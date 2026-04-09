‘डकैत: एक प्रेम कथा’मधील ‘तू जहाँ’ गाणं झालं प्रदर्शित, सोशल मीडियावर झालं कौतुक...
प्रदर्शनाच्या आदल्या दिवशी ‘डकैत: एक प्रेम कथा’मधील ‘तू जहाँ’ हे गाणं प्रदर्शित करण्यात आलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 2:35 PM IST
हैदराबाद : 'डकैत: एक प्रेम कथा’ हा शनील देव लिखित आणि दिग्दर्शित एक स्वतंत्र ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपट असून, तो कोणत्याही आधीच्या कथानकावर आधारित नाही. हिंदी आणि तेलुगू अशा द्विभाषिक स्वरूपात साकारलेली ही एक नवी आणि ताजी कथा आहे. अदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात दोन दरोडेखोरांच्या आयुष्यातील प्रेम, विश्वासघात आणि सूडाची कहाणी उलगडली जाते. उत्कट प्रेम आणि हिंसक वास्तव यांच्या संघर्षातून साकारलेली ही कथा प्रेक्षकांना थरारक अनुभव देणारी ठरणार आहे. चित्रपट प्रदर्शनाच्या आदल्या दिवशी ‘डकैत: एक प्रेम कथा’मधील ‘तू जहाँ’ हे गाणं प्रदर्शित झालं.
‘डकैत: एक प्रेम कथा’मधील गाणं रिलीज : अदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर अभिनीत ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ या चित्रपटाचे अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरनंतर आता ‘तू जहाँ’ या गाण्याद्वारे हरी (अदिवी शेष) आणि सरस्वती (मृणाल ठाकूर) यांची तीव्र आणि उत्कट प्रेमकथा प्रेक्षकांसमोर साकारली आहे. आदित्य रिखारी यांच्या आवाजातील हे गीत मनाच्या तळाशी जाऊन भिडते. गीतकार वायू यांनी शब्दबद्ध केलेल्या या गाण्यात हरी आणि सरस्वती यांच्या प्रेमातील नाते आणि नियतीची गुंफण अत्यंत भावस्पर्शीपणे व्यक्त केली आहे. भीम्स सेसिरोलियो यांनी संगीतबद्ध केलेले ‘तू जहाँ’ विशेषतः रोमँटिक रसिकांच्या मनावर ठसा उमटवणारे ठरते. आता सोशल मीडियावर अनेकजण या गाण्याचं कौतुक करत आहेत.
आदित्य रिखारी यांनी व्यक्त केल्या भावना : या गाण्याविषयी बोलताना आदित्य रिखारी म्हणाले, “हरी आणि सरस्वती यांच्या नात्यातील निरागसता मला खूप भावली. ‘तू जहाँ’ हे गीत अत्यंत वैयक्तिक आणि प्रामाणिक भावनेतून साकारले आहे. हे असे प्रेम आहे, जे आपण नेहमी शब्दांत व्यक्त करत नाही; पण ते मनात खोलवर रुजते.” दिग्दर्शक शनील देव यांचा हा पहिलाच चित्रपट असून, सुप्रिया यार्लगड्डा निर्मित आणि सुनील नारंग सहनिर्मित हा चित्रपट अन्नपूर्णा स्टुडिओज यांच्या सादरीकरणाखाली साकारला आहे. हिंदी आणि तेलुगू अशा दोन भाषांमध्ये एकाचवेळी चित्रित करण्यात आलेल्या या चित्रपटाची कथा आणि पटकथा अदिवी शेष आणि शनील देव यांनी संयुक्तपणे लिहिली आहे. ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ हा चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.
हेही वाचा :
