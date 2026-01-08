ETV Bharat / entertainment

यश स्टारर 'टॉक्सिक'चा टीझर रिलीज, पाहा धमाकेदार व्हिडिओ...

सुपरस्टार यश अभिनीत 'टॉक्सिक'चा टीझर हा रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचा टीझर खूप दमदार आहे.

Toxic teaser out
'टॉक्सिक'चा टीझर रिलीज (पोस्टर)
Published : January 8, 2026 at 11:38 AM IST

मुंबई : साऊथ सुपरस्टार यश आज 8 जानेवारी रोजी त्याचा 40वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या विशेष प्रसंगी अभिनेत्यावर चाहते आणि सेलिब्रिटी अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. आता यशनं त्याच्या चाहत्यांना एक रिटर्न गिफ्ट देखील दिले आहे. यशचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'टॉक्सिक'चा अखेर टीझर रिलीज झाला आहे. 7 जानेवारीच्या संध्याकाळी चित्रपट निर्मात्यांनी 8 जानेवारीच्या सकाळी चित्रपटाविषयी एक मोठी अपडेट येईल याबद्दल सांगितलं होतं. यानंतर यशचे चाहते या भेटवस्तूची आतुरतेनं वाट पाहत होते. आज, यशच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाविषयीच्या एका मोठ्या अपडेटवरून पडदा उचलण्यात आला. 'टॉक्सिक'चा धोकादायक टीझर प्रदर्शित केल्यानं आता त्याचे चाहते खुश झाले आहेत. हा टीझर आता अनेकांना खूप आवडत आहे.

'टॉक्सिक'चा टीझर रिलीज : 'टॉक्सिक'च्या 2.51 मिनिटांच्या टीझरनं सोशल मीडियावर कहर निर्माण केला आहे. यशच्या प्रवेशाभोवती डिझाइन केलेला टीझर खूपच स्फोटक आहे. टीझर इतका धोकादायक आणि स्फोटक आहे की, बॉक्स ऑफिसवर कहर करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. टीझर एका स्मशानभूमीत सुरू होतो, जिथे काही प्रमुख लोक एखाद्या प्रिय व्यक्तीला दफन करण्यासाठी येतात आणि कोणालाही आत येऊ नये म्हणून स्मशानभूमीला कुलूप लावतात. त्यानंतर होणारा स्फोट कोणालाही थरथर कापायला लावेल असा आहे. गीतू मोहनदास यांनी यशची ओळख रायाच्या भूमिकेमध्ये करून दिली आहे. आता यशचा दमदार लूक हा अनेकांना पसंत आला आहे. 'टॉक्सिक'चा टीझर पाहिल्यानंतर चित्रपटाच्या प्रदर्शन तारखेची वाट पाहणे कोणालाही कठीण जाईल. टीझरमधील यशचे संवाद खूप धमाकेदार आहे.

'

'धुरंधर 2' चित्रपटाबरोबर सामना करेल : आतापर्यंत, यशच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटातील पाच अभिनेत्रींचे फर्स्ट लूक पोस्टर्स सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्याच आले आहेत. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित, 'टॉक्सिक' हा 2026 मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक आहे. यशचे चाहते या चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत, कारण तो चार वर्षांनी रुपेरी पडद्यावर परतत आहे. 2022 मध्ये, यशनं 'केजीएफ 2'द्वारे चित्रपटसृष्टीत धमाका केला होता. त्याचा हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील चौथा सर्वाधिक कमाई करणारा ठरला. आता, यश त्याच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाद्वारे पुन्हा एकदा सर्वांना मोहित करण्यासाठी येत आहे. दरम्यान, 'टॉक्सिक' आणि रणवीर सिंगचा 'धुरंधर 2' 19 मार्च रोजी थिएटरमध्ये भिडणार आहे. यामुळं दोन्ही चित्रपटांमध्ये बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच स्पर्धा पाहायला मिळेल.

संपादकांची शिफारस

