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यश स्टारर 'टॉक्सिक' चित्रपटानं भारतात गाठलं शतक...

'टॉक्सिक'नं पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींचा टप्पा गाठला आहे.

toxic box office collection day 1
'टॉक्सिक'चे पहिल्या दिवसाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 2:04 PM IST

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हैदराबाद : गीतू मोहनदास यांनी दिग्दर्शित केलेला यशचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'टॉक्सिक' 26 ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटानं रिलीज झाल्यानंतर इतिहास रचला आहे. गीतू मोहनदासच्या या चित्रपटानं पहिल्याच दिवशी 100 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून बॉक्स ऑफिसवर धमाका केला आहे. या चित्रपटानं जगभरात 140 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. 'टॉक्सिक'च्या प्रदर्शनानंतर चार वर्षांनी यशच्या रुपेरी पडद्यावरील पुनरागमनानं बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली आहे.

'टॉक्सिक'ची कमाई : चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान 'सॅकनिल्क'च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण 'ग्रॉस' कमाई 120.75 कोटी रुपये आणि एकूण 'नेट' कमाई 101.10 कोटी रुपये झाली आहे. परदेशात या चित्रपटानं 20 कोटी रुपयांची 'ग्रॉस' कमाई केली आहे, यामुळं त्याचं जगभरातील एकूण 'ग्रॉस' कलेक्शन 140.75 कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. 'टॉक्सिक'नं 24,579 शोमधून धमाकेदार कमाई केली आहे. या चित्रपटामध्ये यशचा धमाकेदार अंदाज पाहायला मिळाला आहे. हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये चांगली कमाई करेल असा अंदाज सोशल मीडियावर लावला जात आहे.

'टॉक्सिक' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटामध्ये यश व्यतिरिक्त नयनतारा, हुमा कुरेशी, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंत यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्रींचा समावेश आहे. 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटाची निर्मिती 'केव्हीएन प्रॉडक्शन्स' आणि 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' अंतर्गत व्यंकट के. नारायण आणि यश यांनी केली आहे. कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत लेखन आणि चित्रीकरण झालेला हा चित्रपट हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम भाषांमध्येही डब केला गेला आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून 'ए' प्रमाणपत्र मिळाले आहे आणि या श्रेणीतील चित्रपटांमध्ये, 100 कोटींहून अधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत 'टॉक्सिक' दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर 'धुरंधर 2' पहिल्या क्रमांकावर आहे. या चित्रपटामध्ये यशनं दुहेरी भूमिका साकारली आहे. 'टॉक्सिक' हा एक गँगस्टर-ॲक्शन ड्रामा असून यात अक्षय ओबेरॉय आणि सुदेव नायर यांच्या महत्वाच्या भूमिका आहेत.

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BOX OFFICE COLLECTION DAY 1
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