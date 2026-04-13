स्वरस्वामिनी आशा भोसले यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीत शोककळा, 'या' संगीत दिग्दर्शकांनी केल्या आठवणी ताज्या...
आशा भोसले यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. दरम्यान त्यांना काही संगीतकार आणि नामवंत व्यक्तींनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.
Published : April 13, 2026 at 11:11 AM IST
Updated : April 13, 2026 at 11:20 AM IST
मुंबई : भारतातील संगीतक्षेत्रातील एक महान व्यक्तिमत्व, आशा भोसले यांच्या निधनानं बॉलिवूडमध्ये शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या 92 वर्षांच्या आयुष्यात अनेक जण त्यांच्या संपर्कात आले आणि त्यांना आशा ताईंकडून आठवणींची शिदोरी मिळाली. आशाताईंच्या निधनानंतर, संगीतकार हेमा सरदेसाई, संगीतकार (निखिल- विनय जोडगोळीतील) निखिल कामत, निर्मात्या आणि सोशल वर्कर स्मिता ठाकरे तसेच संगीतकार शमीर टंडन यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
निखिल कामत यांनी वाहिली श्रद्धांजली : संगीतकार निखिल कामत यांनी पाठवलेल्या संदेशात म्हटलं आहे की, "नमस्कार मित्रांनो, मी संगीतकार निखिल कामत बोलतो आहे आणि आजचा दिवस माझ्या आयुष्यातील अत्यंत दु:खद दिवस आहे. आज आशा भोसले आपल्यात नाहीत, ही बातमी ऐकल्यापासून मन फार व्यथित झाले आहे. आशाताई या अशा गायिका होत्या की, त्यांनी प्रत्येक संगीतकाराला मनापासून साथ दिली. जर त्या नसत्या, तर मी माझ्या वाटचालीत इतक्या पुढं आलो असतो का, याबाबत मला शंका वाटते. मला अजूनही आठवतं, ‘जादू’ या चित्रपटाच्या वेळी निर्मात्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की आशाताई हे गाणं गातील तरच तुम्हाला संधी मिळेल. मी सकाळी 10 वाजता त्यांना फोन केला आणि केवळ एका तासात, म्हणजे 11 वाजता त्यांनी मला आपल्या घरी बोलावून घेतलं.
आशाताई केवळ महान कलाकार नव्हत्या, तर एक अत्यंत उदार आणि मोठ्या मनाच्या माणूसही होत्या. त्यांनी इतक्या आत्मीयतेनं गाणी गायलीत आणि असंख्य संगीतकारांना माणुसकीच्या नात्याने मदत केलीत, की शब्दच अपुरे पडतात. या जगात तुमच्यासारखी दुसरी आशा भोसले कधीच होणार नाही. आपण आमच्यासाठी जे काही केलं, त्याबद्दल मनःपूर्वक आभार. आपण कायम आमच्या स्मरणात राहाल. मी परमेश्वराकडे एवढीच प्रार्थना करतो की, आशाताईंच्या आत्म्यास शांती लाभो."
हेमा सरदेसाई यांनी वाहिली श्रद्धांजली : भारतीय सिनेसृष्टीत महिला संगीतकार मिळणे विरळाच. हेमा सरदेसाई यांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर बॉलिवूड संगीतक्षेत्रात आपले वेगळे स्थान बनविले. त्यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहताना सांगितलं की, "ॐ शांती, आदरणीय आशा भोसले यांच्या पवित्र आत्म्यास. त्यांच्या जाण्यानं आपल्या संगीतविश्वात आणि या जगात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, याची मनोमन खंत वाटते. मात्र त्यांचा स्वर, त्यांच्या गायकीची अद्वितीय माधुरी, आणि त्यांच्या आवाजातील अप्रतिम सौंदर्य हे सर्व आपल्या मनात कायम स्वरूपात जिवंत राहील. त्यांनी गायलेली असंख्य अजरामर गीते सदैव आपल्या सोबत राहतील. त्यांच्या आवाजातून त्यांचा आत्मा आपल्याशी जोडलेला राहील, आणि त्यामुळं त्या आपल्या आठवणीत सदैव जिवंत राहतील. हे ईश्वरानं दिलेलं एक अद्वितीय वरदानच म्हणावे लागेल, ज्यामुळं त्या एक महान गायिका म्हणून सदैव ‘अमर’ राहतील. मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करते की, त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो आणि त्यांना परमेश्वराचे अपार प्रेम आणि आशीर्वाद लाभोत. त्या आपल्या दिवंगत कन्या वर्षा भोसले आणि त्यांच्या महान भगिनी लता मंगेशकर यांच्यासोबत पुन्हा एकरूप होवोत, हीच सदिच्छा.
