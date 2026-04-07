सोहम शाहनं 'तुम्बाड 2'च्या शूटिंगला केली सुरुवात, 8 एकरच्या जागेवर भव्य सेट उभारला...
'तुम्बाड 2' चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी मुंबईत 7-8 एकरांचा एक भव्य सेट उभारण्यात आला आहे.
Published : April 7, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद : 'तुम्बाड 2'ची प्रेक्षक आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट सर्वात मोठ्या, चित्रपटांपैकी एक आहे. आता,सोहम शाहबरोबर नवाझुद्दीन सिद्दीकी या चित्रपटात सामील झाल्यानं चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. सोहम शाहनं 'तुम्बाड'द्वारे चित्रपटसृष्टीत खऱ्या अर्थानं एक नवा मापदंड निर्माण केला आहे. स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारा आणि सर्वोत्कृष्ट हिंदी काल्पनिक लोककथा चित्रपटांपैकी एक मानला जाणारा, हा चित्रपट,2024 मध्ये पुन्हा प्रदर्शित झाल्यावर आतापर्यंतचा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा पुनर्प्रदर्शित भारतीय चित्रपट ठरला. तेव्हापासून, लोक 'तुम्बाड 2' पाहण्याची इच्छा व्यक्त करताना दिसत होते.
'तुम्बाड 2'ची शूटिंग मुंबईत सुरू : सोहम शाह यांच्या घोषणेनं चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. आता चित्रपटाचा मुहूर्त शॉट घेण्यात आला असून शूटिंगला सुरुवात करण्यात आली आहे. निर्माते डॉ. जयंतीलाल गडा आणि चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ दिग्दर्शक बोनी कपूर हे देखील मुहूर्त शॉटला उपस्थित होते. यामुळं चित्रपटाची पहिली झलक पाहण्याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. आता शूटिंग अधिकृतपणे सुरू झाले आहे, त्यामुळं भविष्यात आणखी रोमांचक अपडेट्सची आम्ही तुम्हाला नक्कीच देऊ. चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या शूटिंगसाठी, मुंबईत एका शहरासारखा 7-8 एकरचा भव्य सेट उभारण्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, सोहम शाह फिल्म्स यावेळी प्रेक्षकांसाठी आणखी एक अधिक तल्लीन करणारा आणि जादुई अनुभव निर्माण करत आहेत.
'तुम्बाड 2' चित्रपटाबद्दल : या बहुप्रतिक्षित सीक्वेलबद्दलची उत्सुकता अनेक पटींनी वाढली आहे. 'तुम्बाड 2'चे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद यांनी केले असून,अभिनेता-निर्माता सोहम शाह यांनी त्यांच्या 'सोहम शाह फिल्म्स' या बॅनरखाली याची निर्मिती केली आहे. त्यांच्याबरोबर पेन स्टुडिओचे डॉ. जयंतीलाल गडा देखील आहेत, ज्यांनी 'आरआरआर' आणि 'गंगुबाई काठियावाडी'सारख्या सुपरहिट चित्रपटांची निर्मिती केली यांची देखील 'तुम्बाड 2'ला साथ लाभली आहे. दरम्यान 'तुम्बाड' हा चित्रपट अनेकांना खूप पसंत आला होता. या चित्रपटासाठी संपूर्ण टीमनं खूप मेहनत घेतली होती. आता अनेकांना 'तुम्बाड 2'कडून देखील खूप अपेक्षा आहेत.