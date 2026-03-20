टीव्हीएफनं प्राईम व्हिडिओवर शोझ आणि चित्रपटांच्या सर्वात मोठ्या लॉन्चची केली घोषणा, यादी पाहा
टीव्हीएफच्या यादीबद्दल सांगायचं झालं तर, यात बहुप्रतीक्षित मालिका 'ॲस्पिरंट्स सीझन 3'चा समावेश आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद: 'द व्हायरल फीवर' (टीव्हीएफ)नं कंटेंटच्या जगात खरोखरच स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आपल्या आकर्षक, आपल्याशी जुळणाऱ्या आणि मनोरंजक कहाणीमुळं, ते आपल्या प्रेक्षकांची नस ओळखणाऱ्या सर्वात मोठ्या प्रोडक्शन हाऊसपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. त्यांनी वेळोवेळी हे सिद्ध केले आहे की, त्यांच्या प्रेक्षकांना त्यांच्यापेक्षा चांगले कोणीही ओळखत नाही. गेल्या काही वर्षांत अनेक ब्लॉकबस्टर शो दिल्यानंतर, TVFनं 'प्राइम व्हिडिओ प्रेझेंट्स'मध्ये केलेल्या मोठ्या घोषणांमुळं पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या घोषणांमध्ये त्यांच्या सुपरहिट शोचे नवीन सीझन्स, आगामी चित्रपट आणि नवीन ओरिजिनल सीरीजचा समावेश आहे. अनेक रोमांचक मनोरंजन घोषणांसह, 'प्राइम व्हिडिओ प्रेझेंट्स'मध्ये TVFच्या वर्चस्वाचा हा खरोखरच एक मोठा क्षण आहे. सर्वाधिक शोची घोषणा करून TVF सर्वात मोठे प्रोडक्शन हाऊस म्हणून उदयास आले.
लोकप्रिय फ्रँचायझी : त्यांच्या लोकप्रिय फ्रँचायझींच्या नवीन सीझन्सपासून ते अगदी नवीन शो आणि चित्रपटांपर्यंत, TVFनं खरोखरच एक प्रभावी शो सादर केले आहेत. TVFच्या घोषणा पाहता, सर्वाधिक अपेक्षित रिलीजमध्ये 'ॲस्पिरंट्स सीझन 3'चा समावेश आहे. हा TVFच्या सर्वात आवडत्या आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या शोपैकी एक आहे. पुढची मोठी बातमी म्हणजे 'पंचायत सीझन 5', जो सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांचा आवडता शो आहे. सीझन 4च्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर, फुलेरा गावाच्या कहाणीला पुढं कोणते वळण लागेल हे पाहण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेली 'ग्राम चिकित्सालय' ही मालिका सीझन 2सह परत येत आहे. आपल्या दमदार विनोदी शैलीमुळं आणि प्रेक्षकांना आपल्याशी जुळणाऱ्या कथानकामुळं, या मालिकेनं अल्पावधीतच मोठा चाहतावर्ग निर्माण केला आहे, ज्यामुळं याच्या पुढच्या सीझनची आतुरतेनं वाट पाहिली जात आहे.
दोन पूर्णपणे नवीन सीरीज : त्याचप्रमाणे, गेल्या वर्षी 'सपने व्हर्सेस एव्हरीवन' या सीरीजद्वारे एक नवीन आणि प्रभावी संकल्पना सादर केल्यानंतर, टीव्हीएफ आता सीझन 2 घेऊन येत आहे. या बातमीनं चाहत्यांमध्ये आधीच खळबळ उडवून दिली आहे. 'ॲस्पिरंट्स'च्या सर्वात लोकप्रिय स्पिन-ऑफपैकी एक असलेली 'संदीप भैय्या' ही मालिका देखील 'सीझन 2'सह परत येत आहे. मोठा चाहतावर्ग पाहता, एका स्पिन-ऑफ मालिकेला दुसरा सीझन मिळण्याचे हे एक अनोखे उदाहरण आहे. याव्यतिरिक्त, टीव्हीएफनं' पिरामिड सीझन 1' आणि 'वंश सीझन 1' या दोन पूर्णपणे नवीन सीरीजची घोषणा केली आहे, ज्यामुळं त्यांच्या कहाणीची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. इतकेच नाही, तर टीव्हीएफ आता केवळ सीरीजपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यांनी दोन चित्रपटांचीही घोषणा केली आहे. 'कॉलेज फेस्ट' आणि 'व्वान' हे दोन्ही प्रोजक्ट पूर्णपणे भिन्न प्रकारांतील असून ते टीव्हीएफची विकसित होत असलेली सर्जनशील दृष्टी दर्शवतात. 'व्वान' या चित्रपटासाठी, टीव्हीएफनं बालाजी टेलीफिल्म्सबरोबर सहयोग केला आहे, जी दोन प्रमुख मनोरंजन कंपन्यांमधील एक अनोखी भागीदारी आहे. अशा दमदार घोषणांच्या सीरीजमुळं टीव्हीएफनं प्राइम व्हिडिओ प्रेझेंट्स प्लॅटफॉर्मवर खऱ्या अर्थानं वर्चस्व गाजवले आहे. हे निश्चितपणे म्हणता येईल की 2026 हे वर्ष टीव्हीएफसाठी खूप चांगले असणार आहे आणि प्रेक्षकांना पाहण्यासारखे बरेच काही आहे.