आशाताई, आपण पुन्हा नव्या जन्मात या आणि आपल्या सुरेल आवाजातून पुन्हा अशीच भावस्पर्शी किमया घडवा, हीच अपेक्षा. आपण जिथे कुठं असाल, तिथे आपल्याला आमचे मनःपूर्वक प्रेम. आपण एक गायिका म्हणून सदैव ‘अमर’ आहात. देव आपल्याला सदैव आशीर्वाद देवो. आपण आमच्यात नसाल, तरी आपल्या आठवणी आणि गीते सदैव आमच्यासोबत राहतील. आम्ही आपली उणीव कायम जाणवत राहू."
स्मिता ठाकरे यांनी वाहिली श्रद्धांजली : चित्रपट निर्मात्या, स्व बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्नुषा आणि सोशल वर्कर स्मिता ठाकरे यांनी आपल्या शोकसंदेशात सांगितलं की, "आशाताई आज आपल्यात नाहीत, ही अत्यंत दु:खद घटना आहे. मात्र त्यांनी आपल्या देशासाठी घडवलेलं आयुष्य आणि दिलेले योगदान अतिशय मोलाचे आहे. आशा भोसले या आमच्या कुटुंबासाठीही एक जिव्हाळ्याचा भाग होत्या. बाळासाहेबांसोबत आणि आमच्यासोबत घालवलेले अनेक सुंदर क्षण आजही आमच्या आठवणीत जिवंत आहेत. साहेबांच्या सहवासात असताना तसेच त्यांच्या पश्चातही आम्ही आशाताईंना भेटत राहिलो, आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातून आम्हाला सतत प्रेरणा मिळत गेली. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्ष ऐकून आम्हाला प्रचंड बळ मिळाले. त्यांच्या गायकीचे तर आम्ही चाहते आहोतच, त्यांच्या गाण्यांनी आमच्या जीवनात उत्साह निर्माण केला, मनाला आनंद दिला. विशेषतः त्यांची मराठी गीते आमच्या मनाच्या अत्यंत जवळची आहेत.
त्या आपल्यातून निघून गेल्यानंतर त्यांनी आमच्यासोबत घालवलेले क्षण वारंवार आठवत राहतील. त्यांनी दिलेल्या शिकवणीमुळं जीवनातील कोणत्याही प्रसंगाला, कोणत्याही संघर्षाला कसे सामोरे जायचे, याची दिशा आम्हाला मिळाली. त्या आमच्या आयुष्यातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्त्व होत्या. इतक्या महान व्यक्तीविषयी बोलताना शब्द खूपच अपुरे पडतात. तरीही एवढेच म्हणेन की, त्यांचा आत्मा अत्यंत निर्मळ होता. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो, हीच प्रार्थना. आपणा सर्वांना विनंती आहे की, त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा, त्यांना लवकरात लवकर मोक्ष प्राप्त होवो. आशाताई, तुमच्यासारखी दुसरी कोणीच नाही. राधे राधे."
