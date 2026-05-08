ट्विंकल खन्नानं करण जोहरच्या मेट गाला लूकची उडवली खिल्ली, पोस्ट व्हायरल...

करण जोहरची मैत्रीण अभिनेत्री ट्विंकल खन्नानं त्याच्या मेट गाला लूकबद्दल भाष्य केलं आहे.

Twinkle Khanna and Karan Johar
ट्विंकल खन्ना आणि करण जोहर (ETV Bharat)
Published : May 8, 2026 at 4:28 PM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीमधून मेट गालाची क्रेझ अजूनही कमी झालेली नाही. दरम्यान करण जोहरची मैत्रीण, ट्विंकल खन्नानं त्याची खिल्ली सोशल मीडियावर उडवली आहे. तिनं करणचा मेट गाला लूक तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एका मजेशीर कमेंटसह पोस्ट केला. करणचा हा पोशाख राजा रवी वर्मा यांच्या चित्रांपासून प्रेरित आहे. ट्विंकल खन्नानं करण जोहरची गंमतीशीरपणे प्रशंसा केली. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'व्वा! एक कलाकृती! आता हे घालून घरी ये आणि मी तुला माझ्या भिंतीवर लावेन...' करण जोहरचा कॉस्ट्यूम मनीष मल्होत्रानं डिझाइन केला होता. या पोशाखात रवी वर्मा यांची प्रसिद्ध चित्रे आहेत.

ट्विंकल खन्नानं करणच्या मेट गाला लूकबद्दल केलं भाष्य : दरम्यान मेट गाला लूकचे फोटो शेअर करताना करण लिहिलं होतं,'सिनेमा आणि वेशभूषेचं प्रेमी, महान गोष्टींची स्वप्ने पाहणारा, ते 'द मेट गाला'च्या पायऱ्यांवर उभे राहण्यापर्यंत, आयुष्य खरोखरच एका वर्तुळात पूर्ण झाले आहे. माझ्यासाठी, हा क्षण फक्त फॅशनबद्दल नव्हता. तो कथाकथनाबद्दल होता. राजा रवी वर्मा यांचा वारसा पुढं नेण्याबद्दल आणि पुनरुज्जीवित करण्याबद्दल होता. यावेळी, कॅनव्हासवर नाही, तर गतीमध्ये, भारत आणि आपली संस्कृती, आपली कला आणि आपले कथाकथन जागतिक व्यासपीठावर सादर करण्याबद्दल होता. 'मनीष मल्होत्रा ​​यांच्यासोबतच्या आपल्या मैत्रीचा उल्लेख करत, चित्रपट निर्मात्यानं समारोप करताना म्हटलं, 'मनीष मल्होत्रा ​​यांच्याबरोबरची तीस वर्षांची मैत्री आणि सहकार्य, आणि आजही एकत्र नवनवीन प्रयोग करत राहणं, ही अभिमानाची गोष्ट आहे. या अनमोल आठवणीबद्दल मी तुमचा आणि तुमच्या टीमचा मनापासून आभारी आहे.'

ट्विंकल आणि करण : ट्विंकल खन्ना आणि करण जोहर हे बालपणीचे मित्र आहेत. ट्विंकल अनेकदा सर्वांसमोर करण जोहरला चिडवत असते. हे दोघेही एकाच बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिकले आहेत. 2015 च्या एका मुलाखतीत ट्विंकलनं खुलासा केला होता की, करण तिच्या प्रेमात पडला होता. करण जोहरनं हे देखील सांगितलं आहे की, तो त्याच्या आयुष्यात फक्त एकाच मुलीवर प्रेम करत होता, ती म्हणजे ट्विंकल खन्ना. करण जोहरची इच्छा होती की, ट्विंकलनं त्याच्या पहिला चित्रपट 'कुछ कुछ होता है'मध्ये काम करावं. मात्र ट्विंकलनं यासाठी नकार दिला, यानंतर ती भूमिका राणी मुखर्जीला देण्यात आली. करणनं ट्विंकलचं टोपणनाव टीना ठेवलंय.

