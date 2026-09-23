एका कोटी रुपयांच्या मोहातून निर्माण झालेली भन्नाट कौटुंबिक गुंतागुंत अनुभवायला मिळणार ‘अफरातफरी’मधून, ट्रेलर प्रदर्शित!
‘अफरातफरी’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये एका कोटी रुपयांच्या मोहातून निर्माण होणार भन्नाट कौटुंबिक गोंधळ पाहायला मिळेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 9:46 AM IST
हैदराबाद : सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात मोठी रक्कम म्हणजे केवळ पैसा नसतो, ती अनेकदा स्वप्नं पूर्ण करण्याची संधी, भविष्य सुरक्षित करण्याचा आधार किंवा आयुष्य बदलून टाकणारी आशा असते. त्यामुळं अचानक कोट्यवधींची रक्कम समोर आली, तर माणसाच्या विचारांपासून नात्यांपर्यंत अनेक गोष्टींची समीकरणं बदलू शकतात. याच पैशाच्या मोहातून निर्माण होणारा कौटुंबिक गोंधळ, गैरसमज आणि धम्माल ‘अफरातफरी’ या आगामी मराठी चित्रपटातून पाहायला मिळणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा भन्नाट गोंधळ आणि रहस्याची झलक दाखवणारा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. त्यातून एक कोटींच्या मोहानं तीन भावांमध्ये ‘अफरातफरी’ कशी रंगली याची झलक पाहायला मिळते.
‘अफरातफरी’चा ट्रेलर रिलीज : मिलिंद झुंबर कवडे दिग्दर्शित ‘अफरातफरी’चा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, यात तीन भावांच्या आयुष्यात एक कोटी रुपयांमुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळाची झलक पाहायला मिळते. सर्वसामान्य माणसासाठी मोठी रक्कम म्हणजे आयुष्याला कलाटणी देणारी संधी असते. कधी एखादं स्वप्न पूर्ण करण्याचं माध्यम, कधी कुटुंबाचं भविष्य सुरक्षित करण्याचा मार्ग, तर कधी आर्थिक अडचणींमधून बाहेर पडण्याची आशा. पण हीच मोठी रक्कम अचानक वारशाच्या किंवा नशिबाच्या रूपानं समोर आली, तर माणसाच्या स्वभावाची आणि नात्यांची खरी परीक्षा होऊ शकते. अशीच एका कोटी रुपयांच्या मोहातून निर्माण झालेली भन्नाट कौटुंबिक गुंतागुंत ‘अफरातफरी’ या आगामी मराठी चित्रपटातून समोर येणार आहे.
‘अफरातफरी’मधील स्टार कास्ट : पैशांचा विषय समोर येताच प्रत्येकाची भूमिका बदलते आणि त्यातून सुरू होतो डावपेचांचा खेळ. कोणाचा हेतू काय आहे, कोण कोणाची साथ देतंय आणि कोण स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी इतरांना गंडवण्याच्या तयारीत आहे, याचा अंदाज लावणं ट्रेलर पाहताना कठीण होतं. ट्रेलरमध्ये शशांक शेंडे, संजय नार्वेकर, ओंकार भोजने, मोहन आगाशे, नेहा खान, प्राजक्ता हनमघर, आसावरी जोशी, हेमंत पाटील, किरण माने आणि कुणाल मेश्राम यांच्या व्यक्तिरेखांचे वेगवेगळे पैलू समोर येतात. तीन भावांच्या भोवती फिरणारी ही कथा एका कोटीच्या रकमेभोवती कशी गुंफली जाते, याची उत्सुकता ट्रेलर निर्माण करतो.
तात्यांच्या मृत्यूनंतर समोर आलेली एक कोटी रुपयांची पॉलिसी आणि ती मिळवण्यासाठी सुरू झालेली भावांची धावपळ हा या कथेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचं ट्रेलरमधून जाणवतं. मात्र या रकमेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग तितका सोपा नाही. प्रत्येक पाऊल नवा प्रश्न उभा करतं आणि प्रत्येक प्रसंगामागे काहीतरी वेगळं दडलं असल्याची जाणीव होते. तात्यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला? पॉलिसीची रक्कम खरोखर तीन भावांच्या हातात येणार का? एक कोटींच्या आशेनं सुरू झालेला हा प्रवास कोणत्या वळणावर पोहोचणार? आणि या पैशांच्या खेळात अखेर कोण कोणाला मात देणार? या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपटातच मिळणार आहेत.
दिग्दर्शक मिलिंद झुंबर यांनी व्यक्त केल्या भावना : विनोद, कौटुंबिक नात्यांमधील कुरघोडी, पैशांचा मोह आणि सतत बदलणारी परिस्थिती यांची मजेशीर गुंफण ट्रेलरमध्ये दिसते. कलाकारांच्या संवादफेकीतून आणि त्यांच्या व्यक्तिरेखांच्या वागण्यातून निर्माण होणारा विनोद अनेक प्रसंगांना अधिक रंगतदार बनवतो. मात्र हास्याच्या या पडद्यामागे एक गंभीर प्रश्न कायम राहतो—एक कोटी रुपये शेवटी कुणाच्या वाट्याला येणार? दिग्दर्शक मिलिंद झुंबर कवडे म्हणाले, “टीझरमध्ये ‘अफरातफरी’ची पहिली झलक प्रेक्षकांना दिली होती. आता ट्रेलरमधून या कथेतील पात्रं, त्यांचे स्वभाव आणि एक कोटी रुपयांभोवती सुरू असलेली त्यांची धावपळ अधिक स्पष्टपणे समोर आली आहे. या कथेत पैसा हा केवळ एक रकमेचा विषय नसून, तो प्रत्येक पात्राला वेगवेगळे निर्णय घ्यायला भाग पाडतो. प्रत्येकाला आपला डाव योग्य वाटतो, पण पुढच्या क्षणी परिस्थिती कशी बदलेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळं ट्रेलरमधील प्रत्येक प्रसंगामागे एक कोडं दडलं आहे. प्रेक्षकांनी त्याचा अंदाज घेत चित्रपटाचा आनंद घ्यावा. या सगळ्या गोंधळातून प्रेक्षकांना मनमुराद हसवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
चित्रपट कधी होईल रिलीज : मिलिंद झुंबर कवडे दिग्दर्शित ‘अफरातफरी’ची निर्मिती अ स्कायलाइन सिनेमॅटिक आणि येन मुव्ही स्टुडिओज यांनी केली असून, आऊट ऑफ द बॉक्स फिल्म्सचा सहयोग लाभला आहे. हा धमाल कौटुंबिक चित्रपट येत्या 9 ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे