह महाकाल दरबारात पोहोचला, टायगर श्रॉफनं बाबांचा घेतला आशीर्वाद...
अभिनेता अक्षय कुमार, टायगर श्रॉफ आणि डिंपल कपाडिया यांनी उज्जैनमध्ये बाबा महाकाल यांचा आशीर्वाद घेतला. त्यांनी नंदी हॉलमध्ये पूजा केली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 11:29 AM IST
उज्जैन : जगप्रसिद्ध बाबा महाकाल यांच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक उज्जैनला जात असतात. श्री महाकालेश्वर मंदिराला व्हीआयपी भाविकांची सतत भेट असते. चित्रपटसृष्टीतील अनेक स्टार्स, राजकारणी आणि परदेशी पाहुणे भगवान महाकाल यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी नियमितपणे जात असतात. अभिनेता अक्षय कुमार, टायगर श्रॉफ आणि अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांनी बाबा महाकाल यांचा आशीर्वाद घेतला. आता त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. दरम्यान महाकालेश्वर मंदिरात भस्म आरती दररोज पहाटे 4 वाजता ब्रह्म मुहूर्तावर केली जाते. ही आरती अत्यंत दिव्य आणि अद्वितीय पद्धतीनं होत असते, येथे केली जाणारी ही एकमेव आरती आहे, ज्यात बाबा महाकाल यांना पवित्र राखेनं सजवले जाते. ही आरती दोन तास चालते आणि यात भगवान निराकारातून मूर्त रूपात प्रकट होतात.
टायगर श्रॉफ अक्षय कुमार आणि डिंपल कपाडिया महाकाल दरबारात : बाबा महाकाल यांच्या पहाटेच्या भस्म आरतीनंतर, प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता अक्षय कुमार, टायगर श्रॉफ आणि अभिनेत्री डिंपल कपाडिया यांचे आगमन झाले. या कलाकारांनी ज्योतिर्लिंग, भगवान महाकालेश्वर यांना नमन करून प्रार्थना केली आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले. चित्रपट अभिनेता अक्षय कुमार, टायगर श्रॉफ आणि डिंपल कपाडिया यांनी सर्वप्रथम बाबा महाकाल यांच्या उंबरठ्यावर नतमस्तक झाले. त्यानंतर त्यांनी नंदी हॉलमध्ये बसून पूजा केली. नंदीजींच्या कानाद्वारे या तिन्ही कलाकारांनी आपल्या इच्छा बाबा महाकाल यांना सांगितल्या. असे मानले जाते की, नंदीजींच्या कानात इच्छा सांगितल्यास ती लवकर पूर्ण होते. त्यानंतर, हे तिन्ही कलाकार काही वेळ नंदी हॉलमध्ये बसून ध्यान करत होते आणि बाबांच्या भक्तीत मग्न झालेले दिसत होते.
बाबा महाकाल भस्म आरती : बाबा महाकाल यांचं दर्शन घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना अक्षय कुमार म्हणाला की, त्यानं संपूर्ण देशासाठी, सर्वांसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी प्रार्थना केली. मी बाबा महाकाल यांना प्रार्थना करते की, "आपला देश नेहमी अग्रस्थानी राहो आणि नेहमी प्रगती करत राहो." तसेच अभिनेत्री रूपाली गांगुली महाकालप्रती असलेली भक्तीत, भस्म आरती पाहण्यात तल्लीन झाली होती. जया किशोरी बाबा महाकाल यांच्या दरबारात पोहोचली, तिला नंदी हॉलमध्ये खूप चांगला अनुभव आला. तिनं सांगितलं की, "मी थक्क झाले होते." याशिवाय अभिनेत्री सिमरत कौरनं देखील महाकाल यांचाआशीर्वाद घेत सांगितलं की, "इथली दिव्य ऊर्जा माझ्या डोळ्यात अश्रू आणते." याशिवाय दर्शनानंतर, मंदिराच्या परंपरेनुसार, उपप्रशासक एस. एन. सोनी यांनी मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं अक्षय कुमार, टायगर श्रॉफ आणि डिंपल कपाडिया यांचे स्वागत करून त्यांचा सन्मान केला. त्यांना बाबा महाकाल यांची शाल देऊन सन्मानित करण्यात आलं.