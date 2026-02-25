ट्विंकल खन्ना, प्रियांका चोप्रा ते आयशा शर्मापर्यंत ऑथर्स लीगमध्ये सामील झालेले स्टार्स
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक स्टार्स यांनी आपल्या लेखणानं प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केलंय. आता आणखी एक अभिनेत्री ऑथर्स लीगमध्ये सामील झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 1:10 PM IST
हैदराबाद : एक काळ असा होता की, जेव्हा एखाद्या सेलिब्रिटीच्या पुस्तकाचा अर्थ एक जलद आठवणी किंवा काही मथळे बनवणारे उतारे असे. आता, याचा अर्थ काहीतरी अधिक जाणूनबुजून लिहिणे असा होतो. अभिनेते आणि सार्वजनिक व्यक्ती मथळ्यांसाठी नव्हे तर खोलीसाठी लिहिण्याकडे वळत आहेत. आजचे प्रेक्षक त्यांच्या अनुसरण करणाऱ्या स्टार्सची वेगळी बाजू पाहण्यासाठी अधिक मोकळे आहेत. भारतातील सर्वात सुरुवातीला ट्विंकल खन्नानं लिहिणे सुरू केले. तिचे पहिले पुस्तक 'मिसेज फनीबोन्स' बेस्टसेलर बनले, त्यानंतर 'द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद' आणि 'पायजामा आर फॉरगिविंग' यांनी देखील खूप लोकप्रियता मिळाली. तिनं फक्त पुस्तके प्रकाशित केली नाहीत, तिनं लेखिका म्हणून तिची ओळख निर्माण केली.
'या' अभिनेत्री बनल्या लेखिका : अभिनेत्री आणि लेखिका सोहा अली खाननेही तिच्या 'द पेरिल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस' या आत्मचरित्र लिहिलं यामुळं तिला देखील खूप प्रसिद्धी मिळाली. विनोद, सेल्फ-अवेयर आणि काही वैयक्तिक गोष्टी असलेले हे पुस्तक एका प्रसिद्ध कुटुंबात वाढण्याचा आणि तिच्या आयुष्यातील प्रवासाचा आतील आढावा देते. हे पुस्तक त्याच्या प्रामाणिकपणा आणि विनोदासाठी प्रसिद्ध होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, मॅथ्यू मॅककोनागीनं 'ग्रीनलाईट्स' पुस्तकाद्वारे अनेकांना आश्चर्यचकित केले. 'ग्रीनलाईट्स'मध्ये काही संस्मरण, काही तत्वज्ञान, वैयक्तिक कथांना जीवनाच्या धड्यांसह अशा प्रकारांच मिश्रण आहे की, ते प्रचारात्मक नसून प्रतिबिंबित करणारे ठरले. ते जागतिक स्तरावर बेस्टसेलर बनले. यापूर्वी, जागतिक स्तरावर स्थित भारताचं नाव मोठं करणारी अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा जोनासनं 'अनफिनिश्ड'मध्ये स्वत:बद्दल काही कथाचा संग्रह यात दिला होता. याशिवाय त्यात, तिनं महत्त्वाकांक्षा, स्थलांतर, अडचणी आणि ओळखीबद्दल सांगितलं होतं.
ऑथर्स लीग : आता, अभिनेत्री आणि डिजिटल आवाज आयशा शर्मा पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियानं प्रकाशित केलेल्या तिच्या पहिल्या पुस्तक 'ब्लूम'सह या विकसित होत असलेल्या क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आहे. गेल्या काही वर्षांत, आयशानं एक असा समुदाय जोपासला आहे, जो तिच्या चिंतनशील पोस्ट आणि वैयक्तिक अंतर्दृष्टींशी खोलवर जोडतो. कथाकथन पडद्यावर संपत नाही, ते खऱ्या अर्थाने पानावरून सुरू होते. आता आयशा शर्मा देखील काही भारतीय अभिनेत्रीसारखे लिखाण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. आयशा शर्मानं या क्षेत्रात पदार्पणा केल्यानंतर तिच्याबद्दल चर्चा होत आहे. आता ट्विंकल खन्ना ते प्रियांका चोप्रा आणि आयशा शर्मा हे स्टार्स ऑथर्स लीगमध्ये सामील झालेले स्टार्स आहेत.
हेही वाचा :