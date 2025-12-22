'त्रिमूर्ती' आणि 'भागम भाग' चित्रपटांनी अनुक्रमे 30 आणि 19 वर्षे केली पूर्ण, जॅकी श्रॉफची पोस्ट व्हायरल
'त्रिमूर्ती' आणि 'भागम भाग' या चित्रपटांनी अनुक्रमे 30 आणि 19 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर जॅकी श्रॉफनं पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 12:08 PM IST
मुंबई : 'त्रिमूर्ती' आणि 'भागम भाग' चित्रपटांना अनुक्रमे 30 आणि 19 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. दरम्यान अभिनेता जॅकी श्रॉफची सोशल मीडियावरची एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. जॅकीनं 1995च्या 'त्रिमूर्ती' आणि 2006मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'भागम भाग' या चित्रपटांचा आनंद साजरा करण्यासाठी चित्रपटांची पोस्टर्स शेअर केली आहेत. अभिनेत्यानं 'त्रिमूर्ती'चे पोस्टर शेअर केले, ज्यामध्ये जॅकी, शाहरुख खान आणि अनिल कपूर असल्याचे दिसत आहेत. या पोस्टच्या पार्श्वभूमीवर उदित नारायण आणि विनोद राठोड यांचे 'दुनिया रे दुनिया व्हेरी गुड व्हेरी गुड' हे गाणे वाजत आहेत. याशिवाय अभिनेत्यानं कॅप्शनमध्ये 'त्रिमूर्तीची 30 वर्षे साजरी करत आहे' असेही यात लिहिलं आहे.
'त्रिमूर्ती' आणि 'भागम भाग'साठी विशेष दिवस : 'त्रिमूर्ती' हा एक ॲक्शन ड्रामा चित्रपट असून यात अंजली जठार आणि प्रिया तेंडुलकर यांच्या विशेष भूमिका आहेत. हा दिग्दर्शक मुकुल एस. आनंद यांचा शेवटचा पूर्ण झालेला चित्रपट होता. यानंतर 1997मध्ये 'दस' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान त्यांचं निधन झालं. या चित्रपटाची कहाणी सत्यदेवीभोवती फिरते, जिला खोटा आरोप करून तुरुंगात टाकले जाते. तिला आशा असते की, तिचे तीन मुलगे तिला मुक्त करतील आणि तिच्यावर आरोप करणाऱ्याचा बदला घेतील. यानंतर तिला कळते की, ते वेगळे जीवन जगत आहेत आणि एकमेकांचा तिरस्कार करतात. हा चित्रपट खूप भावनिक आहे.
जॅकी श्रॉफची पोस्ट : याशिवाय जॅकी श्रॉफनं आपल्या आणखी एका पोस्टमध्ये 'भागम भाग'चे पोस्टर देखील शेअर केले, ज्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे शीर्षक गीत वाजत होते. 'भागम भाग' हा प्रियदर्शन दिग्दर्शित एक कॉमेडी थ्रिलर चित्रपट आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार, गोविंदा, लारा दत्ता, परेश रावल, राजपाल यादव, अरबाज खान, जॅकी श्रॉफ, शक्ती कपूर,रझाक खान, मनोज जोशी आणि असरानी हे स्टार्स आहेत. या चित्रपटाची कहाणी ड्रामा करणाऱ्या कलाकारांभोवती फिरणारी आहे, जे लंडनला जाऊन ड्रामा करणार असते, मात्र त्यांना एका नायिकेची गरज असते. यानंतर ते नायिकेला शोधत असताना एका खूनीच्या प्रकरणात अडकतात. मात्र हा खून त्यांनी केला नसतो. याशिवाय ते एका ड्रग्ज कार्टेल आणि एका रस्त्यावरील टोळीचे शत्रू बनतात. हा चित्रपट खूप मजेशीर आहे.
