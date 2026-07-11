अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग आणि छळ केल्याच्या आरोपावरून टीव्ही अभिनेता रोहित चंदेलला झाली अटक
टीव्ही अभिनेता रोहित चंदेलला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग आणि छळ केल्याचा आरोप आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 4:44 PM IST
हैदराबाद : टेलिव्हिजनवर काम करणाऱ्या अभिनेता रोहित चंदेलला घाटकोपर पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्यावर मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील एका 16 वर्षीय मुलीचा पाठलाग करणे, तिला वारंवार फोन करणं, तिचा छळ करणं आणि तिला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या अभिनेत्यावर 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस' (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या तक्रारीनुसार, पूर्व उपनगरात राहणाऱ्या या आरोपीनं अल्पवयीन मुलीला स्वतःच्या आणि इतर अनेक क्रमांकांवरून वारंवार फोन करून तिचा छळ केला. तक्रारीत असाही आरोप आहे की, 5 जुलै रोजी त्यानं मुलीला तिच्या राहत्या इमारतीजवळ गाठलं, यानंतर तिचा पाठलाग केला, तिच्याशी वाद घातला, तिला शिवीगाळ केली आणि हातानं मारहाण केली.
रोहित चंदेलला अटक करण्यात आली : पोलिसांनी त्याच्यावर BNSच्या कलम 78, 115 (2), 325 आणि POCSO कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीनं या मुलीला डिसेंबर 2023 ते 7 जुलै या कालावधीत अनेकदा फोन केले होते. दरम्यान रोहित चंदेलनं आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात सहाय्यक भूमिका करण्यापासून केली होती. त्यानंतर तरुणांवर आधारित आणि कौटुंबिक मालिकांमधून त्याला मोठी ओळख मिळाली. गेल्या काही वर्षांत, त्यानं अनेक लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्ये काम केलंय. रोहितचं त्याच्या अभिनयासाठी आणि विविध प्रकारच्या भूमिका साकारण्याच्या क्षमतेसाठी कौतुक देखील अनेकदा झालं आहे.
रोहित चंदेल अभिनय कारकिर्दी : त्यानं 2014 मध्ये टेलिव्हिजनवर पदार्पण केलं आणि मालिकांच्या माध्यमातून हळूहळू आपली कारकीर्द घडवली. 'काशीबाई बाजीराव बल्लाळ' या मालिकेत पेशवा बाजीराव यांची भूमिका साकारल्यानंतर त्याला खरी ओळख मिळाली, या भूमिकेतील त्याच्या प्रभावी अभिनयाचं आणि व्यक्तिमत्त्वाचे खूप कौतुक झाले. तसेच, तो 'एस्केप लाइव्ह' या वेब सीरिजमध्येही झळकला होता. दरम्यान तो सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय आहे आणि तिथे आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी, फिटनेस दिनचर्या तसेच शूटिंगदरम्यानचे पडद्यामागचे क्षण शेअर करत असतो. आता रोहित चंदेलवर गंभीर आरोप झाल्यानं तो चांगलाचं अडचणीत सापडला आहे.