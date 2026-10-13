बघा मराठमोळ्या आदिनाथ कोठारेचे यावर्षी प्रदर्शित होणाऱ्या हिंदी चित्रपटांतील दोन अनोखे लूक्स!
मराठी अभिनेता आदिनाथ कोठारे ‘नई नवेली’ आणि ‘रामायणा’ या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहेत. या दोन्ही चित्रपटांमध्ये तो महत्वाची भूमिका साकारात आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 11:46 AM IST
मुंबई : ‘83’ ‘शास्त्री विरुद्ध शास्त्री’, क्रिमिनल जस्टीस: अधुरा सच, द रॉयल्स सारख्या हिंदी चित्रपट, वेब सीरींजचा भाग बनल्यानंतर आदिनाथ कोठारेची बॉलिवूडमध्ये दमदार वाटचाल सुरूच आहे. वैविध्यपूर्ण भूमिकांमधून हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची ओळख निर्माण करणारा आदिनाथ आता बिग बजेट चित्रपट ‘नई नवेली’ आणि ‘रामायणा’ या दोन चित्रपटांत महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारताना दिसणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवल्यानंतर आदिनाथ कोठारेनं हिंदी चित्रपटसृष्टीतही आपली वाटचाल सुरू ठेवली आहे. कबीर खान दिग्दर्शित ‘83’ या चित्रपटात माजी क्रिकेटपटू दिलीप वेंगसरकर यांची भूमिका साकारल्यानंतर त्यानं ‘शास्त्री विरुद्ध शास्त्री’ या हिंदी चित्रपटातूनही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतलं. आता आपल्या कारकिर्दीतील दोन महत्त्वाकांक्षी हिंदी चित्रपटांमधून तो पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर झळकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित बहुचर्चित ‘रामायणा’ आणि बालाजी मोहन दिग्दर्शित अनोख्या संकल्पनेवर आधारित ‘नई नवेली’ या दोन चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरणार आहेत.
विशेष म्हणजे, या दोन्ही चित्रपटांचे विषय, मांडणी आणि दिग्दर्शकीय दृष्टिकोन एकमेकांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. एका बाजूला भारतीय महाकाव्यावर आधारित भव्यदिव्य ‘रामायणा’मध्ये आदिनाथ रामाचा भाऊ भरत ही भूमिका साकारत आहे, तर दुसरीकडे ‘नई नवेली’मध्ये तो यामी गौतमच्या पतीच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. वेगवेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांमध्ये काम करण्याची संधी मिळणे, ही त्याच्या अभिनयप्रवासातील महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतून सुरू झालेला त्याचा प्रवास आता हिंदी सिनेसृष्टीच्या भव्य कॅनव्हासवर नवी उंची गाठण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे.
आदिनाथ कोठारे यांनी व्यक्त केल्या भावना : ‘दंगल’सारख्या गाजलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक नितेश तिवारी आणि आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपट मांडणीसाठी ओळखले जाणारे बालाजी मोहन या दोन दिग्दर्शकांसोबत काम करण्याचा अनुभव आदिनाथसाठी विशेष ठरला. या दोन्ही दिग्दर्शकांची काम करण्याची पद्धत, व्यक्तिरेखांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि मोठ्या पडद्यावर कथा साकारण्याची शैली वेगळी असली, तरी कलाकाराकडून सर्वोत्तम काम करून घेण्याची त्यांची हातोटी उल्लेखनीय आहे. या अनुभवाबद्दल बोलताना आदिनाथ कोठारे सांगतो, “बालाजी मोहन आणि नितेश तिवारी या दोन दिग्गज दिग्दर्शकांबरोबर काम करणं हा माझ्यासाठी एका मोठ्या मास्टरक्लाससारखा अनुभव होता. बालाजी सर फँटसी, कॉमेडी, अॅक्शन आणि मोठ्या कलाकारांच्या फळीला अत्यंत शांतपणे आणि सहजतेने एका सूत्रात बांधतात. सेटवरचा त्यांचा संयम थक्क करणारा असतो. तर दुसरीकडे, नितेश सरांचं व्हिजन अथांग आणि भव्य आहे, महाकाय कॅनव्हासवर काम करतानाही ते भावनिक बारकावे आणि अचूक नियोजन कधीही सुटू देत नाहीत. एवढ्या मोठ्या स्केलचा चित्रपट साकारताना स्वतःची दृष्टी पूर्णपणे स्पष्ट ठेवणं आणि कलाकाराला विश्वास देणं, ही या दोन्ही दिग्दर्शकांची सर्वात मोठी ताकद आहे.”
आदिनाथ कोठारेचे आगामी चित्रपट : आदिनाथचा आजवरचा प्रवास केवळ मराठी चित्रपटांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अभिनयासोबतच दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रातही त्यानं स्वतःची क्षमता सिद्ध केली आहे. त्याच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या ‘पाणी’ या चित्रपटाला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. त्यामुळं कलात्मक जाण, व्यक्तिरेखांमधील वैविध्य आणि वेगवेगळ्या स्तरांवरील चित्रपटांचा अनुभव या बळावर त्याची कारकीर्द नवी वळणे घेत आहे. आता ‘नई नवेली’ आणि ‘रामायणा’ या दोन महत्त्वाच्या चित्रपटांमधून आदिनाथची हिंदी चित्रपटसृष्टीतील वाटचाल आणखी विस्तारण्याची संधी निर्माण झाली आहे. ‘नई नवेली’ हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर रोजी, तर ‘रामायणा’ 5 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार असल्यानं, या दोन्ही चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिकांविषयी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे.
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