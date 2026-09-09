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‘मैत्रेया’मधील 'तुझे नाव घेता’ गाण्यात क्रांती रेडकर वानखेडे आणि उर्मिला कानेटकर थिरकणार!

क्रांती रेडकर वानखेडे दिग्दर्शित ‘मैत्रेया’मधील 'तुझे नाव घेता’ गाण्यात क्रांती आणि उर्मिला कानेटकर एकत्र दिसणार आहेत.

Tujhe Naav Gheta song
'तुझे नाव घेता’ गाणं (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 2:07 PM IST

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हैदराबाद : गणेशोत्सव आणि नव्या गणपती गीतांचं नातं काही वेगळंच आहे. दरवर्षी बाप्पाच्या आगमनासोबत नव्या गाण्यांचीही बाजारात एंट्री होते आणि ढोल-ताशांच्या गजरात, मंडपांमधील उत्साहात ही गाणी अल्पावधीतच लोकप्रिय होतात. भक्तीचा भाव, उत्सवाचा जल्लोष आणि तरुणाईला थिरकायला लावणारे ठेके यांचा सुरेख मिलाफ असलेली अशी गाणी गणेशोत्सवाच्या रंगतदार वातावरणाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवातही अशाच एका उत्साहवर्धक गाण्याने लक्ष वेधून घेतलं आहे. गणरायाच्या आगमनाचा उत्साह, ढोल-ताशांचा जल्लोष आणि भक्तीमय वातावरणाची अनुभूती देणारं ‘तुझे नाव घेता’ हे बहारदार गणपती गीत नुकतंच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. ‘मैत्रेया’ या आगामी चित्रपटातील हे गाणं असून त्यातील धमाकेदार नृत्य आणि फेस्टिव्ह मूड लक्ष वेधून घेत आहे.


शिवम सिंग आणि अपूर्वा निषाद यांच्या दमदार आवाजात स्वरबद्ध झालेल्या या गाण्याला गुरू ठाकूर यांचे शब्द लाभले आहेत तर पंकज पडघन यांनी या गाण्याला संगीत दिलं आहे. समर, आयुषी, स्काय, रूची यांच्यावर चित्रीत करण्यात आलेल्या या गाण्याच्या उत्साहात एक खास सरप्राईजही पाहायला मिळतं. दिग्दर्शिका क्रांती रेडकर वानखेडे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर या दोघींची खास नृत्य अदाकारी या गाण्यात पाहायला मिळते. अनेक काळानंतर या दोघींना एकत्र नृत्य करताना पाहाण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार असल्यानं गाण्याची रंगत आणखीच वाढली आहे.

‘तुझे नाव घेता’ गाणं रिलीज : ‘तुझे नाव घेता’ हे गाणं गणपतीच्या उत्सवाचा आनंद आणि जल्लोष जिवंत करतं. दमदार बीट्स, आकर्षक नृत्य आणि कलाकारांचा उत्साह यामुळं हे गाणं गणेशोत्सवाच्या वातावरणात नक्कीच रंग भरणार आहे. क्रांती रेडकर वानखेडे म्हणतात, “गणपती बाप्पा आणि मराठी माणसाचं नातं खूप खास आहे. त्यामुळं ‘तुझे नाव घेता’ हे गाणं करताना त्यात भक्ती तर असावीच, परंतु त्याचबरोबर गणपतीच्या उत्सवाचा आनंद, उत्साह आणि जल्लोषही दिसावा, अशी आमची इच्छा होती. पंकज पडघन यांचं संगीत, गुरू ठाकूर यांचे शब्द आणि शिवम सिंग आणि अपूर्वा निषाद यांचे आवाज यामुळं गाणं खूप सुंदर जमून आलं आहे. उर्मिला आणि मी अनेक काळानंतर एकत्र नृत्य करताना दिसणार आहोत, हा माझ्यासाठीही खास अनुभव आहे.’’

क्रांती आणि उर्मिला यांची नृत्याची खास झलक : पंकज पडघन म्हणतात, “तुझे नाव घेता’ हे गाणं माझ्यासाठी खूप खास आहे. गणपती बाप्पाच्या भक्तीचा भाव आणि उत्सवाचा जल्लोष या दोन्ही गोष्टी संगीतामधून जाणवाव्यात, असा प्रयत्न करताना पारंपरिकतेसोबतच आजच्या पिढीलाही आवडेल असा उत्साहपूर्ण साउंड ठेवण्याचा प्रयत्न केला. गुरू ठाकूर यांच्या सुंदर शब्दांना शिवम सिंग आणि अपूर्वा निषाद यांच्या आवाजाची उत्तम साथ मिळाली आहे. क्रांती आणि उर्मिला यांची नृत्याची खास झलक या गाण्याला आणखी सुंदर बनवते. हे गाणं प्रेक्षकांना नक्कीच गणरायाच्या भक्तीत आणि उत्सवाच्या आनंदात सहभागी करून घेईल, असा विश्वास आहे.’’

‘मैत्रेया’ येत्या ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल : निर्माते मनोज खळतकर म्हणतात, ‘’हे गाणं ऐकताना आणि पाहाताना प्रेक्षकांना उत्सवाचा आनंद मिळावा, हा आमचा प्रयत्न होता. गाण्याची चाल, संगीत आणि नृत्य यांचा सुंदर मेळ साधला आहे. त्यात क्रांती आणि उर्मिला यांची एकत्र आलेली नृत्याची झलक हे प्रेक्षकांसाठी नक्कीच खास सरप्राईज आहे. गणपतीच्या उत्साहात हे गाणं प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल, असा विश्वास आहे.” समर टाईम्स प्रॉडक्शन प्रस्तुत या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन क्रांती रेडकर वानखेडे यांनी केले असून मनोज खळतकर निर्माते आहेत, तर अमन खळतकर सहनिर्माते आहेत. समर, आयुषी, स्काय आणि रूची यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ‘मैत्रेया’ येत्या 23 ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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TUJHE NAAV GHETA SONG
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