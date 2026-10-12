एका श्वानच्या आगमनानं 'कापूसकोंडा’मधील सचिन पिळगावकर आणि मधुराणी गोखले यांच्या कुटुंबात होणार गोंधळ, ट्रेलर प्रदर्शित!
सचिन पिळगावकर आणि मधुराणी गोखले यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट कापूसकोंडा’चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 2:15 PM IST
मुंबई : मराठी मनोरंजनविश्वातील ज्येष्ठ आणि हरहुन्नरी अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत विविधांगी भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. त्यांच्या सहजसुंदर अभिनयाची आणि विनोदाची खास शैली प्रेक्षकांना नेहमीच भावली आहे. दुसरीकडे, अभिनेत्री मधुराणी गोखले यांनीही आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठी चित्रपट आणि मालिकाविश्वात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आता हे दोन्ही कलाकार प्रथमच ‘कापूसकोंडा’ या चित्रपटाच्या निमित्तानं एकत्र आले असून, त्यांच्या या अनोख्या सहप्रवासाची झलक चित्रपटाच्या ट्रेलरमधून पाहायला मिळत आहे.
‘कापूसकोंडा’चा ट्रेलर रिलीज : काही नाती माणसांना जोडतात, तर काही अनपेक्षित घटना नात्यांमधील दडलेले पदर उलगडतात. अशाच एका आगळ्यावेगळ्या कथानकाची झलक दाखवणाऱ्या ‘कापूसकोंडा’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला आहे. सत्यघटनेपासून प्रेरणा घेतलेल्या या चित्रपटात एका श्वानच्या आगमनामुळं एका कुटुंबात घडणाऱ्या अनपेक्षित घडामोडींची रंजक गोष्ट पाहायला मिळणार आहे. चित्रपट येत्या 23 ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. याआधी प्रदर्शित झालेल्या टीझरला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळं आता ट्रेलरमुळं चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
‘कापूसकोंडा’ चित्रपटाबद्दल : पॅनोरमा स्टुडिओज प्रस्तुत, व्हीपी माऊली ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि स्टोरीवाला फिल्म यांच्या सहकार्यानं हा चित्रपट सादर करण्यात येत आहे. जास्वंद एंटरटेन्मेंट्स प्रा. लि. यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन सचिन मोहिते यांनी केलं असून, सचिन मोहिते, गणेश पंडित आणि ऋषिकेश तुरई यांनी पटकथा आणि संवादलेखनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. सचिन पाटेकर यांनी छायांकन केलं आहे. संगीतकार ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांनी चित्रपटातील गाण्यांना संगीत दिले असून, अभिजीत हेगडेपाटील यांनी पार्श्वसंगीताची धुरा सांभाळली आहे. अवधूत गुप्ते आणि पद्मनाभ गायकवाड यांच्या आवाजानं गाणी सजली आहेत. सचिन पिळगावकर आणि मधुराणी गोखले यांच्यासह अक्षता पाडगांवकर, जान्हवी तांबट आणि भूषण पाटील हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. कथानकाला वास्तववादी स्पर्श देण्यासाठी चित्रपटाचे बहुतांश चित्रीकरण लातूर जिल्ह्यातील अंधोरी या गावात करण्यात आले आहे.
लक्षवेधी टॅगलाइन : श्वानच्या निमित्तानं या सिनेमातील नात्यांचे नवे पैलू उलगडणार आहे. ‘अ फॅमिली डॉग फिल्म’ अशी लक्षवेधी टॅगलाइन असलेल्या या चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी आहे एक निवृत्त कर्मचारी आणि त्याला भेट म्हणून मिळालेला श्वान. श्वानला घाबरणाऱ्या या व्यक्तीच्या आयुष्यात नव्या पाहुण्याचे आगमन झाल्यानंतर नेमके काय घडते, त्यातून कुटुंबातील नात्यांमध्ये कोणते बदल होतात आणि छोट्याशा कारणावरून मोठे प्रश्न कसे निर्माण होतात, याची उत्सुकता ट्रेलरमधून निर्माण होते. एका मुक्या प्राण्याभोवती फिरणारे कथानक केवळ विनोदापुरते मर्यादित न राहता मानवी स्वभाव, भावभावना, कौटुंबिक नाती आणि त्यातील गुंतागुंत यांचाही वेध घेणार असल्याचे दिसते.