'टॉक्सिक'चा ट्रेलर 'या' दिवशी होईल प्रदर्शित, निर्मात्यांनी यशचे आकर्षक पोस्टरसह रिलीज तारीख केली जाहीर
'टॉक्सिक' ट्रेलर प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय यशचं नवीन पोस्टरसह चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल याबद्दलही सांगण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 1:00 PM IST
हैदराबाद : बहुप्रतीक्षित यश-अभिनीत 'टॉक्सिक'ची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पोस्टर आणि टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून चाहते ट्रेलरची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. आज, 1 ऑगस्ट रोजी, निर्मात्यांनी 'टॉक्सिक'च्या ट्रेलरच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. यशच्या चाहत्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. या चित्रपटामध्ये पाच अभिनेत्री असणार आहे. यामध्ये नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांचा समावेश आहे. सध्या हा चित्रपट सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आहे.
'टॉक्सिक'चं ट्रेलर कधी होणार रिलीज : 'टॉक्सिक' चित्रपटामध्ये यश या पाचही अभिनेत्रीबरोबर रोमांन्स करताना दिसेल. चित्रपटाचा ट्रेलर हा कधी प्रदर्शित होणार याबद्दल अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू होती. आता आज 1 ऑगस्ट रोजी या गोष्टीवरून पडदा उठला गेला आहे. 'टॉक्सिक'चा ट्रेलर 8/8/2026 रोजी रिलीज होणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी पावसात भिजलेल्या आणि हातात बंदूक घेतलेल्या यशचे एक दमदार पोस्टर शेअर करून याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'काउंटडाउन सुरू झाले आहे, आणि 'टॉक्सिक'चा ट्रेलर 8/8/2026 रोजी प्रदर्शित होत आहे.'
राजधानी बंगळूरमध्ये ट्रेलर लॉन्चची तयारी : 'टॉक्सिक: अ फेअरिटेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटाचे प्रमोशनही जोरात सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकची राजधानी बंगळूरमध्ये ट्रेलर लॉन्च करण्याची तयारी सुरू आहे. चित्रपटगृहात 'टॉक्सिक' प्रदर्शित होण्यापूर्वी हा कार्यक्रम प्रमोशनमधील सर्वात महत्त्वाच्या टप्प्यांपैकी एक असेल अशी अपेक्षा आहे. 'टॉक्सिक' सुरुवातीला मार्चमध्ये प्रदर्शित होणार होता, तेव्हाही निर्मात्यांनी ट्रेलर प्रदर्शित करण्याची योजना आखली होती. चित्रपटाची मार्चमधील प्रदर्शनाची तारीख पुढं ढकलण्यात आल्यानंतर सर्व योजना रद्द करण्यात आल्या. नुकताच नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला, यात यश रावणाच्या भूमिकेत दिसला होता, तर रणबीर कपूर हा श्रीरामच्या भूमिकेत आहे. या चित्रपटाच्या संपूर्ण ट्रेलरमध्ये सर्वाधिक प्रशंसा यशची सोशल मीडियावर झाली आहे. त्याचा हा चित्रपट दिवाळीमध्ये रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे.