दिग्दर्शक विक्रम भट्ट ३० कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपाखाली उदयपूर पोलिसांच्या ताब्यात

इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे मालक डॉ. अजय मुरडिया यांनी दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांच्यावर ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.

उदयपूर पोलीस स्टेशन,इन्सेटमध्ये विक्रम भट्ट
उदयपूर पोलीस स्टेशन,इन्सेटमध्ये विक्रम भट्ट (ETV Bharat)
December 7, 2025

उदयपूर : रविवारी संध्याकाळी उशिरा पोलिसांनी प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांना मुंबईत ३० कोटी रुपयांच्या (सुमारे १.३ अब्ज डॉलर्स) फसवणुकीच्या प्रकरणात ताब्यात घेतलं. मुंबईतील यारी रोडवरील गंगा भवन अपार्टमेंट्स येथे पोलिसांचं एक पथक पोहोचलं, जिथे भट्ट त्यांच्या पत्नीच्या बहिणीच्या घरी राहत होते. त्यांना उदयपूरला आणण्यासाठी पोलिस मंगळवारी वांद्रे न्यायालयात ट्रान्झिट रिमांड अर्ज दाखल करतील.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : हे संपूर्ण प्रकरण उदयपूरचे प्रसिद्ध व्यापारी आणि इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे मालक डॉ. अजय मुरडिया यांनी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुखेर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. एफआयआरमध्ये विक्रम भट्टसह आठ जणांवर ३० कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, डॉ. मुरडिया एका कार्यक्रमात दिनेश कटारिया यांना भेटले, ज्यांनी त्यांच्या पत्नीवर बायोपिक बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानंतर, २४ एप्रिल २०२४ रोजी मुंबईतील वृंदावन स्टुडिओमध्ये त्यांची विक्रम भट्ट यांच्याशी औपचारिक ओळख झाली.

विक्रम भट्ट यांनी डॉ. मुरदिया यांना आश्वासन दिले की ते संपूर्ण चित्रपट प्रकल्प हाताळतील आणि त्यांना फक्त निधीची आवश्यकता आहे. वाटाघाटी पुढे सरकत असताना, अंदाजे ४० कोटी रुपयांचा करार झाला. भट्ट यांनी सांगितलं की त्यांची पत्नी श्वेतांबरीची भट्ट आणि मुलगी कृष्णा भट्ट यांचाही या निर्मितीत सहभाग होता आणि श्वेतांबरीची कंपनी या प्रकल्पात भागीदार बनली होती, ज्यामुळे त्यांना कोट्यवधींचा नफा झाला. उद्योगाच्या शिफारशींनुसार डॉ. मुरदिया यांनी विविध विक्रेत्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसे हस्तांतरित केले. परंतु तपासात असं दिसून आलं की हे विक्रेते प्रत्यक्षात रंगकाम करणारे, ऑटो-रिक्षाचालक आणि इतर होते. या खात्यांमधून बहुतेक निधी श्वेतांबरी भट्ट यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला.

२९ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी विक्रम भट्ट, त्यांची पत्नी श्वेतांबरी आणि इतर सहा आरोपींविरुद्ध लूकआउट नोटीस जारी केली आणि त्यांना ८ डिसेंबरपर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले. विक्रम भट्ट यांनी माध्यमांना सांगितलं की त्यांना कोणतीही सूचना मिळाली नाही आणि पोलिसांची दिशाभूल केली जात आहे. अटकेबाबत उदयपूर पोलिसांकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. तपास सुरू आहे.

