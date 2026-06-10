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टीव्ही अभिनेत्री शुभांगी अत्रेनं मनोरंजन क्षेत्रातील तिच्या प्रवासाविषयी केलं भाष्य...

टीव्ही अभिनेत्री शुभांगी अत्रेनं तिच्या अभिनय क्षेत्रातील प्रवासाबद्दल काही विशेष गोष्ट शेअर केल्या आहेत.

Shubhangi Atre
शुभांगी अत्रे (IANS - Show Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 3:31 PM IST

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हैदराबाद: टीव्ही अभिनेत्री शुभंगी अत्रेनं मनोरंजन क्षेत्रात स्वत:च्या मेहनतीवर एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. दरम्यान आपल्या कारकिर्दीतील प्रगतीवर भाष्य करताना,'भाभीजी घर पर है' या मालिकेतील अभिनेत्रीनं सांगितलं की, सतत प्रयत्न, अभिनयाप्रती असलेली निष्ठा आणि अर्थपूर्ण भूमिकांमुळं प्रेक्षक पडद्यावर आणि पडद्याबाहेरही त्यांच्याशी जोडली गेली. शुभंगीनं एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, "जेव्हा तुम्ही तुमचे 100 टक्के योगदान देता आणि एखादी भूमिका अत्यंत निष्ठेनं साकारता, ज्यामुळं प्रेक्षक तुमच्याशी जोडले जातात, तेव्हा गोष्टी आपोआप घडू लागतात. माझ्या बाबतीत, याची सुरुवात लोकांनी मला माझ्या भूमिकेच्या नावानं हाक मारण्यापासून झाली. प्रत्येकाची सुरुवात अशीच होते."

अभिनय क्षेत्रातील प्रवास : यानंतर अभिनेत्रीनं पुढं सांगितलं, "मात्र, जेव्हा लोकांचे तुमच्याशी अधिक खोलवर नाते निर्माण होते, त्यावेळी त्यांना तुम्हाला वैयक्तिक पातळीवर जाणून घ्यावेसे वाटते. अशा वेळी आजच्या काळातील सोशल मीडियाची भूमिका महत्त्वाची ठरते, त्याद्वारे लोकांना तुमचे नाव आणि तुमचे खरे व्यक्तिमत्त्व समजते. हळूहळू लोक तुम्हाला तुमच्या खऱ्या नावानं हाक मारू लागतात आणि त्यानंतर भूमिकेसाठी तुमची प्रशंसा केली जाते. तेव्हाच तुम्हाला जाणीव होते की, तुम्ही खऱ्या अर्थानं यश मिळवलं आहे." या प्रकारची ओळख मिळणे ही बाब रोमांचक आणि त्याचवेळी भारावून टाकणारी असू शकते, असेही अभिनेत्रीनं सांगितलं. प्रेम आणि आदराबद्दल बोलताना तिनं म्हटलं "लोक तुम्हाला ओळखू लागतात, तेव्हा एक विशिष्ट जबाबदारीही येते. लोक तुमच्याकडे खूप प्रेम आणि आदरानं पाहतात आणि तुम्हालाही त्या प्रेमाला प्रतिसाद द्यावा लागतो. तुम्ही त्या प्रेमाकडं दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण त्या प्रेमामुळेच आज तुम्ही जे काही आहात, ते बनू शकलात."

'अंगूरी भाभी'ची भूमिका : शुभंगी अत्रेनं शेवटी सांगितलं की, "जेव्हा एखादा अभिनेता आपला प्रवास सुरू करतो, तेव्हा त्याचं मुख्य लक्ष अभिनयकौशल्य विकसित करण्यावर आणि कामगिरीत सतत सुधारणा करण्यावर असायला हवं. ज्यांनी आपल्या व्यवसायाशी प्रामाणिक राहून निष्ठापूर्वक काम केलं आहे, त्यांना प्रसिद्धी आपोआप मिळते, असे तिनं स्पष्ट केलं. व्यावसायिकदृष्ट्या, शुभंगी अत्रेनं हिंदी विनोदी मालिका 'भाभीजी घर पर है' या चित्रपटामध्ये 'अंगूरी' भूमिका केली होती. ही मालिका खूप गाजली आहे.

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