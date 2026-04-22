‘तुंबाडची मंजुळा’मधील ‘असं वेगळं गाव’ गाणं प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
‘तुंबाडची मंजुळा’मधील राहुल देशपांडे-आर्या आंबेकरच्या आवाजातील ‘असं वेगळं गाव’ हे गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद : नॅशनल अवॉर्ड विजेता गायक राहुल देशपांडे यांनी शास्त्रीय, नाट्यसंगीत आणि सुगम संगीत या सर्व प्रकारांमध्ये आपली वेगळी छाप निर्माण केली आहे. पंडित वसंतराव देशपांडे यांचा वारसा पुढं नेत त्यांनी गायनासोबतच अभिनयातही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. 'सा रे ग म प लिटल चॅम्प्स'मधून घराघरात पोहोचलेली आर्या आंबेकरनं सुगम संगीत, चित्रपट गीतं आणि लाईव्ह कॉन्सर्ट्समधून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. हे दोघेही प्रथितयश सिंगर्स ‘असं वेगळं गाव’ या एका गाण्यातून एकत्र आले असून त्यातून ते अनोख्या गावाची रंगतदार सफर सादर करणार आहेत.
‘तुंबाडची मंजुळा’मधील गाणं रिलीज : हे गाणं गावकऱ्यांच्या रंगीबेरंगी स्वभावाचं आणि त्यांच्या जगण्यातील साधेपणाचं जिवंत चित्र उभं करतं. आपुलकी, नात्यांतील ऊब आणि आनंदानं नांदणारं जीवन यांची सुरेख गुंफण या गीतातून अनुभवता येते. कोकणातील निसर्गरम्य ठिकाणी चित्रित झालेल्या या गाण्यात हिरवाईने नटलेलं वातावरण आणि ग्रामीण जीवनाचं सौंदर्य प्रभावीपणे टिपण्यात आलं आहे. विक्रम एडके यांच्या शब्दांना असीम कुऱ्हेकर, प्रतीक केळकर आणि तेजस जोशी यांनी सुरेल संगीत दिलं आहे.
‘असं वेगळं गाव’ या गाण्याबद्दल : झी स्टुडिओज निर्मित ‘तुंबाडची मंजुळा’ या चित्रपटातील ‘असं वेगळं गाव’ या गाण्यातून त्या आगळ्यावेगळ्या गावाची झलक अनुभवायला मिळते. या गाण्याला खास बनवतात ते म्हणजे राहुल देशपांडे आणि आर्या आंबेकर यांचे मधुर स्वर. शास्त्रीय आणि सुगम संगीताच्या संगमातून साकारलेलं हे गाणं भावपूर्ण आणि सहजतेनं मनाला भिडतं. विशेष म्हणजे ही जोडी प्रथमच एकत्र आली असून त्यामुळं रसिकांमध्ये या गाण्याविषयी अधिकच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राहुल देशपांडे यांनी सांगितलं की, या चित्रपटासाठी वेगळ्या शैलीचं गाणं सादर करण्याची संधी मिळाल्याचा त्यांना आनंद आहे. आधुनिक संगीताच्या चौकटीत असूनही या गाण्यात गावाकडचा सुगंध जपला गेला आहे, हे त्याचं वैशिष्ट्य असल्याचं ते म्हणाले. तर आर्या आंबेकरनेही हे गाणं एका सुंदर गावकथेचं भावविश्व उभं करत असल्याचं नमूद करत, प्रेक्षकांना ते नक्की आवडेल असा विश्वास व्यक्त केला.
‘तुंबाडची मंजुळा’ स्टारकास्ट : झी स्टुडिओज मराठीचे बवेश जानवलेकर यांनी सांगितलं की, हे गाणं चित्रपटाच्या आशयाचा गाभा मांडणारं आहे. जरी ते कोकणातील पार्श्वभूमीवर असलं तरी प्रत्येक प्रेक्षकाला आपल्या मातीतल्या आठवणींशी जोडणारं आहे. ऋषिकेश तुरई लिखित आणि विविध कोरगांवकर दिग्दर्शित या चित्रपटात जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, ओम भुतकर, मकरंद अनासपुरे यांसह अनेक कलाकारांची प्रभावी फळी पाहायला मिळणार आहे. झी स्टुडिओजचे उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर निर्मित ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा चित्रपट 5 जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.