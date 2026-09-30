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‘मृत्यूचक्र’मधून अनुभवता येणार रहस्य, भय आणि नियतीच्या गूढ खेळाची उत्कंठावर्धक सफर, थरारक ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला!

‘मृत्यूचक्र’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होणार याबद्दल जाणून घ्या...

Mrutyuchakra Movie
‘मृत्यूचक्र’ चित्रपट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 11:41 AM IST

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मुंबई : मराठी प्रेक्षकांना नेहमीच आशयघन आणि वेगळ्या धाटणीच्या कथा भावल्या आहेत. त्यातही रहस्य, गूढता, भय आणि अंगावर शहारे आणणाऱ्या थरारक घटनांनी भरलेल्या चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून मिळणारी पसंती गेल्या काही काळात वाढताना दिसत आहे. पारंपरिक कौटुंबिक, सामाजिक आणि विनोदी कथांसोबतच सस्पेन्स-थ्रिलर आणि हॉरर-थ्रिलर या जॉनरमध्येही मराठी सिनेमाची नवी वाटचाल सुरू आहे. याच प्रवाहात प्रेक्षकांना एका अनाकलनीय रहस्याच्या भोवऱ्यात घेऊन जाणारा ‘मृत्यूचक्र’ हा चित्रपट सज्ज झाला आहे. मृत्यू, कर्म, मानवी अस्तित्व आणि नियती याभोवती फिरणाऱ्या या कथानकाचा थरारक ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. श्री महादेव फिल्म प्रॉडक्शन प्रस्तुत आणि अध्यांश मोशन पिक्चर निर्मित ‘मृत्यूचक्र’ची निर्मिती प्रणाली उन्मेश वाघमोडे यांनी केली आहे. विलास वाघमोडे आणि अनुप्रिता कडू-गंगावणे यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. येत्या 23 ऑक्टोबरला ‘मृत्यूचक्र’ संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

कसा आहे ट्रेलर : ट्रेलरची सुरुवातच प्रेक्षकांना एका गूढ विश्वात घेऊन जाते. मृत्यूंची मालिका, त्यामागे दडलेले रहस्य, सीरीयल किलरची दहशत आणि या सगळ्याला जोडणारा एखादा अदृश्य धागा याची झलक ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळते. जुन्या वास्तू, अंधारानं व्यापलेली ठिकाणे, भय निर्माण करणारे प्रसंग आणि रहस्यमय वातावरण यामुळं प्रत्येक फ्रेममध्ये अनिश्चिततेची भावना कायम राहते. त्याला प्रभावी पार्श्वसंगीताची साथ मिळाल्यानं थरार अधिक गडद होतो. गावाकडच्या मातीत रुजलेली व्यक्तिरेखा आणि वातावरण एका बाजूला दिसते, तर दुसरीकडे हॉस्पिटल, वैद्यकीय जगत आणि मानवी बुद्धीच्या पलीकडे जाणाऱ्या गूढ शक्ती यांचा संघर्ष कथेला वेगळे परिमाण देतो. व्यक्तिरेखांच्या चेहऱ्यावर उमटणारे ताण, भीती आणि संभ्रम कथेत नेमकं काय घडतंय, याचा अंदाज बांधण्यास भाग पाडतात. ‘सुरुवात तिथेच होते, जिथे शेवट झाला होता... चक्र मृत्यूचे... मृत्यूचक्र’ हा संवाद आणि ‘प्रत्येक मृत्यूमागे आहे एक अदृश्य सावली...’ ही टॅगलाइन चित्रपटाच्या गूढतेला आणखी गडद करते.

Mrutyuchakra movie
‘मृत्यूचक्र’ चित्रपट (पोस्टर)

ट्रेलर लाँच सोहळा : ट्रेलर लाँच सोहळ्याला सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे विश्वस्त राजाराम देशमुख, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले आणि उपाध्यक्ष धनाजी यमकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांनी सांगितले की, ‘मृत्यूचक्र’ केवळ भीती किंवा रहस्य निर्माण करणारा सिनेमा नसून मृत्यू, कर्म आणि मानवी अस्तित्वाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न आहे. ट्रेलरमधून कथानकाची केवळ वरवरची झलक देण्यात आली असून, त्यामागची खरी कोडी आणि घटनांना जोडणारे धागे जाणीवपूर्वक गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण होणारे प्रश्न चित्रपटगृहात पोहोचेपर्यंत कायम राहावेत, असा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. चित्रपट पाहिल्यानंतरही काही प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात रेंगाळत राहतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

‘मृत्यूचक्र’ची स्टार कास्ट : ‘मृत्यूचक्र’मध्ये शशांक शेंडे, अक्षया गुरव, पुष्कराज चिरपुटकर, आस्ताद काळे, वर्षा दांदळे, कृतिका तुळसकर, सानिका बनारसवाले, संजय शेजवळ, शलाका गाडे, शरा गायकवाड, जितेंद्र पोळ आणि अनिल रबाळे यांच्या भूमिका आहेत. चित्रपटाची मूळ कथा डॉ. सुधीर निकम यांची असून, पटकथा आणि संवाद विलास वाघमोडे आणि डॉ. सुधीर निकम यांनी लिहिले आहेत. रोहन शहा क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहेत. चित्रपटाच्या संगीताची तसेच पार्श्वसंगीताची जबाबदारी केदार दिवेकर यांनी सांभाळली आहे. वलय मुळगुंद यांच्या गीतांना सुहास सावंत आणि शमिका भिडे यांनी आवाज दिला आहे.

जयेश मिस्त्री यांच्या यूजेएम नेटवर्क्स अँड एंटरटेनमेंट एलएलपीच्या माध्यमातून चित्रपटाचे महाराष्ट्रभर वितरण करण्यात येणार आहे. मृत्यूच्या प्रत्येक वळणामागे दडलेलं गूढ काय? कर्म आणि नियतीच्या या चक्रातून कोणाची सुटका होणार? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी ‘मृत्यूचक्र’ची रहस्यमय मोठ्या पडद्यावर अनुभवता प्रेक्षकांना येणार आहे.

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