'तुम्बाड'चे दिग्दर्शक सोहम शाह यांनी चाहत्यांसाठी एक भावूक संदेश शेअर केला, चित्रपटासाठी केली कल्पकतेची मागणी...
'तुम्बाड'चे दिग्दर्शक सोहम शाह यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी चाहत्याचे आभार मानले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद : 'तुम्बाड' हा लोककथेवर आधारित काल्पनिक चित्रपट आहे, या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी खूप प्रेम दिलं आहे. गेल्या काही वर्षांत, या चित्रपटानं एक मोठा चाहतावर्ग निर्माण केला आहे. 2024मध्ये हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित झाला, यानंतर त्याची लोकप्रियता खूप वाढली. या चित्रपटानं पुनःप्रदर्शनानं प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन केलं. याशिवाय चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाईही केली. तसेच आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय पुनःप्रदर्शित चित्रपटांपैकी एक बनला. तसेच या चित्रपटानं नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहेत.
'तुम्बाड'ला 8 वर्षे पूर्ण : 12 ऑक्टोबर रोजी 'तुम्बाड'ला 8 वर्षे पूर्ण होत असताना, अभिनेता आणि निर्माता सोहम शाह यांनी सोशल मीडियावर चाहत्यांचे आभार मानले, जे 'हस्तर'चे जग लोकप्रिय संस्कृतीत जिवंत ठेवतात. एक विशेष संदेश शेअर करत शाह यांनी व्यक्त केले की, गेल्या काही वर्षांत मिळालेल्या प्रचंड पाठिंब्यानं आणि प्रेमानं ते किती भारावून गेले आहेत.
हा महत्त्वाचा टप्पा साजरा करत आणि 'तुम्बाड'ला चित्रपटसृष्टीत एक अविस्मरणीय आणि चिरस्थायी चित्रपट बनवणाऱ्या उत्कट चाहत्यांचे आभार मानत, सोहमनं एक क्रिएटिव्ह ग्राफिक पोस्ट केले आणि एक वैयक्तिक संदेश लिहिला, ' 8 वर्षांपूर्वी 'तुम्बाड'चा प्रवास सुरू झाला आणि तो कधीच संपला नाही. तो तुमच्यासोबत पुढेही सुरू आहे. तुमच्या संभाषणांमधून, तुमच्या वैयक्तिक संवादांमधून, तुमच्या कलेतून आणि तुम्ही ज्या असंख्य मार्गांनी या जगाची पुन्हा पुन्हा कल्पना केली आहे, त्यातून तो पुढे सुरू आहे. त्यासाठी मी फक्त धन्यवाद म्हणू शकतो.
चित्र काढा आणि रंगवा : 'तुम्बाड'ला 8 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं, ज्यांच्या प्रेमानं इतकी वर्षे त्याचे जग जिवंत ठेवले आहे, त्या सर्वांचा मी गौरव करू इच्छितो. तुम्ही स्वतः '8 इयर्स ऑफ तुम्बाड' तयार करा. चित्र काढा, रंगवा, काहीतरी तयार करा, तुमच्या स्वतःच्या पद्धतीनं त्याची पुनर्कल्पना करा, यासाठी कोणतेही नियम नाहीत. तुम्हाला फक्त तुमच्या कल्पनाशक्तीची गरज आहे. सोहम शाह यांना सहयोगाची विनंती पाठवा आणि तुमच्या कलाकृतीवर सोहम शाहा फिल्म्स यांना टॅग करा.' मी सर्व कलाकृती पाहणार आहे आणि तुमच्यापैकी काही कलाकृती माझ्या पेजवर शेअर करायला मला आवडेल. यावेळी मला 'तुम्बाड'चं जग तुझ्या नजरेतून बघायचं आहे. प्रेम सोहम.'
सोहम शाहाची पोस्ट : सोहमनं फोटोसोबत एक गोड कॅप्शन लिहून आपल्या पोस्टमध्ये प्रेम पुन्हा एकदा वापरला आहे. 'तुम्बाडची ८ वर्षे.' या निर्णयामुळं चित्रपटसृष्टीतील लोकांना, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात उत्कृष्ट आणि अद्वितीय शैलीतील चित्रपटांपैकी एकाला जिवंत करणाऱ्या निर्मात्याशी थेट संपर्क साधता येईल.' सोहम शाह 'तुम्बाड 2'साठी काय घेऊन येत आहेत हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक असताना, या वर्धापनदिनाच्या निर्णयानं फ्रँचायझीच्या विस्तारणाऱ्या विश्वाबद्दलची उत्सुकता एका वेगळ्याच पातळीवर नेली आहे.
'तुम्बाड 2' कधी होणार रिलीज : 'तुम्बाड 2'ची निर्मिती अभिनेता-निर्माता सोहम शाह यांनी त्यांच्या 'सोहम शाह फिल्म्स' या बॅनरखाली, ज्येष्ठ निर्माते डॉ. जयंतीलाल गडा यांच्या 'पेन स्टुडिओज'च्या भागीदारीत केली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद यांनी केलंय, जे 'तुम्बाड' विश्वातील या बहुप्रतीक्षित पुढील अध्यायाचे दिग्दर्शन करत आहेत. 'आरआरआर' आणि 'गंगुबाई काठियावाडी' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांना पाठिंबा देणाऱ्या 'पेन स्टुडिओज'नं हा चित्रपट भव्य सिनेमॅटिक स्तरावर प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. 'तुम्बाड 2' 3 डिसेंबर 2027 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.