ETV Bharat / entertainment

गावभर पसरलेल्या भुताच्या चर्चेची भन्नाट कहाणी उलगडणार ‘तुंबाडची मंजुळा’मधील 'झाडानं धरलंय भूत’ गाण्यातून!

‘तुंबाडची मंजुळा’मधील 'झाडानं धरलंय भूत’ गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या...

‘तुंबाडची मंजुळा’
Tumbadchi Manjula (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 'तुंबाडची मंजुळा’मधील 'झाडानं धरलंय भूत’ हे एक नवीन गाणं प्रदर्शित झालं असून त्यातून भूत, गोंधळ आणि गावकऱ्यांची धमाल अनिभवायला मिळणार आहे. हे धमाल गाणं अवधूत गुप्तेंच्या दमदार आवाजात रेकॉर्ड झालेलं असून त्याला रसिकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. असीम कुऱ्हेकर, प्रतीक केळकर आणि तेजस जोशी या युवा संगीतकारांनी या गाण्याला संगीत दिलं असून गीतलेखन विक्रम एडके यांनी केलं आहे. ऋषिकेश तुरई लिखित या चित्रपटाचं दिग्दर्शन विविध कोरगांवकर यांनी केलं आहे. या गाण्याबद्दल अवधूत गुप्ते म्हणाले, “या गाण्यात रहस्यासोबत विनोदाचीही छान मेजवानी आहे. गाणं गाताना खूप मजा आली. हे गाणं प्रेक्षकांना थेट गावच्या वातावरणात घेऊन जातं आणि त्या गावात नेमकं काय सुरू आहे याची उत्सुकता निर्माण करतं. मात्र या सगळ्या गोंधळामागचं खरं रहस्य जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना चित्रपट पाहावाच लागेल.”

‘तुंबाडची मंजुळा’ चित्रपटातील गाणं रिलीज : मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या ‘तुंबाडची मंजुळा’ या आगामी चित्रपटाचे पोस्टर, टीझर आणि आधी प्रदर्शित झालेल्या गाण्यांनंतर आता या चित्रपटातील ‘झाडानं धरलंय भूत’ हे भन्नाट आणि हटके गाणं भीती, रहस्य आणि विनोद यांचा अफलातून संगम घडवतं. मराठी संगीतविश्वातील लोकप्रिय गायक अवधूत गुप्ते यांच्या जोशपूर्ण आवाजामुळं या गाण्याला वेगळीच ऊर्जा लाभली आहे. गावात एखाद्या झाडाला किंवा माणसाला भूतबाधा झाली असल्याची अफवा पसरल्यानंतर निर्माण होणारी धावपळ, मंत्रतंत्रांचे प्रयोग, अंगारे-धुपारे आणि गावकऱ्यांची धांदल या सगळ्याचं मनोरंजक चित्रण या गाण्यात करण्यात आलं आहे. त्यामुळं हे गाणं ऐकताना आणि पाहताना प्रेक्षकांना गावाकडच्या वातावरणाचा खास अनुभव मिळतो. 'गावात सारी ही चर्चा रे, गप्पांना आलाय उत… भुतानं झाडाला धरलंय की झाडानं धरलंय भूत?' असे खुसखुशीत शब्द आणि त्याला साजेशी चपखल चाल यामुळं हे गाणं प्रेक्षकांच्या ओठावर सहज रेंगाळणार आहे.

Tumbadchi Manjula
‘तुंबाडची मंजुळा’ (पोस्टर)

‘तुंबाडची मंजुळा’ स्टार : झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसायप्रमुख बवेश जानवलेकर यांनी सांगितलं की, “तुंबाडची मंजुळा' हा संपूर्ण कुटुंबाला आवडेल असा मनोरंजनप्रधान चित्रपट आहे. चित्रपटातील प्रत्येक गाणं वेगळ्या धाटणीचं आहे. ‘असं वेगळं गाव’ या गाण्यातून गावाची ओळख झाली होती, तर ‘झाडानं धरलंय भूत’मधून गावकऱ्यांचा स्वभाव, त्यांची भीती आणि त्यातून निर्माण होणारी धमाल समोर येते. अवधूत गुप्ते यांच्या आवाजामुळं या गाण्याला खास रंगत आली आहे.” या चित्रपटात जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, ओम भुतकर, मकरंद अनासपुरे, अंशुमन विचारे, योगेश शिरसाट, गणेश पंडित, सिद्धेश्वर झाडबुके, वर्षा दांदळे, शार्दुल सराफ, अथर्व रुके, प्रियल नाईक आणि उषा नाडकर्णी यांसारखी दमदार कलाकारांची फौज पाहायला मिळणार आहे. झी स्टुडिओजचे उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर निर्मित ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा चित्रपट येत्या 5 जून रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. ‘तुंबाडची मंजुळा’मधील ‘असं वेगळं गाव’ गाणं प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...

TAGGED:

TUMBADCHI MANJULA
JHADANA DHARLAY BHOOT SONG
तुंबाडची मंजुळा
TUMBADCHI MANJULA MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.