शमीर टंडन यांनी वाहिली श्रद्धांजली : संगीतकार शमीर टंडन यांनी त्यांच्या आशा 'आई'बद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "संपूर्ण जग त्यांना ‘ताई’ म्हणत असे, पण मला मात्र त्यांनी ‘आई’ म्हणण्याचा मान दिला. गेली दोन दशके मी आशा आईंसोबत घालवली, आणि ही दोन दशके माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम काळ ठरली. माझ्या ‘पेज 3’ या चित्रपटासाठी ‘हुजूर-ए-आला’ हे गाणं त्यांनी प्रथमच माझ्यासाठी रेकॉर्ड केलं, तेव्हापासून आमचा सहवास सुरू झाला. त्या वेळी त्यांनी मला कधी पाहिले नव्हते, माझ्याबद्दल काही ऐकले नव्हते. मी एक नवखा संगीतकार होतो, सिनेमाउद्योग क्षेत्राशी कोणताही संबंध नव्हता. तरीसुद्धा त्यांनी सॅन होजे आणि सॅन फ्रांसिस्को येथे असतानाच ते गाणं रेकॉर्ड केलं. त्या काळात आजसारखी प्रगत तंत्रज्ञानाची साधने नव्हती, तरीही ‘हॉटमेल’सारख्या माध्यमातून आम्ही फाइल्सची देवाणघेवाण केली आणि त्यांनी ‘हुजूर-ए-आला’ हे गाणं अप्रतिमरीत्या साकारलं. नंतर त्या भारतात परत आल्यावर मी त्यांना साष्टांग नमस्कार केला आणि विचारलं, “ताई, तुम्ही एका नवख्या संगीतकारासाठी इतक्या सहजपणे गाणे कसे गायलेत?” त्यावर त्यांनी सांगितलं की, आर डी बर्मन (पंचम दा ) यांनी त्यांना एकदा सांगितलं होतं की “जर तुला काळानुसार सुसंगत राहायचं असेल, तर नव्या संगीतकारांच्या विचारांशी जुळवून घ्यावं लागेल. नवे मुले नव्या तंत्रज्ञानासह येतील, त्यांना नकार दिलास तर प्रगती थांबेल.” पंचमजींच्या त्या शब्दांचा मान राखत त्यांनी कोणताही संगीत दिग्दर्शक समोर नसताना, अत्यल्प साधनांत हे गाणं गायलं.
आशाताई म्हणजे एक संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व, एक परिपूर्ण, ‘मुकम्मल’ व्यक्ती. त्यांच्या आयुष्याबद्दल पुस्तक लिहावं, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. त्यांनी सांगितलं होतं की, लता मंगेशकर आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असतानाही त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली, स्वतःचे अस्तित्व आणि वेगळेपण जपले. त्यांच्या गायकीतील नाविन्य, शैलीतील वैविध्य हे सर्व शिकण्यासारखे आहे. मोठमोठ्या उद्योगसंस्थांनीही स्पर्धेत स्वतःची छाप कशी निर्माण करावी, हे त्यांच्याकडून शिकावे. त्यांचं माझ्या कुटुंबावरही अपार प्रेम होतं. माझी मुलगी ‘फजाना’ स्वतंत्र संगीत क्षेत्रात काम करत असताना, आशाताईंनी तिला केवळ बॉलिवूडपुरते मर्यादित न राहता स्वतंत्र संगीताच्या क्षेत्रातही पुढं जाण्याचं प्रोत्साहन दिलं. आजच्या काळात स्वतंत्र संगीताचं महत्त्व वाढत असल्याची त्यांची दूरदृष्टी होती.
त्या नेहमी म्हणत असत, “माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी गाणार आहे, आणि आलिया भटसारख्या तरुण कलाकारांसाठीही गाणार आहे. तिच्यासाठी एखादे गाणं असेल, तर मला नक्की सांग.” वयाच्या नव्वदी ओलांडल्यानंतरही त्यांनी कधी वय जाणवू दिलं नाही. मी त्यांच्या घरी गेलो की, त्या स्वतःहून पोहे, चहा, कॉफी करून देत आणि सतत रियाजात मग्न असत. त्या नेहमीच उत्साही, कार्यशील आणि नवनवीन संकल्पनांनी भारलेल्या असत—“चला, आता आपला पुढचा अल्बम कोणता बनवायचा? चला, काहीतरी काम करूया,” असे त्या आवर्जून म्हणत. त्या कधीच थकत नसत. त्यांनी माझ्याकडून एक वचन घेतलं होतं—त्यांच्या जाण्यानंतर आपण रडणार नाही, तर त्यांच्या अफाट संगीतसंपदेचा, त्यांच्या सुरेल आवाजाचा उत्सव साजरा करू."