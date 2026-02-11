माझे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले, उदित नारायणच्याविरुद्ध महिला पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल
उदित नारायणच्या पहिल्या पत्नीनं गर्भाशय काढून टाकल्याचा आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. आता गायक अडचणीत सापडला आहे.
Published : February 11, 2026 at 2:35 PM IST
पाटणा : प्रसिद्ध पार्श्वगायक गायक उदित नारायणच्या अडचणी वाढू लागल्या आहेत. आता गायक एका नवीन कायदेशीर अडचणीत अडकू शकतो. बिहारमधील महिला पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध गंभीर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सुपौल जिल्ह्यातील सुपौल महिला पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या अर्जामुळं पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. उदित नारायण झा यांची पहिली पत्नी रंजना नारायण झा यांनी पती उदित नारायणवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पार्श्वगायक उदित नारायण झा यांच्या पहिल्या पत्नी रंजना नारायण झा यांनी पती, दिर आणि इतरांवर गंभीर आरोप केले आहेत. तिनं एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात कथित वैवाहिक फसवणूक, वैद्यकीय अनियमितता, मानसिक आणि सामाजिक छळाचे आरोप केले गेले आहेत.
रंजना नारायण झा यांनी केला आरोप : अलीकडेच रंजनाच्या आजारावर वैद्यकीय उपचार घेत असताना गर्भाशय काढून टाकल्याची माहिती त्यांना कळली, असा दावा करत यांनी मंगळवारी बिहारमधील सुपौल शहरातील महिला पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. लेखी तक्रारीत त्यांनी आरोप केला आहे की, उदित आणि त्यांचे दोन भाऊ - संजय कुमार झा आणि ललित नारायण झा - 1996 मध्ये त्यांना उपचारासाठी दिल्लीतील एका खाजगी रुग्णालयात घेऊन गेले आणि त्यांना न कळवता किंवा त्यांची संमतीशिवाय त्यांचे गर्भाशय काढून टाकले. त्यांनी असेही म्हटलं आहे की, गायकाची दुसरी पत्नी दीपा नारायण यावेळी रुग्णालयात उपस्थित होती आणि शस्त्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी चौघांनीही एकत्र काम केलं.
अपमान करण्यात आला : रंजना यांनी सांगितलं, "मी 2006मध्ये मुंबईला गेले होते पण उदित आणि दीपानं मला त्यांच्या घरी येऊ देण्यास नकार दिला. त्यानंतर मी नेपाळच्या सप्तरी जिल्ह्यातील भरदा येथे माझ्या सासरच्या घरी गेले, मात्र माझ्या दिरानं आणि इतर नातेवाईकांनी माझा अपमान केला आणि हाकलून लावले. तेव्हापासून मी माझ्या पालकांच्या घरी राहत आहे," उदितच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल रंजनानं सुपौल येथील कौटुंबिक न्यायालयात आधीच एक खटला प्रलंबित आहे आणि त्यावर सुनावणी अजूनही सुरू आहे. त्यांनी पुढं सांगितलं "मी यापूर्वी राज्य महिला आयोगाकडे संपर्क साधला होता, जिथे उदितनं मला त्याची पत्नी म्हणून स्वीकारून एक लेखी तडजोड याचिका सादर केली होती आणि मला त्याच्याबरोबर ठेवण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र मला जोडीदाराचा आदर किंवा पाठिंबा मिळालेला नाही. मी गुप्ततेत राहत आहे आणि माझी आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे, विशेषतः अलीकडच्या आजारामुळं." रंजना यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.
कारवाई केली जाईल : रंजना यांनी पुढं सांगितलं, "उदित हा एक गुन्हेगार आहे, जो वचन देतो पण कधीही पाळत नाही. त्यानं आतापर्यंत माझ्या पालनपोषणासाठी काहीही केलेले नाही आणि मला नष्ट करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. मी पोलिसांकडे धाव घेतली आहे. मी न्यायासाठी लढेन." आता ही पोलिसांनी तक्रार स्वीकारली आहे, मात्र चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल असे म्हटले आहे. "ही 30 वर्षे जुनी बाब आहे. आम्ही त्याची चौकशी करू. निष्कर्षांच्या आधारे एफआयआर नोंदवला जाईल आणि पुढील कारवाई केली जाईल," असे सुपौल महिला पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अन्नू तिवारी म्हणाल्या.
